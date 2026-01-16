£å¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ç¹ñÆâ½é¤ÎÅìÀ¾Å´Æ»£´¼ÒÏ¢·È¤¬¥¹¥¿ー¥È ¡ÖÅ´Æ»£å¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤òÀßÎ©
¡¡Âçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²Ï°æ ±ÑÌÀ¡Ë¡¢¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ ¶³¡Ë¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¡¢Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬Åè ¿®¹Ô¡Ë¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÅ´Æ»e¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÁÈ¿¥¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬e¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ*¤Ç¤¹¡£
¡¡*ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡Ê2026Ç¯1·î »²²è»ö¶È¼ÔÄ´¤Ù¡Ë
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤ÈÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÊÑ²½¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢±èÀþÃÏ°è¤È¶¦¤ËÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÏÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÁÈ¿¥¤Ï¡¢Å´Æ»¤¬ÃÏ°è¤ÈÃÏ°è¤ò·ë¤Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¡Ö¹¥¤¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤òÅ´Æ»¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢±èÀþ¤ÎÆü¾ï¤Ëº¬ÉÕ¤¯¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢e¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡4¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡ÖÆü¾ï¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡£ÃÏ°è¤Ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢±èÀþ¤«¤é±èÀþ¤Ø¤È¹¤²¡¢¿·¤¿¤Ê±èÀþ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãËÜÁÈ¿¥¥í¥´¥Þー¥¯¢ä
¡ÖÅ´Æ»e¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËÁÈ¿¥Ì¾¾Î
¡¡¡ÖÅ´Æ»e¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×
¡¡±Ñ¸ìÌ¾¾Î¡§Railways eSports Alliance
¡Ê2¡ËÀßÎ©Æü
¡¡2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê3¡ËÀßÎ©ÇØ·Ê
¡¡Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¡Ö¹¥¤¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅìÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±èÀþ¤Î³èÀ²½¤äe¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤µ¤é¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê4¡Ë»²²è»ö¶È¼Ô¡Ê2026Ç¯1·î18Æü¸½ºß¡Ë
¡¡Âçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê5¡Ë¼ç¤Ê³èÆ°
¡¡£±.e¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»Âç²ñ¤Î¼Â»Ü¡¦»Ù±ç
¡¡¡¡¡¦ÅìÀ¾ÂÐ¹³¤Ê¤É¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢³Æ±èÀþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹
¡¡£².e¥¹¥Ýー¥Ä¿Íºâ°éÀ®¤Î¼Â»Ü¡¦»Ù±ç
¡¡¡¡¡¦³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿À®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹
¡¡£³.e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¶¦Æ±¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¦Ê£¿ô¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢e¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹
¡Ú»²¹Í¡Û¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»²²è4¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
Âçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊOsaka Metro¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸òÄÌ¤ò³Ë¤Ë¤·¤¿À¸³è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Ø¤ÎÊÑ³×¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¸òÄÌ¤Î¿Ê²½¡×¤È¡Ö°ÜÆ°¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÀ¸³è¥µー¥Ó¥¹¤Î°ìÂÎÅªÄó¶¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤ÊÆü¾ïÀ¸³è¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡ÖÅÔ»Ô·¿MaaS¹½ÁÛ¡Êe METRO¡Ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤òÇÞ²ð¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢³èÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¼«¼Ò»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÅù¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾ÚÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤â¡Ù¤ò»Ù¤¨¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¡Ù¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢2ÉÜ3¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÅ´Æ»»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤¦¤Á¡¢±èÀþ³èÀ²½¤È¼ûÍ×´µ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Î³ÈÂç¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ö¶ÈÊ¬Ìî¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ2024Ç¯10·î¤Ë¡ÖKEIO¡¡CUP¡×¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2025Ç¯7·î¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¶¨»¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤âe¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢±èÀþ¸òÎ®¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖKEIO OPEN INNOVATION PROGRAM¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¿·½É±ØÀ¾¸ýÄ¾·ë¤Îµþ²¦¥âー¥ëÆâ¤Ë¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥²ー¥à¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ÈÇÛ¿®¥ëー¥à¤ò´°È÷¤·¤¿¡ÖKEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±èÀþ¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»Âç²ñ¡ÖKEIO CUP¡×¤Î¼çºÅ¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµþ²¦e¥¹¥Ýー¥Äº×¤ê¡×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½ãÌ±´Ö»ñËÜ¤Ë¤è¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤ÏÁÏ¶È140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖNANKAI ¥°¥ëー¥×Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è 2025-2027¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÍèÃµº÷¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æî³¤¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß±¿±Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Äe¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¥æー¥¶ー¤È¤Î´Ø·¸À¶¯²½¤Ë¤è¤ëÃæÄ¹´üÅª¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢WEB3.0ÎÎ°è¤â¸«¿ø¤¨¤¿¼¡À¤Âå¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
