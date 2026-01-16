2026Ç¯¤ÎÈþÍÆ¤Ï¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¤«¤é¡£ÅìµþÈþÈ©Æ²¡ß@cosme+¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡É²Ê³Ø¤Ç³ð¤¨¤ëÍýÁÛ¤Î¥ï¥¿¥·¡É
´µ¼Ô¤È°å»Õ¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈþÈ©ÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÅìµþÈþÈ©Æ²¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLATRICO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ßÀ¸ýÍ§¾´¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¡¢¸¶½É¤Î@cosme TOKYO¤Ë¤Æ¡¢@cosme+¡Ê¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¥×¥é¥¹¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢½é¤á¡×¡£ºÇ¿·¤Î¥«¥á¥é¤È²èÁü²òÀÏµ»½Ñ¤Ç¡¢ÌÜ»ë¤Ç¤ÏÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤È©¾õÂÖ¤Þ¤Ç²Ä»ë²½¡¦²òÀÏ¤Ç¤¤ëÈ©²òÀÏµ¡´ï¡ÖVISIA¡×¤Ë¤è¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¤È¡¢ÀìÌçÈþÍÆ¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¥ï¥¿¥·¡×¤ØºÇÃ»¤Ç¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÆ³¤½Ð¤¹¡¢¿·¤·¤¤ÈþÍÆÂÎ¸³¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬Êú¤¨¤ë¡Öº£¤Î¥±¥¢¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡É¤Î¥±¥¢¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²Ê³ØÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤È¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¿·½¬´·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶À±Û¤·¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤È©¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥±¥¢Àß·×¤Ø
ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¸«Ä¾¤·¡¢È©¾õÂÖ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥±¥¢ÁªÂò¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÈ©²òÀÏµ¡´ï¡ÖVISIA¡×¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸½ºß¤ÎÈ©¾õÂÖ¤ò²èÁü²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£Â¬Äê¤µ¤ì¤¿È©¾õÂÖ¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥±¥¢¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
VISIA¤Ë¤è¤ëÈ©²òÀÏ¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤è¤ê»öÁ°¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.cosme.net/beautist/article/2706357
¢£ ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¡ÖÅÀ¡×¤«¤é¡ÖÀþ¡×¤Ø¡£¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈþÍÆÆâÉþ¡×¤òÄó°Æ
È©¾õÂÖ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤ËÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¿¤ò¡¢¤É¤¦¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢³°Â¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡ÖÈþÍÆÆâÉþ¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£²òÀÏ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹È©¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±È¯¤ÎÂÐºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÈÀþ¡É¤ÎÈþÍÆ½¬´·¤È¤·¤Æ¤ÎÄêÃå¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÈþÍÆÂÎ¸³¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¾Ò²ð
¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡×¤ÎÍøÊØÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹ ¡£ ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â°å»Õ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ü¤·¤¯¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ª¼ê·Ú¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÅìµþÈþÈ©Æ²¡×¤Ç»È¤¨¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¡Ö¥¬¥Á¥ã¤ß¤¯¤¸¡×¤Ë¤ÆÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹ ¡£»Å»ö¤ä°é»ù¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÊý¤Ç¤â¡¢¤´¼«Âð¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤«¤éÁêÃÌ¡¦½èÊý¡¦¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÈþÍÆ¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹ ¡£
ÅìµþÈþÈ©Æ²¤Ï¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬ÀÏ¤È¡¢·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ä¹´üÅª¤ÊÈ©¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾: @cosme TOKYO POP-UP supported by ÅìµþÈþÈ©Æ²
- ³«ºÅ´ü´Ö: 2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë 11:00～21:00
- ³«ºÅ¾ì½ê: @cosme TOKYO¡Ê¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-14-27¡Ë
- ¼Â»ÜÆâÍÆ:
- È©²òÀÏµ¡´ï¡ÖVISIA¡×¤Ë¤è¤ëÌµÎÁÈ©²òÀÏ
È©²òÀÏ¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤è¤ê»öÁ°¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥×¥ê¡ÖÈþÈ©AI¿ÇÃÇ¡×¤Ë¤è¤ëÌµÎÁÈ©²òÀÏ¡Ê»öÁ°Í½Ìó¤Ê¤·¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½¡Ë
- ÈþÍÆ¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
- ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥µ¥×¥ê¡Ö@cosme+ The Basic Supplement¡×¤Î»î°û
- ¡ÖÅìµþÈþÈ©Æ²¡×¤Ç»È¤¨¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¡¢@cosme+¥µ¥×¥ê¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ê¤É¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã¤ß¤¯¤¸
¡ÖÅìµþÈþÈ©Æ²¡×¤È¤Ï
¡ÖÅìµþÈþÈ©Æ²¡×¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÈ©¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤È¤ÎÁêÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÌôÉÊ¡¦´ÁÊýÌô¡¦¥É¥¯¥¿ー¥º¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈþÈ©¼£ÎÅ¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
LINE¤äÅö¼Ò³«È¯¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Í½Ìó¡¦¿Ç»¡¡¦°åÌôÉÊ¤ÎÄó¶¡¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿´ÍýÅª¡¦ÊªÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþÍÆÈéÉæ²Ê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²½¾ÑÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Çº¤ß¤¬²ò·è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÈþÈ©¤Ë¸þ¤±¤¿Í±×¤Ê¾ðÊó¡¢¤ªÈ©¤ÎÇº¤ß¤ÎÁêÃÌ¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÄê´üÅª¤ÊÇÛÁ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÊØÀ¤ä°Â¿´¡¢¤½¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤òÄó¶¡¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÈ©¤ÎÇº¤ß¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÆü¡¹Ëá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÈþÈ©Æ²¡§https://bihadado.tokyo
³ô¼°²ñ¼ÒLATRICO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºäÈ¬ÃúÌÜ5ÈÖ32¹æ¡¡ÅÄÃæ¶ð¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ßÀ¸ýÍ§¾´
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§¡¡18.3²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶âÅù´Þ¤à¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2020Ç¯9·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈþÈ©ÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢µÚ¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åù
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://latrico.jp/
¡Ö@cosme+¡×¤È¤Ï
@cosme+¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÈþÍÆ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à@cosmeÈ¯¤Î¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Èþ¤È·ò¹¯¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¡¢¿´¤ÈÈ©¤Ë¡È¡Ü¡É¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆ¤Î´Ø¿´¤Ï³°Â¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤ä°åÎÅÎÎ°è¤Ë¤â¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½@cosme+¤Ï¡¢¤Þ¤º¡È¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¡É¤ËÃíÌÜ¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¡¢¤æ¤é¤¬¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤òÅÚÂæ¤«¤é°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ- ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 1-12-32 ¥¢ー¥¯¿¹¥Ó¥ë 34 ³¬
- ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÈ¾¾ Å°Ïº
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦ÈþÍÆ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢²·Çä¡¢¾®ÇäµÚ¤Ó¾ðÊóÄó¶¡