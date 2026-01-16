ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇÀÚ¤êÂó¤¯À¸Ì¿²Ê³Ø¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò³Ø¤Ö¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø-ÈùÀ¸ÊªÁÑ-ÎÌ»Ò·×»»¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤òSpringXÄ¶³Ø¹»¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§²Ï¸ý ÍÎ°ìÏº¡Ë¤Ê¤é¤Ó¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒKMO¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ ½¨É×¡Ë¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø-ÈùÀ¸ÊªÁÑ-ÎÌ»Ò·×»»¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー(WPI-Bio2Q)¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤ò£³¹ÖºÂ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡SpringXÄ¶³Ø¹»¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ»ù¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Îð¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¡ÖËÜÊª¤ÎÃÎ¡×¤ò³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¸¦µæµòÅÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖWPI-Bio2Q¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£WPI-Bio2Q¤Ï¡¢¼£ÎÅº¤Æñ¤Ê¼À´µ¤Î¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦µæÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø¤ÈÈùÀ¸ÊªÁÑ¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Î²òÀÏ¤ËÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤äAI¤â³èÍÑ¤·¤Æ¿ÍÂÎ¤ÎÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡WPI-Bio2Q¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ëÁ´£³²ó¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÙË¦¤äÊ¬»Ò¤ò»ë¤ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ÈAI¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯À¸Ì¿²Ê³Ø¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Âè1²ó¤Ç¤Ï¿À·ÐºÙË¦¤Î¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àº¿À¡¦¿À·Ð¼À´µ¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë²õ¤ì¤¿¥·¥Ê¥×¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè2²ó¤Ç¤ÏÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËAI¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤¬À¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¤ËÍ¿¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê±Æ¶Á¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£Âè£³²ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ÎºÙË¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¸¶»Ò¤äÊ¬»Ò¤ÎÀ¤³¦¤òÇÁ¤¯¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤³¤³¤í¡×¤ò¤«¤¿¤Áºî¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢·ò¹¯¤Ë·Ò¤¬¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÈÂ¡´ï¤Î´Ø·¸À¤òµæÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ê³Ø¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¹ÖºÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï¡¢º£¸å¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·Ý½Ñ¡¢Ê¸²½¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãSpringXÄ¶³Ø¹» ¡Ö·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø-ÈùÀ¸ÊªÁÑ-ÎÌ»Ò·×»»¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー(WPI-Bio2Q)¡ß¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×³«ºÅ³µÍ×¡ä- ³«ºÅÆü»þ¡§ ¡ÚÂè1²ó¡Û2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë ¡ÚÂè2²ó¡Û2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë ¡ÚÂè3²ó¡Û3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
- ÇÛ¿®»þ´Ö¡§ ³Æ²ó¤È¤â19:30～20:30
- ÇÛ¿®ÊýË¡¡§ YouTube Live¡Ê»ëÄ°ÌµÎÁ¡¢¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
- ¼çºÅ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
- ¶¨ÎÏ¡§ ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø-ÈùÀ¸ÊªÁÑ-ÎÌ»Ò·×»»¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー(WPI-Bio2Q)
- U R L¡§ https://kc-i.jp/activity/chogakko/keio2026/
¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¦µæµòÅÀWPI-Bio2Q¤ÇºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ë£³Ì¾¤Î¸¦µæ¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÀ¸Ì¿°å³Ø¤ÎºÇÁ°Àþ¤ä¿·¤·¤¤°åÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ëÁ´3²ó¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£¡Ö»ë¤ë¡×µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸¤¤¿ºÙË¦¤äÊ¬»Ò¤Î´Ñ»¡¡¢AI¤äÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯À¸Ì¿²Ê³Ø¤ÎºÇÁ°Àþ¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥Ê¥×¥¹¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø-ÈùÀ¸ÊªÁÑ-ÎÌ»Ò·×»»¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー(WPI-Bio2Q)¤È¤Ï
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¸¦µæµòÅÀ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊWPI¡Ë¤Ë»äÎ©Âç³Ø¤Ç½é¤á¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ªー¥à¸¦µæµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø¤ÈÈùÀ¸ÊªÁÑ¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Î²òÀÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¸½ºß¼£ÎÅº¤Æñ¤Ê¼À´µ¤Î¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1²ó¡Û ¥·¥Ê¥×¥¹¤Ë²Í¤±¤ë¶¶-¥·¥Ê¥×¥¹¤«¤éÇ¾¤ÈÂÎ¤ÎÉÂµ¤¤ËÄ©¤à
¡¡Àº¿À¡¦¿À·Ð¼À´µ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥·¥Ê¥×¥¹¤ËÉÂÊÑ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ÁÀ®¤ò¶¯ÎÏ¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ëÊ¬»Ò¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²õ¤ì¤¿¡×¥·¥Ê¥×¥¹¤Ë¶¶¤ò²Í¤±Ä¾¤·¡¢º¬ËÜ¼£ÎÅ¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
<Æü»þ¡ä2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë19:30～20:30
¡ã¹Ö»Õ¡ä Í®ºê ÄÌ²ð »á
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø-ÈùÀ¸ÊªÁÑ-ÎÌ»Ò·×»»¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊWPI-Bio2Q¡Ë¡¦ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¦µòÅÀÄ¹ÆÃÊÌÊäº´¡¦¼çÇ¤¸¦µæ°÷
1989Ç¯¼«¼£°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡¢°å»Õ¤È¤·¤ÆÂçºåÉÜ¤Ç¶ÐÌ³¡£1993Ç¯Æ±Âç³Ø±¡¤Ë¤Æ°å³ØÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢³Ø¿¶ÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ä¹´ü³¤³°¸¦µæ°÷¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¥í¥Ã¥·¥åÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø¸¦µæ½ê¤ËÎ±³Ø¡£1995Ç¯ÊÆ¹ñ¥»¥ó¥È¥¸¥åー¥É¾®»ù¸¦µæÉÂ±¡½õ¶µ¼ø¡¦½Ú¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤è¤ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÀ¸Íý³Ø¶µ¼ø¡£2025Ç¯¤è¤ê¸½½êÂ°¡£¿À·Ð²óÏ©¤ä¸ÄÂÎ¹ÔÆ°¤ò¥·¥Ê¥×¥¹Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤«¤é²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂè2²ó¡Û AI¡ßÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ßÀ¸Ì¿²Ê³Ø¡§Í»¹çµ»½Ñ¤¬ÉÁ¤¯À¸Ì¿²Ê³Ø¤Î¿·¼¡¸µ
¡¡À¸Ì¿²Ê³Ø¤Ïº£¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê³×Ì¿Åª¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¬À¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¤ËÍ¿¤¨¤ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸Ì¿²Ê³Ø¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
<Æü»þ¡ä2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë19:30～20:30
¡ã¹Ö»Õ¡ä ¾®»³ ¾°É§ »á
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø-ÈùÀ¸ÊªÁÑ-ÎÌ»Ò·×»»¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊWPI-Bio2Q¡Ë¡¦ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¦¼çÇ¤¸¦µæ°÷
1971Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£±§Ãè¹©³Ø¤ò»Ö¤·¥¸¥çー¥¸¥¢¹©²ÊÂç¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Þ¥ó¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±ÍýÏÀÊªÍý¤ØÅ¾¸þ¡£1999Ç¯¥³ー¥Í¥ëÂç¤ÇPh.D.¼èÆÀ¡£¥Ò¥È¥²¥Î¥à·×²è¤Ë¼æ¤«¤ì¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Âç¤Ç¥Ý¥¹¥É¥¯¸å¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¤Ç¤¬¤óÁÏÌô¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·PLK1ÁË³²Ìô¤Î¥êー¥ÉºÇÅ¬²½¤Ë¹×¸¥¡£IBM¥ï¥È¥½¥ó¸¦µæ½ê¤ÇWatson for Genomics¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥êー¥Àー¤Ë¡£2020Ç¯¥³¥í¥Ê¥²¥Î¥àÏÀÊ¸¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¡£2024Ç¯¤è¤ê·ÄØæÂçBio2Q¥×¥í¥°¥é¥àÆÃÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¡¢AI¡¦ÎÌ»Ò¡¦À¸Êª³ØÍ»¹ç¸¦µæ¤Ë½¾»öÃæ¡£
¡ÚÂè3²ó¡Û ¸¶»ÒÊ¬²òÇ½¤Ç»ë¤ë¡¢À¸¤¤¿ºÙË¦¤Î3¼¡¸µ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö»ë¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤È¹½Â¤À¸Êª³Ø¤Î¿Ê²½¡¦Í»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¸¤¤¿ºÙË¦¤ÎÃæ¤äÉ½ÌÌ¤ÎÊ¬»Ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÄ¾ÀÜÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤Î¹½Â¤¤ò»ë¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ÎºÙË¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò»ë¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤³¤í¡×¤ò¤«¤¿¤Áºî¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢·ò¹¯¤Ë·Ò¤¬¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÈÂ¡´ï¤Î´Ø·¸À¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¡Ö»ë¤ë¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆü»þ¡ä£³·î£¶Æü(¶â) 19:30～20:30
¡ã¹Ö»Õ¡ä ÎëÌÚ Ë®Æ» »á
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø-ÈùÀ¸ÊªÁÑ-ÎÌ»Ò·×»»¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊWPI-Bio2Q¡Ë¡¦ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡¦Jr. PI
2013Ç¯ ÅìµþÂç³ØÌô³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î» Çî»Î(Ìô³Ø)¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¤ÆÇî»Î¸¦µæ°÷¡¢2019Ç¯¤ËMRC-LMB¤Ë¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ±Ñ¹ñÎ±³Ø¡¢Î±³Ø¤Î¤¦¤Á2Ç¯´ÖÀ½Ìô´ë¶È¤Ç¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー¤ò·óÇ¤¡¢2025Ç¯¤è¤ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ¥Ò¥ÈÀ¸Êª³Ø-ÈùÀ¸ÊªÁÑ-ÎÌ»Ò·×»»¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー(WPI-Bio2Q) Jr. PI¡Ê¸½¿¦¡Ë¡£¹½Â¤¤«¤é¹ÔÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤ä¡Ö·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ò¥È¤ÎÂÎÆâµ¡¹½¡×¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ Ë®Æ» »á