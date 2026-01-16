GREEN¡ßEXPO 2027 ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Êç½¸¡ÊÂè£±ÃÆ¡Ë¡Ö²Ö¡¦ÎÐ¥¬¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×Êç½¸·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡～Á´¹ñ¤«¤éÊç½¸¿Í¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÂ¿¿ô¤Î¤´±þÊç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹～
¡¡GREEN¡ßEXPO¶¨²ñ¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î:¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡¢²ñÄ¹:Åû°æµÁ¿®¡¢½êºßÃÏ:²£ÉÍ»ÔÃæ¶è)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯£±·î£¹Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö²Ö¡¦ÎÐ¥¬¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Êç½¸¡ÊÌó200Ì¾¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Âè£±ÃÆ¤ÎÊç½¸¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âè£²ÃÆ¤Î¿¢Êª´ÉÍý¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢µÚ¤Ó±¿±Ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊç½¸¡Ê£±Ëü¿Íµ¬ÌÏ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£±·î²¼½Ü¤«¤é£²·î¾å½Üº¢¤Î³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ö¡¦ÎÐ¥¬¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×±þÊç¾õ¶·¡¡¡¡3,493¿Í
¢¨2026Ç¯£±·î£¹Æü¸½ºß¡£¿Í¿ô¤Ï¡¢Â®ÊóÃÍ¤Î¤¿¤áº£¸åÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢£±·î²¼½Ü¤òÌÜÅÓ¤Ë·ë²Ì¤òÄÌÃÎ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä²Ö¡¦ÎÐ¥¬¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
GREEN¡ßEXPO 2027¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î²ÖÃÅÅù¤Î¸«¤É¤³¤í¾Ò²ðÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢WEB¥µ¥¤¥È¡Ë¡¡https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/volunteer/