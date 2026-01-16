¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Üー¥È¥ìー¥µー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥ìー¥µー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡×¤ò³«ºÅ¡ª
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍBOATRACE¿¶¶½²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤«¤é25Æü(Æü)¡¡¤Þ¤Ç¡¢»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÎËÌÂçÄÌ¸òº¹ÅÀ¹¾ì¡ÎÅì¡Ï¡Ï¤Ë¤Æ¥Üー¥È¥ìー¥µーÊç½¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿PR¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BOATRACE¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¤ËÆÃÂç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÂç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÇØ·Ê¤Î²èÁü¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¤È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥×¥ê¥º¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢È¿¼Í¿À·Ð¤ò»î¤¹¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¤Î´¶³Ð¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¥Üー¥È¥ìー¥¹¥¹¥¿ー¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡¢¥Üー¥È¥ìー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¥¯¥¤¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢¥Üー¥È¥ìー¥µー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤äÅ¬À¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹¥É¥ê¥ë¥Áー¥à¤Î¡Ø¥³¥ó¥µ¥Éー¥ë¥º¡Ù¤¬²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ìÁ°¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ä¥Õ¥©¥È¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥®¥Õ¥È·ô¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É³Ú¤·¤á¤ë¡¢BOATRACE¥Öー¥¹¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÌ³¤Æ»ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Üー¥È¥ìー¥¹¤Î¾õ¶·
ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¸½Ìò¥Üー¥È¥ìー¥µー¤Ï¸½ºß8Ì¾ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆâ4Ì¾¤¬¥ä¥ó¥°¥ìー¥µー¡ÊËþ30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼ê¥ìー¥µー¡Ë¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Üー¥È¥ìー¥µーÌó1,600Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¼Ô¤Ï1%Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö²ñ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¼çÍ×¹Ô»ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¶¨»¿Åù¤òÄÌ¤¸¡¢¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®µÚ¤Ó¥Üー¥È¥ìー¥µーÊç½¸³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸³µÍ×
¡Ê£±¡ËÆü»þ
¡¡2026Ç¯1·î23Æü(¶â) ～25Æü(Æü)
¡¡¡Î23Æü¡Ê¶â¡Ë15:00～20:00 ¡¿ 24Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～20:00 ¡¿ 25Æü(Æü)11:00～18:00¡Ï
¡Ê£²¡Ë²ñ¾ì
¡¡»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÎËÌÂçÄÌ¸òº¹ÅÀ¹¾ì¡ÎÅì¡Ï¡Ï¡Ê¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¡Ë
¡Ê£³¡ËÆâÍÆ
¡¡£±.ÆÃÂç¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¡¡¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Üー¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Áª¤Ù¤ëÇ÷ÎÏ²èÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±ÆÂÎ¸³
¡¡¡¡SNSÅê¹Æ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥×¥ê¥º¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÀèÃå¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¡£².È¿¼Í¿À·Ð¥²ー¥àÂÎ¸³¡¿12ÉÃ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥²ー¥àÂÎ¸³
¡¡¡¡¥Üー¥È¥ìー¥µー¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¿¼Í¿À·Ð¡×¡ÖÂÎÆâ»þ·×¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥²ー¥à¡£
¡¡¡¡¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ê»²²Ã¾Þ¤¢¤ê¡Ë
¡¡£³.¥Üー¥È¥ìー¥¹¥¯¥¤¥º
¡¡¡¡¥Üー¥È¥ìー¥¹¤ä¥ìー¥µー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤éµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ª
¡¡¡¡Á´ÌäÀµ²ò¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥Üー¥È¥ìー¥¹¥°¥Ã¥ºÅù¤¬Åö¤¿¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÎÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡£´.¥³¥ó¥µ¥Éー¥ë¥º½Ð±é
¡¡¡¡²ñ¾ìÁ°¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ä¥Õ¥©¥È¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²
¡¡¡¡2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ) ～25Æü(Æü)
¡¡¡¡¢ã½Ð±é»þ´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¢ä
¡¡¡¡¢£24Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～12:30 ¡¿¡¡15:00～15:30¡¡¡¿¡¡18:00～18:30
¡¡¡¡¢£25Æü¡ÊÆü¡Ë12:00～12:30 ¡¿¡¡14:30～15:00¡¡¡¿¡¡17:00～17:30
¡¡£µ.¥Üー¥È¥ìー¥µー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¥Üー¥È¥ìー¥µーÊç½¸¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÆÆâ¡¡¡¿¡¡ÂÎÎÏ»î¸³¤ÎÌÏµ¼ÂÎ¸³