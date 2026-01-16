¡Úºë¶Ì¸©¡Û½ÂÂôMIX³ØÀ¸¸þ¤±µ¯¶ÈÈ¼Áö¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGAKU¡çSTA¡×ºÇ½ªÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤Î´ÑÍ÷¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹
¡¡¸©¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¡Ö½ÂÂôMIX¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î»ö¶È²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¯¶ÈÈ¼Áö¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGAKU¡çSTA¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã³ØÀ¸10¥Áー¥à¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ëºÇ½ªÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ µ¯¶È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸¤äÂç³Ø¤Îµ¯¶È»Ù±ç¡¦¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Î³§ÍÍ¡¢³ØÀ¸ÞÕ¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥é¥·
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-865-122f2d753a907ea6c4466da45d6f2bb9.pdf1 Æü»þ
¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î17Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë14:00～18:00
2 ²ñ¾ì
¡¡½ÂÂôMIX¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èµÈÉßÄ®4ÃúÌÜ262ÈÖÃÏ18 ekism¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´5³¬¡Ë
3 ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
- ³ØÀ¸µ¯¶ÈÈ¼Áö¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGAKU¡çSTA¡×¤ÎÆâÍÆ¾Ò²ð
- ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸10¥Áー¥à¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¿³ºº¤Ë¤è¤êºÇÍ¥½¨¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¡¦¾©Îå¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï3·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ÂÂôMIXºÇ½ªÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¡Ê²¾¡Ë¡×¤Ç»Ù±çµ¡´Ø¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ê¤É¤òÁ°¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¸òÎ®²ñ
4 È¯É½¥Áー¥à¡¦»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢Ì¾
5 »²²ÃÊýË¡
¡¡»öÁ°¤Ë°Ê²¼¤Îweb¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¡£
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à
¡¡https://forms.gle/qygQtp7itLYx4UB89
6 Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡½ÂÂôMIX³ØÀ¸¸þ¤±µ¯¶ÈÈ¼Áö¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGAKU¡çSTA¡×±¿±Ä»öÌ³¶É ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¯¥ê¥¨¡Ë
¡¡¥áー¥ë¡§info@gaku-sta.jp
¡Ú»²¹Í1¡ÛGAKU¡çSTA ¤È¤Ï
¡¡½ÂÂôMIX³ØÀ¸µ¯¶ÈÈ¼Áö¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGAKU¡çSTA¡×¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¤Îµ¯¶ÈËô¤Ï»ö¶È¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹Âç³ØÀ¸Åù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ö¶È²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¶È²½¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö¥»¥ß¥Êー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥á¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï»Ù±ç¶â¤ò»Ùµë¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖGAKU¡çSTA¡×HP¡¡https://gaku-sta.jp/
¡Ú»²¹Í2¡Û½ÂÂôMIX¤È¤Ï
¡¡½ÂÂôMIX¤Ï¡¢Ìó500¤â¤Î´ë¶È¤ÎÁÏÎ©¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î°Î¿Í¤Ç¤¢¤ë½ÂÂô±É°ì²§¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿Í¤ä´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È¤òÀ®Ä¹¤ËÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤ËÊï¤¤¡¢¿Í¡¹¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦ÁÏ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¤Ç¤¹¡£ ¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡½ÂÂôMIXHP¡¡https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/