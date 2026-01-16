¡Ö»°ÍÎËÇ°×¥µ¥Ýー¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊSSP¡Ë¡×¤ò»ÏÆ°
»°ÍÎËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·Ã«Àµ¿¡¢°Ê²¼¡Ö»°ÍÎËÇ°×¡×¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ¼Òµ¡Ç½¤Î°ì¸µÅª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡¢»°ÍÎËÇ°×¥µ¥Ýー¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊSanyo Trading Group Support Platform¡¢°Ê²¼¡§SSP¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°ÍÎËÇ°×¤Ç¤Ï¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¿ô¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý¡¦±¿±Äµ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¤È¸úÎ¨²½¤¬½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¼Ò¤¬Í¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¡¦³èÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢SSP¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£SSP¤Ï¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤¬ËÜÍè¤Î»ö¶È³èÆ°¤Ë¤è¤êÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤È¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¤ÎÊ¿½à²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ÍÎËÇ°×¥µ¥Ýー¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊSSP¡Ë¤Î³µÍ×
°Ê²¼¤ÎËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò²£ÃÇÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
¡¦ ´ÉÍý¡¦´ÖÀÜ¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç
¡¦ À©ÅÙ¡¦¥ëー¥ë¡¦¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉ¸½à²½
¡¦ ÀìÌçÀ¤òÍ×¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Î½¸Ìó¤ª¤è¤Ó½õ¸À
¡¦ ¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¡¦²ÝÂê²ò·è»Ù±ç
¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¸þ¾å¡¢¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¡¢¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£SSP¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¼«¼çÀ¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÂ»¤Ê¤ï¤º³Æ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¡¢É¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥°¥ëー¥×µ¬ÌÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾Íè¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤¬¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë»°ÍÎËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È±¿±Ä¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤È¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢¹ñÆâ¤È³¤³°¤È¤¤¤Ã¤¿¶èÊ¬¤òÄ¶¤¨¡¢¸ß¤¤¤ÎÌò³ä¤òÂº½Å¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£SSP¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÂÎÅª¤Ê·Ð±Ä¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
»°ÍÎËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¸½¾ì¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Íºà¤Ç¤¹¡£SSP¤Ï¡¢¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
| »°ÍÎËÇ°×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1947Ç¯ÀßÎ©¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î4Ê¬Ìî¤Ç»Ô¾ì¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ¢½ÐÆþ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×ÀìÌç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖQuest for Next = ¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¡ÊºÇÅ¬²ò¡Ë¤òÃµµá¤¹¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Èµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»°ÍÎËÇ°×¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.sanyo-trading.co.jp/
°Ê¡¡¾å