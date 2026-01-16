¼ç±é¡§ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤¬ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Ç½ñÅ¹¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×(2/6¸ø³«) ¡¢±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆÃÂç¹¹ð¤¬ 1/19¤è¤êÁ´¹ñ£´½ñÅ¹¤Ë¤Æ·Ç½Ð·èÄê¡ª
Îß·×70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢´¶Æ°¤Î¾®Àâ¥·¥êー¥º¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÄ¹·îÅ·²»¡¦Ãø¡¢¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¡¦´û´©4´¬¡Ë¡£ËÜºî¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ê¼ç±é¡§ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤¬2026Ç¯2·î6Æü(¶â) ¡¢¤Ä¤¤¤ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±Ç²è¡ß¸¶ºî¾®Àâ¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¡¢¸ø³«Ä¾Á°¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆÃÊÌ¹¹ðÁ´3ÃÆ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ª 1·î19Æü(·î) ¤«¤é·Ç½Ð³«»Ï¤È¤Ê¤ëÂè1ÃÆ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ4½ñÅ¹±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆÃÂç¹¹ð¡×¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¶¿åÈþ¶õ¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¤è¤¦¤ËÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡¢Áòº×¥×¥é¥ó¥Êー¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¤È¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡¢°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¡á½ñÅ¹¡É ¤«¤é¡¢±Ç²è¸ø³«¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
・掲出書店
¡¦»¥ËÚ¡§MARUZEN&¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ »¥ËÚÅ¹¡ÊËÌÂ¦Æþ¸ý¡Ë
¡¦Åìµþ¡§µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉËÜÅ¹¡ÊÀµÌÌÆþ¸ý¡Ë
¡¦Âçºå¡§µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ÇßÅÄËÜÅ¹¡ÊÀ¾Â¦¥·¥çー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¢ÅìÂ¦Æþ¸ý¡Ë
¡¦Ê¡²¬¡§ÀÑÊ¸´Û½ñÅ¹ ¿·Å·Ä®ËÜÅ¹¡Ê¿·Å·Ä®¥µ¥ó¥Éー¥àÂ¦¡Ë
·ÇºÜ´ü´Ö¡§4½ñÅ¹¤¹¤Ù¤Æ¡¢2026Ç¯1·î19Æü(·î) ～2·î18Æü(¿å)
¢¨·Ç½Ð³«»ÏÆü¤Ï¡¢½ñÅ¹³«Å¹»þ´Ö¤«¤é¤Î·Ç½ÐÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¹¹ð¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¾ïÌëÅô¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ç¤âÏÃÂê¤Îºî²È¡¦Ä¹·îÅ·²»¤¬¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åーºî¡£¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é ¡Èµ¤¡É ¤ËÉÒ´¶¤ÊÂÎ¼Á¤Ç¡¢»þ¤ËÎî¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç³ØÀ¸¡¦À¶¿åÈþ¶õ¤¬¡¢Ìõ¤¢¤êÁòµ·¤Ð¤«¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëÁòº×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¤È¶¦¤Ë¡¢Î¹Î©¤Ä¿Í¤È°ä¤µ¤ì¤ë¿Í¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Îµ·¼°¡×¤òÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®¤¹¤ë´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢ã¾®Àâ¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¢ä
https://dps.shogakukan.co.jp/hodonakuowakare
±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÏW¼ç±é¤Ë½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ»á¡¦ÌÜ¹õÏ¡»á¡¢´ÆÆÄ¤Ë»°ÌÚ¹§¹À»á¤ò·Þ¤¨¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ»á¡¢¸÷ÀÐ¸¦»á¡¢ÎëÌÚ¹À²ð»á¡¢±ÊºîÇîÈþ»á¡¢²ÆÌÚ¥Þ¥ê»áÅù¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¢ã±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¢ä
https://hodonaku-movie.toho.co.jp/
¡¡¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§ (C)2026¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)Ä¹·îÅ·²»¡¿¾®³Ø´Û
¸½ºß¡¢¸¶ºî¾®Àâ¥·¥êー¥ºÁ´£´´¬¤Ï¡¢±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ÂÓÈÇ¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ß¸¶ºî¾®Àâ¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¡¢¸ø³«Ä¾Á°¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆÃÊÌ¹¹ð¤ÏÁ´3ÃÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤â¤¼¤Ò¡¢¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±Ç²è¡ß¸¶ºî¾®ÀâÏ¢Æ°¡¢¸ø³«Ä¾Á°¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆÃÊÌ¹¹ð¡Û
1·î19Æü(·î) ～ Âè°ìÃÆ¡§Á´¹ñ4½ñÅ¹ÆÃÂç¹¹ð
1·î26Æü(·î) ～ ÂèÆóÃÆ¡§¡©¡©¡©¡©¡©
2·î2Æü(·î) ～ Âè»°ÃÆ¡§¡©¡©¡©¡©¡©
¢£½ñÀÒÆâÍÆ¾Ò²ð
¿Í¤è¤ê ¡Èµ¤¡É ¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢»þ¤ËÎî¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÀ¶¿åÈþ¶õ¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¶á¤¯¤Î¾®¤µ¤ÊÁòµ·¾ì¡ÖºäÅì²ñ´Û¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢Ìõ¤¢¤êÁòµ·¤Ð¤«¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Õ¥êー¤ÎÁòº×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ÎÂÎ¼Á¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¼¿¸¶¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ¶õ¤Ï¡¢¼¿¸¶¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°äÂ²¤È¸Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Å»ö¤È¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Èá¤·¤ß¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¸÷¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¡Ö¶èÀÚ¤ê¡×¤ÎÊª¸ì¡£
¢£¸¶ºî¾®Àâ¤Ø¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¸«Á÷¤ëÆü¤Ï¤¤¤Ä¤«É¬¤º¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤Êª¸ì¡£
――»°ÌÚ¹§¹À¡Ê±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×´ÆÆÄ¡Ë
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§Ä¹·îÅ·²»¡Ê¤Ê¤¬¤Ä¤ ¤¢¤Þ¤Í¡Ë
1977Ç¯¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÇÂè½½¶å²ó¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥åー¡£¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿Í¾Ì¿ÃµÄå¡Ù¡¢¡Ø¤¿¤¤¾Æ¤¡¦»¨²ß¡¡¶äºÂ¤Á¤°¤µÉ´²ßÅ¹¡Ù¡ØÇñÆüÊ¸¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¥Îー¥È¡Ù¡¢¡Ø¿À³Úºä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¾ïÌëÅô¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¢£¥·¥êー¥º½ñÀÒ¥Çー¥¿
** 第1弾 **************************
¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë
¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù
¡¡¡¡¡¡Ä¹·îÅ·²»
*********************************
Äê²Á¡§726±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2022Ç¯7·î6Æü
ÂÎºÛ¡§Ê¸¸ËÈ½¡¡288¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-09-407163-4
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/09407163
** 第2弾 **************************
¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë
¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅô²Ð¡Ù
¡¡¡¡¡¡Ä¹·îÅ·²»
*********************************
Äê²Á¡§792±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯3·î7Æü
ÂÎºÛ¡§Ê¸¸ËÈ½¡¡336¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-09-407240-2
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/09407240
** 第3弾 **************************
¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë
¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÈ¢¡Ù
¡¡¡¡¡¡Ä¹·îÅ·²»
*********************************
Äê²Á¡§825±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î2Æü
ÂÎºÛ¡§Ê¸¸ËÈ½¡¡352¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-09-407456-7
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/09407456
** 第4弾 **************************
¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë
¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±ó¤¯¤Î¶õ¤Ø¡Ù
¡¡¡¡¡¡Ä¹·îÅ·²»
*********************************
Äê²Á¡§847±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î7Æü
ÂÎºÛ¡§Ê¸¸ËÈ½¡¡368¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-09-407537-3
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û
https://www.shogakukan.co.jp/books/09407537
¢£¥³¥ß¥Ã¥¯ÈÇ¤âÈ¯ÇäÃæ¡ª
¥³¥ß¥Ã¥¯ÈÇ¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù
¸¶ºî¡§Ä¹·îÅ·²»¡¡Ì¡²è¡§¹þÍ³Ìî¤·¤Û
1～4´¬È¯ÇäÃæ¡£2·î12Æü¡¢ºÇ¿·Âè5´¬È¯Çä¡£
Äê²Á¡¦³Æ770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡£
https://manga-one.com/viewer/201232