JCB¤È¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¥¿¥Í¥«¥Ö¡Ù¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¡ª¥ì¥¸¥ãー¤â¡ª¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î²÷Å¬¥¹¥Æ¥¤¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Æó½Å¡¡¹§¹¥¡¢°Ê²¼¡§JCB)¤Ï¡¢1³ô¤«¤é¤Î³ô¼°Åê»ñÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¥Õ¥¡¥ó°éÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅê»ñ¥¢¥×¥ê¡Ø¥¿¥Í¥«¥Ö¡Ù¤Ë»²²è¤¹¤ëÆ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³²¼ ¿®Åµ¡¢°Ê²¼¡§Æ£ÅÄ´Ñ¸÷¡Ë¤È¶¦Æ±¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¡ª¥ì¥¸¥ãー¤â¡ª¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î²÷Å¬¥¹¥Æ¥¤～WHG¥Û¥Æ¥ë¥º½ÉÇñ¾·ÂÔ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È～¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Í¥«¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¿¥Í¥«¥Ö¡×¤Ï¡¢JCB¥«ー¥É¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëJ-POINT¤È¤Î¸ò´¹¤ä¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¿¥Í¥«¥Ö¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¿¥Í¥«¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢»²²è´ë¶È¤Î³ô¼°¤ò1³ô¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
³ô¼°¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤ÎÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ï¥ó³ô¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ýºÂ³«Àß¡¦°Ý»ýÈñ¤äÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¼°¤ÎÇãÉÕ¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶¾ÜºÙ¡¦¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.jcb.co.jp/promotion/tanekabu/index.html)
¡Ê¢¨1¡ËJ-POINT¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸Ä¿ÍÍÑ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉµÚ¤Ó¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¥¿¥Í¥«¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¾Ú·ôÁí¹ç¼è°ú¸ýºÂ¤Î³«Àß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸ýºÂ¤Î³«Àß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¡ª¥ì¥¸¥ãー¤â¡ª¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î²÷Å¬¥¹¥Æ¥¤¡ª～WHG¥Û¥Æ¥ë¥º½ÉÇñ¾·ÂÔ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È～¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥¿¥Í¥«¥Ö¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤ËÆ£ÅÄ´Ñ¸÷¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢Æ£ÅÄ´Ñ¸÷¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎWHG¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î½ÉÇñ·ô¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ËºÇÅ¬¤ÊÎ©ÃÏ¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È²÷Å¬¤ÊµÒ¼¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥°¥ì¥¤¥¹¥êー¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥¸¥¿¤Ç¤Î¤´ÂÚºß¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1318_1_e8ae724f1636bf7fa12b3a26d4f557dd.jpg?v=202601160222 ]
¡ÚÆ£ÅÄ´Ñ¸÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ1948Ç¯¤Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×¡¢1952Ç¯¤Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡Ê¸½¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ë¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1955Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤ËÀßÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà¤äÊ¸²½ºâ¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È²¹¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½á¤¤¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP URL¡§https://www.fujita-kanko.co.jp
¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¸ø³«Ãæ¡ª URL¡§https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/
¡Ú¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤Î¤ª¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×»ö¹à¡Û
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬°·¤¦¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï¡¢²Á³ÊÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ê¸µËÜÂ»¼º¡¦¸µËÜÄ¶²áÂ»¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Åê»ñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡¢ÌÜÏÀ¸«½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Í²Á¾Ú·ô¤Î´«Í¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¼õÂ÷¤·¡¢Ã±¸µÌ¤Ëþ³ô¼°¤ÎÇãÉÕÂå¶â¤Ë½¼Åö¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ýºÂ³«Àß¸å¤Î¤ª¼è°ú¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÄ¾ÀÜ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÍý¸¢¤ÏÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¶âÁ¬¤â¤·¤¯¤ÏÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÍÂÂ÷¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¼Ô¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶âÃç¡ËÂè1040¹æ
¡Ú½êÂ°¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡Û
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè165¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ°Å¹æ»ñ»ºÅù¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
PDFÈÇ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é :
https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1318-2d6e158fe73a6d3e6d531df504c00ad0.pdf