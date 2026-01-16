CBRE¡¢Åìµþ¥¬¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ª¤è¤Ó¥é¡¦¥¯¥ì¡¦¥É¥¥¡¦¥¸¥ç¥ï¤È¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¹¥³ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó COO ÄÔµ®»Ë¡¢°Ê²¼CBRE¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡¢Åìµþ¥¬¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¾®À¾ ¹¯¹°¡¢°Ê²¼TGES¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥é¡¦¥¯¥ì¡¦¥É¥¥¡¦¥¸¥ç¥ï¡ÊËÜ¼Ò¡¦µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¸Ê¿Î¶ÂÀ¡¢°Ê²¼LCDJ¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¹¥³ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¶¨Äê¡Ë¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢CBRE¤Ï¡¢TGES¤ª¤è¤ÓLCDJ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÍÑÃÏ¤Î¼èÆÀ¤«¤é³«È¯¡¦±¿±Ä¤Þ¤Ç¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤·¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª
¡¡¡¡¡¡¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÅÅÎÏ¶¡µë´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢TGES¤ÈLCDJ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¥¬¥¹¥³ー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCGS¡ËÆ³Æþ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏÆâÍÆ
¡¦TGES¤¬³«È¯¤¹¤ëCGS¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤Î¥µ¥Ýー¥È
¡¦CBRE¸ÜµÒ¤Ø¤ÎCGS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾Ò²ð
¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¡¦ÁêÃÌ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö
3¡¥ ¡¡ Äù·ëÆü¡¡¡¡2026Ç¯1·î16Æü
¢¡CBRE ¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー ¾®Ìî´²ÏÂ¥³¥á¥ó¥È
CBRE¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¤äÇäÇã¡¦ÄÂÂß¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÍÑÃÏ¤ÎÃç²ð¤ä»ÜÀß¤Î¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢ºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤¬TGES¤ª¤è¤ÓLCDJ¤ÈCGS¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¶¯¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀ¸å¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ËÄ¹´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CGS¤Ï¡¢È¯ÅÅ¤ÈÇÑÇ®¤ÎÁá´üÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢´û¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅÅÎÏ¸»¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CBRE¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤äÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢Ê¬ÀÏ¥Çー¥¿¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤·¡¢TGES¤ª¤è¤ÓLCDJ¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡TGES ¼èÄùÌò ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ Â¼ÅÄ¹ÔËû»á ¥³¥á¥ó¥È
Åìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ØCGS¤òÆ³Æþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ê¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2002Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÃ´¤¦»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¸½TGES¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤òÀßÎ©¤·¡¢CGSÅù¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤Î³ÈÂç¤È¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24»þ´Ö365Æü¤Î±ó³Ö´Æ»ë¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷¾õÂÖ¤Î¾ï»þÇÄ°®¤äÍ½Ãû¸¡ÃÎ¤òÄÌ¤¸¤¿Í½ËÉÊÝÁ´¡¢¤µ¤é¤Ë¥áー¥«ー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ëÀß·×²þÁ±¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤«¤éÇÝ¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¥º¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤È¿®ÍêÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¿ÇÃÇ¤ä¼«Æ°À©¸æµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹â¸úÎ¨±¿ÍÑ¤ÎÄó°Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎPPA¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑºÇÅ¬²½¤ÈÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÁÐÊý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤âÅìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーDC¿·Àß¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÎÏ·ÏÅýÀ©Ìó¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢CBRE¤ª¤è¤ÓLCDJ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢TGES¤Î¡ÖÅÅ¸»¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿DC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁá´üÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡LCDJÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¸Ê¿Î¶ÂÀ»á ¥³¥á¥ó¥È
¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÀ°È÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëÅÅ¸»¶¡µë¤ÎÄ¹´ü²½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¹È¯ÅÅ¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÃ»´ü¤ÇÆ°¤«¤»¤ëÅÅ¸»¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Î©¤Á¾å¤²¤Î»þ´Ö¼´¤òÂç¤¤¯Ã»½Ì¤¹¤ë¼ÂÁõÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÂ¦¤Î¥Ëー¥º¤òÂ«¤Í¤Æ¥â¥Ç¥ë²½¤Ç¤¤¿ÅÀ¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£LCDJ¤Ï¡¢¤³¤Î¶¨Æ¯¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
CBRE¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CBRE¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÉÔÆ°»ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤äÅê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¡¦³«È¯¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¡¢ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤Î¼èÆÀ¤«¤é±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¡¢ÇäµÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×²è¡¦¼è°ú¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñÀïÎ¬¥µ¥Ýー¥È¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú¡ÊÅÚÃÏ·úÊª¤ÎÇäÇã¡¦ÄÂÂßÃç²ð¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Àー´ÉÍý¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢±¿ÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤Ï¡¢½¤Á¶·×²èºöÄê¡¢¥µー¥Ðー¥ëー¥à¹½ÃÛ¤ä¶õÄ´¡¦ÅÅµ¤¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÆCBRE¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¡¦ÇäÇãÃç²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Æ¼ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーµ¡Ç½¤ä¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄêÉ¾²Á¤Ê¤É¤Î17¤ÎÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±ÉÔÆ°»º¤Î¥Èー¥¿¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£CBRE¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿À¸¶ð¾¦»ö¤¬1970Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ9µòÅÀ¤ÇÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ëÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー&¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÌó1,700Ì¾*¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê*»Ò²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¡¢ºÇÅ¬¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¥Ûー¥à¥Úー¥¸ www.cbre.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È LinkedIn | X | Facebook
CBRE¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CBRE¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó500¡×¤ä¡ÖS&P 500¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥À¥é¥¹¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¸ÜÌä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ê2024Ç¯¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥Ùー¥¹¡Ë¡£Á´À¤³¦¤Ç140,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷(¥¿ー¥Êー¡õ¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¤Î½¾¶È°÷¤ò´Þ¤à)¤òÍÊ¤·¡¢100¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡Ê¥êー¥·¥ó¥°¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ã¥È¥ª¥ê¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥íー¥ó¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄêÉ¾²Á¡Ë¡¢¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥¹¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æー¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ³«È¯¡Ë¤Î4¤Ä¤Î»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¬¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊTGES¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TGES¤Ï¡¢È¾À¤µªÄ¶¤ÎLNGÍø³èÍÑ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈCGSÅù¤Ë¤è¤ë¹â¸úÎ¨¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦ºÇÅ¬²½¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë»ñ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅìµþ¥¬¥¹100¡ó½Ð»ñ¤Î´ð´´»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¿·½É¿·ÅÔ¿´¤ÇÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÃÏ°èÎäÃÈË¼»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢À¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Ç¹ñÆâ½é¤ÎÆâÎ¦·¿¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¹©¾ì´Ö°ìÂÎ¾Ê¥¨¥Í»ö¶È¤òÅ¸³«¤·20¡óÄ¶¤Î¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¡¢¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡¦ÃÏµå´Ä¶Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÍÛ¸÷PPA¤È¹ñÆâ¹©¾ì¸þ¤±¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¿·¥¨¥ÍÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ïwww.tokyogas-es.co.jp¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¡¦¥¯¥ì¡¦¥É¥¥¡¦¥¸¥ç¥ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¡¦¥¯¥ì¡¦¥É¥¥¡¦¥¸¥ç¥ï¡ÊLCDJ¡Ë¤Ï¡¢»º¶È¡¦ÅÔ»Ô¡¦ÃÏ°è¤¬»ý¤ÄÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»ö¶È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦À©ÅÙ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë»ëÅÀ¤Ç¹½ÁÛ¤òÀß·×¤·¡¢¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê»ö¶È¹½ÁÛ¤äÀ®Ä¹»º¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤äÀ©ÅÙ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤¬¶ñÂÎ²½¡¦¼ÂÁõ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£LCDJ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹½ÁÛ¤È¼Â¹Ô¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ë²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤òÂ«¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ë»ö¶È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¿Í¤ä¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÂÎ¸³Àß·×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥Çー¥¿´ðÈ×¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ä´ë¶È´ÖÏ¢·È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¹½ÁÛÀß·×¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡À¤Âå»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCBRE¡Ë
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹ ¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¡
¾®Ìî´²ÏÂ¡¡hirokazu.ono@cbre.com TEL080-3578-7540