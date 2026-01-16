¥²ー¥ß¥ó¥°VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØProForma Nova¡Ù£²´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Òjig.jp¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Àî¸Ô¾¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§5244¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØProForma Nova¡Ê¥×¥í¥Õ¥©¥ë¥Þ ¥Î¥ô¥¡¡Ë¡Ù¤Î2´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØProForma Nova¡Ù¤È¤Ï
¡ØProForma Nova¡Ù¤Ï¡Ö¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬"À±"¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿´¤¬µ±¤¯½Ö´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥¹¥¥ë¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¸ÄÀ¤¬µ±¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¡¦³«ºÅ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè2´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼¡¤Ê¤ëÅ¸³«¤òÃ´¤¦¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ò¹¤¯Êç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤Ø¤Î¿¼¤¤¾ðÇ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼«¤é¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÇ®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÊý¤Î±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.proforma-production.jp/audition)¡£
¢£ Êç½¸Í×¹à¡§É¬¿ÜÍ×·ï
- 18ºÐ°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤¹¤ë½÷À¤ÎÊý
- ¥²ー¥à¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÊý
- 1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¢£ Êç½¸Í×¹à¡§´¿·ÞÍ×·ï
- ¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÀÓ¡ÊÂç²ñÆþ¾Þ¡¦¥²ー¥àÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°Åù¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
- ¼«¿È¤¬ÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë°ÕÍß¤Î¤¢¤ëÊý
- ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤äÆ°²èÅê¹Æ³èÆ°¤Î¼ÂÀÓ¡¦·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¢£ ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®¤ì
- £±¼¡Áª¹Í¡§½ñÎà¿³ºº
- £²¼¡Áª¹Í¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¿³ºº
- £³¼¡Áª¹Í¡§ºÇ½ªÌÌÀÜ
- ¹ç³Ê¡§¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò³«»Ï
¢¨ Áª¹Í¤ä¹çÈÝ¤Ï±þÊçÄùÀÚ¤òÂÔ¤¿¤º¡¢½ç¼¡¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡Ê2026Ç¯1·î15Æü~2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGfaJDcD8H3JWv6YR4Bq9dVgaVZ19ZoZT_h8DIDxC1YN8eCQ/viewform?usp=header)¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¤òÌä¤ï¤º¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´±þÊç¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾
¢£ ³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯
- ¸ø¼°HP(https://www.proforma-production.jp/)
- ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óHP(https://www.proforma-production.jp/audition)
- ¸ø¼°X(https://x.com/ProForma_Nova)
- ¸ø¼°YouTube(https://www.youtube.com/@ProFormaNova)
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Òjig.jp ProForma Nova±¿±Ä
E-mail¡§proforma_nova@jig.jp
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òjig.jp¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òjig.jp ¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§5244¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡Àî¸Ô¡¡¾
ÅìµþËÜ¼Ò¡§¢©150-6233 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥¿¥ïー33F
³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜÅ¹¡Ë¡§¢©916-0036 Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô²£±ÛÄ®10-34-1
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.jig.jp/