¿©²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ´ë¶È¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¿©¤Ù¤È¤¦¡©KOBE¡×¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯È÷¤¨¤ë¡ª´ÊÃ±¡ªËÉºÒ¥ì¥·¥Ô¡×¤ò»º´±³Ø¶¦Æ±À©ºî¡ª
¡¡¥Õ¥¸¥Ã¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ê¡°æÀµ°ì¡Ë¤Ï¡¢»²²èÃæ¤Î¡Ö¿©¤Ù¤È¤¦¡©KOBE¡×¡¦¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡ÖËÉºÒ½÷»Ò¡×¡¦¿À¸Í»Ô¤Ç¡¢Ê¿¾ï»þ¤Ë¤âºÒ³²»þ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯È÷¤¨¤ë¡ª´ÊÃ±¡ªËÉºÒ¥ì¥·¥Ô¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥ì¥·¥Ô½¸¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ë¤¢¤ëÈ÷Ãß¿©ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤ä¿å¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÇÊñÃú¤ò¤Û¤È¤ó¤É»ÈÍÑ¤»¤º¡¢»þÃ»¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤¿¤á²ÈÄí¤Ç¤ÎÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¡¢ÃÏ°è¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇËÉºÒ¤ò¹Í¤¨¡¢È÷Ãß¤ò¿Ê¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯È÷¤¨¤ë¡ª´ÊÃ±¡ªËÉºÒ¥ì¥·¥Ô¡×³µÍ×
1¡¥¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
¡¦¿©ÉÊ¤ÎÈ÷Ãß¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯Ë¡¤È¤Ï
¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤È¤Ï
¡¦±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¥³¥Ä
¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¡Ê11 ¼ïÎà¡Ë
2¡¥¸ø³«¡¦ÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦·ÇºÜ¾ì½ê¡§¿À¸Í»Ô¿©°é¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤³¤¦¤Ù¿©¥Õ¥ì¡ª¡×
¡¦·ÇºÜURL¡§https://kobeshokuiku.city.kobe.lg.jp/syokuiku/6867/
¡¦¸ø³«»þ´ü¡§2026 Ç¯1 ·î16 Æü¡Ê¶âÍË¡Ë～
1 ·î18 Æü¡ÊÆüÍË¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¿À¸ÍËÉºÒ¤Î¤Ä¤É¤¤2026¡×(»°µÜ¥»¥ó¥¿ー³¹1 ÃúÌÜ)¤Ç¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¡Ö¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¡ÖËÉºÒ½÷»Ò¡×¡ß¿©¤Ù¤È¤¦¡©KOBE¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥ì¥·¥Ô½¸¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿À¸Í»Ô´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡Ê»ÔÌò½ê4 ¹æ´Û¡Ë1 ³¬ËÉºÒÅ¸¼¨¼¼¤Ë¤Æ¡¢ÀßÃÖ¡¦ÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¡È¤Õ¤¸¤Ã»Ò ±ö¤³¤ó¤Ö¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¡Ö±öº«ÉÛ¥Ð¥¿ー¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×
¢ãºàÎÁ¢ä
¡¦ÊÆ £±¹ç¡Ê150g¡Ë
¡¦¿å 215ml
¡¦¥Õ¥¸¥Ã¥³ ±ö¤³¤ó¤Ö 10g
¡¦¥³ー¥× ¥É¥é¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó 25g
¡¦¥Ð¥¿ー 10g
¡¦ÁÆÈÔ¤¸ÕÜ¥ ¾¯¡¹
¢ãºî¤êÊý¢ä
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤ò¥Ý¥êÂÞÆþ¤ì¤Æ¡¢Åò¤»¤ó25 Ê¬¡¢10 Ê¬¾ø¤é¤»¤Ð½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¢£ÃÏ¸µ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¿À¸Í»Ô¤ÎÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¿©¤Ù¤È¤¦¡©KOBE¡×¤È¤Ï
¿À¸Í»ÔÆâ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¿©ÉÊ´ØÏ¢´ë¶ÈÅù9 ¼Ò¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿»ÔÌ±¤Î¿©²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡£
¡Ê»²²è´ë¶È¡§¥¨¥à¡¦¥·ー¥·ー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ª¥ê¥Ðー¥½ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥«¥Í¥Æ¥Ä¥Ç¥ê¥«¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥³ー¥×¤³¤¦¤Ù¡¢¥Õ¥¸¥Ã¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥ä¥Ê¥®¾®ÁÒ²°¡¢Ï»¹Ã¥Ð¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢£¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¡ÖËÉºÒ½÷»Ò¡×¤È¤Ï
½÷ÀÌÜÀþ¤ÎËÉºÒ·¼È¯¤òÌÜÅª¤Ë2014 Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô¼Ò²ñËÉºÒ³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥µー¥¯¥ë¡£¡ÈºÒ³²»þ¤³¤½½÷»ÒÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢²ÈÄí¤äÃÏ°è¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëËÉºÒ¡×¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£