¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÂØ¤¨Åù¤Î±ß³ê²½¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤ËÄê¤á¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÇäµÑÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ ¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ö¥ëÈ¨¥±Ã«¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÇäµÑ»ö¶È¡×¤Ë¤ÆÉßÃÏÇäµÑÁÈ¹ç¤«¤éÅÚÃÏ·úÊª¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿

ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ö¥ëÈ¨¥±Ã«¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÇäµÑ»ö¶È¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ»ö¶È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤Ë½ÂÃ«¶è¤«¤éÊ¬ÇÛ¶â¼èÆÀ·×²è¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤ËÉßÃÏÇäµÑÁÈ¹ç¤«¤éÅÚÃÏ·úÊª¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÂØ¤¨Åù¤Î±ß³ê²½¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤ËÄê¤á¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÇäµÑÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿»öÎã¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤á¤Æ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯2·î¤«¤é²òÂÎ¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢·úÂØ¤¨¸å¤Ï¡¢ÃÏ¾å14³¬·ú¡¢Áí¸Í¿ô52¸Í¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ2029Ç¯2·î¤Î½×¹©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ»ö¶È¤Î·Ð°Þ
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ö¥ëÈ¨¥±Ã«¡×¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¡ÖÈ¨¥öÃ«¡×±ØÅÌÊâ4Ê¬¡¢ÃÏ¾å7³¬·ú¡¢Áí¸Í¿ô50¸Í¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ1978Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¶ÛµÞÍ¢Á÷Æ»Ï©¤Î±èÆ»·úÃÛÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤Î¼Â»Ü¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊª·ï¤ÎÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤ò2014Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎºÆÀ¸Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÑ¿ÌÊä¶¯¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÉôÆâ¤ËÊä¶¯ºà¤¬Æþ¤ë¤³¤ÈÅù¤Ë¤è¤êÁÈ¹ç°÷¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Â³¤¯·úÂØ¤¨¸¡Æ¤¤Ç¤Ï¡¢Í¾¾êÍÆÀÑ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤Åù¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤¬»²²è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÁÈ¹ç°÷Á´ÂÎ¤ÎÍø±×¤òºÇÂç²½¤·¡¢ÁÈ¹ç±¿±Ä¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÇäµÑÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë´ÉÍýÁÈ¹ç¤«¤éÉßÃÏÇäµÑ»ö¶È¤Î¸¡Æ¤¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ö¶È¶¨ÎÏ¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢¸¢Íø¼Ô¤È¤Î¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤äÀâÌÀ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ç°Õ·ÁÀ®¤ä¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º£ÈÌ¡¢½ÂÃ«¶è¤«¤éÊ¬ÇÛ¶â¼èÆÀ·×²è¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÉßÃÏÇäµÑÁÈ¹ç¤«¤éÅÚÃÏ·úÊª¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ö¶È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Èº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2023Ç¯3·î¡§ÉßÃÏÇäµÑ¿ä¿Ê·èµÄ¡ÊÅö¼Ò¤¬»ö¶È¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¡Ë
2024Ç¯5·î¡§½üµÑ¤ÎÉ¬Í×À¤Ë·¸¤ëÇ§Äê¡ÊÍ×½üµÑÇ§Äê¡Ë¤ò¼èÆÀ
2024Ç¯10·î¡§Çã¼õ·×²è¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¡ÊÅö¼Ò¤¬Çã¼õ¿Í¤È¤·¤ÆÁªÄê¡Ë
2024Ç¯12·î¡§ÉßÃÏÇäµÑ·èµÄ²Ä·è
2025Ç¯4·î¡§¥·¥ã¥ó¥Ö¥ëÈ¨¥±Ã«¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉßÃÏÇäµÑÁÈ¹çÀßÎ©¤ÎÇ§²Ä
2025Ç¯12·î¡§½ÂÃ«¶è¤«¤éÊ¬ÇÛ¶â¼èÆÀ·×²è¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤ë
2026Ç¯2·î¡§²òÂÎ¹©»öÃå¼ê¡ÊÍ½Äê¡Ë
2026Ç¯11·î¡§ËÜÂÎ¹©»öÃå¼ê¡ÊÍ½Äê¡Ë
2029Ç¯2·î¡§½×¹©¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£»ö¶È³µÍ×
¢£Åö¼Ò¤ÎÉßÃÏÇäµÑ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉßÃÏÇäµÑ»ö¶È¤Ï¡¢·úÂØ¤¨»ö¶È¤¬º¤Æñ¤ÊÍ¾¾êÍÆÀÑ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¹â·ÐÇ¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÆÀ¸¤ËÍ¸ú¤Ê¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£·ú¤ÆÂØ¤¨¸å¤ÎÍÑÅÓ¤¬¼«Í³¤ÊÁ´°÷Å¾½Ð·¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏÁí¹çÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¤âÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍÑÅÓ¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çã¼õ¿Í¤È¤·¤Æ³Æ¸¢Íø¼Ô¤ÎÅ¾µïÀè¤òÃµ¤¹»Ù±ç¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢±ß³ê¤Ë»ö¶È¤¬¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
