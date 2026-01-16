¡Ö2025Ç¯ÅÙ¿·½É¶è¡Ø¤ß¤É¤ê¤Î¾®Æ»¡Ù´Ä¶Æüµ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×É½¾´¼°¤ò³«ºÅ ～´ë¶È¾Þ¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ç¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾®³ØÀ¸7Ì¾¤òÉ½¾´～
¡¡¿ÍºàÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾ß· Î¼°ì¡¡°Ê²¼¡¢¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢¿·½É¶è¤ÈNPOË¡¿Í¿·½É´Ä¶³èÆ°¥Í¥Ã¥È¡Ê»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡§ÈÓÅÄ µ®Ìé¡¢ºêÅÄ Íµ»Ò¡¡°Ê²¼¡¢¿·½É´Ä¶³èÆ°¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¿·½É¶è¡Ø¤ß¤É¤ê¤Î¾®Æ»¡Ù´Ä¶Æüµ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢´ë¶È¾Þ¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ç¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤ò2025Ç¯12·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡¡¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ç¾Þ¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤äÆÃµ»¤ò³è¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¡¢¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿Æüµ¤ò½ñ¤¤¤¿»ùÆ¸¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹ ¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ä¹â¤¤Ãµµæ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ä¶³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À7Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¿·½É¶è¡Ø¤ß¤É¤ê¤Î¾®Æ»¡Ù´Ä¶Æüµ¡×¤È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¾®³ØÀ¸¤¬¡¢´Ä¶¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆüµ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹´Ä¶¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.shinjuku-ecocenter.jp/midorinokomichi/
¡¡¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤êËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤Î¶¨»¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¾®Æ»¡×´Ä¶Æüµ¤Ø¤Î¶¨»¿¤ä¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ç¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ä³Ø¤Ó¤ò±þ±ç¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÁÏÂ¤ÎÏ¤ä¼«È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢¿·½É´Ä¶³èÆ°¥Í¥Ã¥ÈÂåÉ½Íý»ö¤ÎÈÓÅÄ µ®ÌéÍÍ¤è¤ê¡¢5½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆüµ¤ò½ñ¤Â³¤±¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ë³«²ñ¤Î¤´°§»¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿ä¿ÊÃ´Åö¤Î¹â»³¤¬³ÆºîÉÊ¤ÎÁª¹Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÀ¾ß·¤¬¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¾Þ¾õ¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿»ùÆ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÆüµ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¾Íè¤ÏÃî¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ä¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÀ¾ß·¤è¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Ú¤·¤µ¤ä´ò¤·¤µ¤ò¡¢¤¼¤Ò¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤¤Å¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ç¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô¤ÈÁª¹Í¥Ý¥¤¥ó¥È
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/11666/table/469_1_c78b6c1cff9d39eadb847925704d461b.jpg?v=202601160222 ]
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿ä¿ÊÃ´Åö¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¾®Æ»¡×´Ä¶Æüµ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¼«Á³¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬ËÜ³èÆ°¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¤Î¤âº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë21¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ç¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤«¤é¤â¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿È¶á¤Êµ¤¤Å¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ä²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò°é¤ß¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Í»öÀïÎ¬ËÜÉô ¼ÒÆâ¹Êó¥°¥ëー¥× ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¿ä¿Ê¡¡¹â»³ ¸ùÊ¿¡Û
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-22-2
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¾ß· Î¼°ì
»ö¶È³µÍ×¡§ºÎÍÑ»Ù±ç¡¢½¢Ï«»Ù±ç¡¢¶ÈÌ³»Ù±ç
URL ¡§https://www.neo-career.co.jp/