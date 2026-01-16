À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 KIDS¡¡CHUBU¡Ù³«ºÅÊó¹ð¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Î¥Þ¥êー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿ÀÅÄ´ªÂÀÏ¯)¤Ï¡¢¹ñÆâÈ¯¿®¤Ç¤¢¤êÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 (¥À¥ó¥¹¥¢¥é¥¤¥Ö ¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥í¥¯)¡Ù¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢KIDS¤ÎÍ½Áª¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 KIDS CHUBU CLIMAX¡Ù¤ò2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËCLUB LOVER;Z¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î·è¾¡Âç²ñ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 FINAL¡Ù¤Ë¸þ¤±¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¡¦´ØÅì¡¦ÃæÉô¡¦Ãæ¹ñ¡¦´ØÀ¾¡¦¶å½£¤Î³Æ¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ½Áª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026¡×·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤ëÍ¥¾¡¼Ô¤¬·èÄê¡ª
¢£¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE¡Ù¤È¤Ï
¡¡2005Ç¯¤Ë¡ÖDANCE@LIVE(¥À¥ó¥¹¥¢¥é¥¤¥Ö)¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢1on1·Á¼°¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥µー¤¬1ÂÐ1¤ÎÂÐÌÌ¤ÇDJ¤Î¤«¤±¤ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Â¨¶½¤Ç1¥àー¥ô¤º¤ÄÍÙ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¤ì¤ë¶Ê¤ÏDJ¤Î¤ß¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎJUDGE¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Êý¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¥¢¥é¥¤¥Ö¤Ï6¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Í½Áª～·è¾¡Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢HOUSE(¥Ï¥¦¥¹)¡¦BREAKING(¥Ö¥ì¥¤¥¥ó)¡¦HIPHOP(¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×)¡¦ALL STYLES(¥ªー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥º)¡¦POPPING¡Ê¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¡Ë¤Î·×5¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÈÌÉôÌç¤È¤Ê¤êGENERAL(¥¸¥§¥Í¥é¥ë)¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¥Ð¥È¥ë¤ÎKIDS(¥¥Ã¥º)¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¡¦´ØÅì¡¦ÃæÉô¡¦´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ¡¦¶å½£¤ÎÁ´¹ñ8ÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026¡ÙKIDS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 KIDS CHUGOKU CLIMAX¡Ù
¢§2026Ç¯1·î18Æü(Æü)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 KIDS HOKURIKU CLIMAX¡Ù
¢§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 KIDS KANTO CLIMAX¡Ù
¢§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 KIDS HOKKAIDO CLIMAX¡Ù
¢§2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓDANCEALIVE 2026 FINAL¡Ù@Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¢£KIDS ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨¥ëー¥ë¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û»²²Ã»þ¤ËÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¢¨·è¾¡Âç²ñ¤Î2026Ç¯4·î»þÅÀ¤Ë´ûÂ´¤Î¾ì¹ç¤â»²²Ã²Ä¡£
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÛALL STYLES¤Î1on1¥Ð¥È¥ë¡£¥À¥ó¥µー¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡¿¥¹¥¿¥¤¥ëÉÔÌä¡£
¡Ú·è¾¡Âç²ñ¿Ê½Ð¾ò·ï¡ÛÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³ÆÃÏ¶èÍ½Áª¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»²²Ã¼Ô¤Ø¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¡£
³ÆÃÏ¶è¤ÎÎß·×³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì2Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢·è¾¡Âç²ñÁ°Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖWILDCARD·èÄêÀï¡×¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿2Ì¾¡ÊWILDCARDÏÈ¡Ë¤¬·è¾¡Âç²ñ¤Ø¿Ê½Ð¡£
¢¨FINAL¤Ç¤ÏÍ½Áª¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¥À¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç»»¤Ï¡Ö³«ºÅÃÏ¶è¤´¤È¡×¡£°Û¤Ê¤ëÃÏ¶è¤ÇÆÀ¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹ç»»ÉÔ²Ä¡£
¡ÚWILDCARD·èÄêÀï¡Û·è¾¡Âç²ñÁ°Æü¤ËWILDCARDÏÈ¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ªÍ½Áª¤ò³«ºÅ¡£
¡¦»²²ÃÂÐ¾Ý¡§³ÆÃÏ¶è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì³ÍÆÀ¼Ô¡£
¡¦»²²ÃÍ×·ï¡§ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÅö³º¡ÖÃÏ¶èºß½»¼Ô¡×¡£ÃÏ¶è¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤Ï²¼µ¡Ú¥¨¥ê¥¢¡Û¤Ë½àµò¡£
¡ÊÎã¡§´ØÅìºß½»¥À¥ó¥µー¤¬ÅìËÌ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Ç¤â»²²ÃÉÔ²Ä¡£»²²ÃÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö3°Ì°Ê¹ß¡×¤ÇºÇ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅìËÌºß½»¥À¥ó¥µー¡£¡Ë
¡¦Æ±°ìÃÏ¶èºß½»¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¡§Í¥¾¡·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÊ£¿ôÌ¾¤Ë»²²Ã¸¢¤òÉÕÍ¿¡£
¢¨¤³¤ÎºÇ½ªÍ½Áª»þ¤ËÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢GENERALÍ½Áª¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÉÔ²Ä¡£
¡ÚÍ½Áª²ó¿ô¡Û³ÆÃÏ¶è¤Ë¤Æ¡Övol.1¡¿vol.2¡¿CLIMAX¡×¤Î·×3²ó¤ÎÍ½Áª¤ò³«ºÅ¡ÊÁ´¹ñ8ÃÏ¶è¡¦¹ç·×24²ó¡Ë¡£
¡ÚÍ½Áª³«ºÅÃÏ¡ÛËÌ³¤Æ»¡¿ÅìËÌ¡¿´ØÅì¡¿ËÌÎ¦¡¿ÃæÉô¡¿´ØÀ¾¡¿Ãæ¹ñ¡¿¶å½£¡ÊÁ´8ÃÏ¶è¡Ë¡£
¢¨µï½»ÃÏ°èÅù¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥È¥êーÀ©¸Â¤Ê¤·¡£