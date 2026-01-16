¿Ê¤àÁá´ü²½¡£¡ÖËÜÁª¹Í¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤¬Áá¤¯¤â6³ä¤òÄ¶¤¨¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¿¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·Î±ÀµÏ¯¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³Ø3Ç¯À¸¡ÊÍý·Ï¤ÏÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø1Ç¯À¸´Þ¤à¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤Î½¢¿¦°Õ¼±¤ä½¢³è½àÈ÷¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü～7Æü¡¢²óÅú¿ô¡§1,098¿Í¡Ë
¡ã¡ã¡¡¼ç¤ÊÆâÍÆ¡¡¡ä¡ä
¡¡£±¡¥½¢¿¦Àè´ë¶È¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¿ÞÉ½£±
¡¡¡¡¡û¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶ø¤¬ÎÉ¤¤¡×¤¬º£Ç¯¤âºÇÂ¿¡£²áÈ¾¿ô¤¬ÁªÂò¡Ê51.6¡ó¡Ë¡£2°Ì¡Ö¾ÍèÀ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡£²¡¥¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Åù¡Ê¢¨¡Ë¤Î»²²Ã¾õ¶·¤È»²²Ã¸å¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¿ÞÉ½£²
¡¡¡¡¡û»²²Ã·Ð¸³¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ï93.3¡ó¡¢»²²Ã¼Ò¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ10.5¼Ò
¡¡¡¡¡û»²²Ã¸å¤ËÁá´üÁª¹Í¤Î°ÆÆâ¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä³ØÀ¸¤Ï8³äÄ¶¡Ê85.4¡ó¡Ë
¡¡£³¡¥1·î1Æü»þÅÀ¤ÎËÜÁª¹Í¼õ¸³¾õ¶·¤ÈÆâÄê¾õ¶·¡Ê¢¨¡Ë¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¿ÞÉ½£³
¡¡¡¡¡û¡ÖËÜÁª¹Í¤ò¼õ¤±¤¿¡×62.4¡ó¡£Á°Ç¯Æ±´ü¡Ê53.7¡ó¡Ë¤è¤êÂçÉý¤ËÁý²Ã
¡¡¡¡¡û¡ÖÆâÄê¤òÆÀ¤¿¡×34.6¡ó¡£Á°Ç¯Æ±´ü¡Ê27.9¡ó¡Ë¤ò6.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë
¡¡£´¡¥»ÖË¾´ë¶È¤ÎÁª¹Í¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÇ§ÃÎ¾õ¶·¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¿ÞÉ½£´
¡¡¡¡¡ûËÜÌ¿´ë¶È¤«¤é¤ÎÆâÄê¼èÆÀÍ½ÁÛ»þ´ü¤Ï¡Ö3·î¸åÈ¾¡×¤Ë½¸Ãæ¡Ê22.2¡ó¡Ë
¡¡¡¡¡û´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá¤¹¤®¤ë¤¬60.7¡ó
¡¡£µ¡¥½¢¿¦³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÆþ¼êÀè
¡¡¡¡¡û¡Ö½¢¿¦¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡×¤¬Ê¸Íý¤È¤â8³ä¶¯¤ÇºÇÂ¿¡£¡Ö³Æ´ë¶È¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ÊºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ë¡×¤¬Â³¤¯
¡¡£¶¡¥½¢¿¦³èÆ°²ò¶Ø¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤Î¿Ê¤áÊý¡¦Êý¿Ë
¡¡¡¡¡û¡ÖÁá´üÁª¹Í¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢Á°Ç¯Ä´ºº¤è¤ê¤µ¤é¤ËÁý²Ã¡Ê63.9¡ó¢ª67.8¡ó¡Ë
¡¡£·¡¥À¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¿ÞÉ½£µ
¡¡¡¡¡û³Ø¶È¤Ç¤ÎÍøÍÑ9³ä¡Ê93.7¡ó¡Ë¡¢½¢³è¤Ç¤ÎÍøÍÑ8³ä¡Ê84.3¡ó¡Ë
¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¡§
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/202601_gakuseichosa_kakuho.pdf
¡¡¡¡¢¨¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¥ªー¥×¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥ËーÅù¤â´Þ¤á¤Æ¿Ò¤Í¤¿
¡¡¡¡¢¨¡ÖÆâÄê¡×¤Ë¤Ï¡¢Æâ¡¹Äê¤ò´Þ¤à
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý ¡§ 2027Ç¯3·î¤ËÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³Ø3Ç¯À¸¡ÊÍý·Ï¤ÏÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø1Ç¯À¸´Þ¤à¡Ë
¡¡²óÅú¼Ô¿ô ¡§ 1,098¿Í¡ÊÊ¸·ÏÃË»Ò213¿Í¡¢Ê¸·Ï½÷»Ò538¿Í¡¢Íý·ÏÃË»Ò198¿Í¡¢Íý·Ï½÷»Ò149¿Í¡Ë
¡¡Ä´ººÊýË¡ ¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ººË¡
¡¡Ä´ºº´ü´Ö ¡§ 2026Ç¯1·î1Æü～7Æü
¡¡¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥° ¡§ ¥¥ã¥ê¥¿¥¹½¢³è ³ØÀ¸¥â¥Ë¥¿ー2027
¡¡Ä´ºº¼Â»Ü ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¿¥¹¡¿¥¥ã¥ê¥¿¥¹¥ê¥µー¥Á
¿ÞÉ½£±. ½¢¿¦Àè´ë¶È¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÅÀ
¿ÞÉ½£². ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Åù¡Ê¢¨¡Ë¤Î»²²Ã¾õ¶·¤È»²²Ã¸å¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
¿ÞÉ½£³. 1·î1Æü»þÅÀ¤ÎËÜÁª¹Í¼õ¸³¾õ¶·¤ÈÆâÄê¾õ¶·¡Ê¢¨¡Ë
¿ÞÉ½£´. »ÖË¾´ë¶È¤ÎÁª¹Í¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÇ§ÃÎ¾õ¶·
¿ÞÉ½£µ. À¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·