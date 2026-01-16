Âè31²ó¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ ¥¯ー¥Ý¥ó´ë²è¡×1·î16Æü³«»Ï¡ª～1·î30Æü¤«¤é¤Ï¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â½é³«ºÅ～
¡¡Âè31²ó¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³¹¤Ø¤Î²óÍ·¤ä»ÔÆâÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹Åù¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÆÃÅµ¤ä³ä°ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ ¥¯ー¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤Î¤Þ¤ÁÊâ¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤ÎºîÉÊ´Õ¾Þ¤È¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤Þ¤Á½ä¤ê¥é¥êー¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ ¥¯ー¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¡¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ÍÎÁ¥¨¥ê¥¢ÆÃÊÌ´Õ¾Þ·ô¡¢Êç¶âµÚ¤ÓÍÎÁ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì»þ¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡ÖThank you¥«ー¥É¡×¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ ¥¯ー¥Ý¥ó¡×¥í¥´¤ò¥¯ー¥Ý¥ó»²²èÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤ä³ä°ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òËÜÆü¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤Î³«ºÅ´ü´ÖÁ°¸å¤â¿À¸Í¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢²ñ´üÁ°¸å¤ò´Þ¤á31Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ú³µ¡¡¡¡¡¡Í×¡Û
¢£Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ ¥¯ー¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶âÍË¡Ë～2·î15Æü¡ÊÆüÍË¡Ë31Æü´Ö
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§¿À¸Í»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ä»¨²ßÅ¹Åù¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡152Å¹ÊÞ¡Ê2026/1/12»þÅÀ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¸ø¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×Æâ¡Ê±¦µ¤ÎÆó¼¡¸µ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥É¡Ë¤Ë·ÇºÜ
¢£ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ê¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¡¢ÍøÍÑÎÁ100±ßOFF¤Ê¤É¡Ë
¢£ÍøÍÑÊýË¡¡§¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ÍÎÁ¥¨¥ê¥¢ÆÃÊÌ´Õ¾Þ·ô¡¢Êç¶âµÚ¤ÓÍÎÁ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì»þ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖThank you¥«ー¥É¡×¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ ¥¯ー¥Ý¥ó¡×¥í¥´¤ò³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¼¨
¢£URL¡¡¡¡¡§https://kobe-luminarie.jp/collaborations/1296/
¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¥¯ー¥Ý¥ó¥í¥´¥¤¥áー¥¸
Îã¡Ë¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ÍÎÁ¥¨¥ê¥¢ÆÃÊÌ´Õ¾Þ·ô
Îã¡ËThank you¥«ー¥ÉÎ¢ÌÌ
£²¡¥¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤Þ¤Á½ä¤ê¥é¥êー¡×
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ºîÉÊ¤È¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤Þ¤Á½ä¤ê¥é¥êー¡×¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÍ·±àÃÏ¤ä¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤Î¼çÍ×²ñ¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆîµþÄ®¤äËÌÌîÄ®¤Ê¤É¡¢¿À¸Í¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·×11¤«½ê¤ò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ÎÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò°ìÄê¿ô½¸¤á¤¿¤é¡¢¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú³µ¡¡¡¡¡¡Í×¡Û
¢£Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤Þ¤Á½ä¤ê¥é¥êー
¢£´ü¡¡¡¡´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶âÍË¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆüÍË¡Ë10Æü´Ö
¢£»²²ÃÊýË¡¡§¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¸ø¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¡Ê±¦µ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡Ë¤«¤é»²²Ã
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ê¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§¹ç·×11¤«½ê
¢£±þÊçÊýË¡¡§¥¹¥¿¥ó¥×¤ò°ìÄê¿ô¡Ê6¤«½ê¤â¤·¤¯¤Ï11¤«½ê¡Ë½¸¤á¤ë¤È¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬
Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã²ÄÇ½
¢£¾Þ¡¡¡¡ÉÊ¡§A¾Þ¡§1Ëü±ßÁêÅö¤Î¤ª¿©»ö·ô¡Ê¥¹¥¿¥ó¥×11¤«½ê¡Ë10Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡§£³Àé±ßÁêÅö¤Î¿À¸Í¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡ÊÇ¤°Õ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×6¤«½ê¡Ë¡¡30Ì¾ÍÍ
¢¨¾ÞÉÊ¥¤¥áー¥¸¤ÏÊÌ»æ¤ò»²¾È¡¡¢¨¾ÞÉÊ¤Ï¤ªÁª¤Ù¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£URL¡¡ ¡§https://kobe-luminarie.jp/collaborations/1452/¡¡
¡ü¤Þ¤Á½ä¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡ã¹ç·×11¤«½ê¡ä
£±¡¥¡¡ÅìÍ·±àÃÏ¡¡
£²¡¥¡¡²Ö»þ·×¹¾ì
£³¡¥¡¡µì³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¡¡
£´¡¥¡¡¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯
£µ¡¥¡¡ËÌÌîÄ®¹¾ì
£¶¡¥¡¡¿À¸Í¥Ýー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à Æî
£·¡¥¡¡ÇÈ»ß¾ìÄ®ÎÐÃÏ
£¸¡¥¡¡¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥Éumie¥â¥¶¥¤¥¯£²F¥Ç¥Ã¥ ³¤¤Î¹¾ì
£¹¡¥¡¡¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥Éumie¡¡À¾Æþ¸ý¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥
10¡¥¡¡¿À¸Í¸µÄ®¾¦Å¹³¹1ÈÖ³¹
11.¡¡¡¡ÆîµþÄ®¹¾ì¡¡
¢¨B¾Þ¤Ï¡¢Ç¤°Õ¤Î6¤«½ê¤ò¼ý½¸¤ÇÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤Þ¤Á½ä¤ê¥é¥êー¸ø¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¥¤¥áー¥¸
Âè31²ó¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨³«ºÅ³µÍ×
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶âÍË)～2·î8Æü(ÆüÍË)10Æü´Ö
¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìÍ·±àÃÏ¡¢µì³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¡¢¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯¡Ê°ìÉô¡¢ÍÎÁ¡Ë
¡¡ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§Á°Çä·ô¡¡Ê¿Æü¡¡¡¡500±ß¡¡ÅÚÆü¡¡¡¡750±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅöÆü·ô¡¡Ê¿Æü¡¡ 1,000±ß¡¡ÅÚÆü¡¡ 1,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÌÅÓ¡¢ÃÄÂÎ·ô¤â¤¢¤ê
¡¡¸ø¼° HP¡§ https://kobe-luminarie.jp/