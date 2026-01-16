¡Ú1/21¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÛCRM³èÍÑ¤Ë¤è¤ëLTVºÇÂç²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Ã«¸ýÀ¯¿Í¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëECÄÌÈÎ¸þ¤±CRM¡¦MA¥Äー¥ë¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥¯(https://actionlink.jp/)¡×¤Ï¡¢CRM¤ò³èÍÑ¤·¤¿LTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¸þ¾å¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194021
EC»Ô¾ì¤¬Ç¯¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¶¥¹ç¤È¤Ê¤ë»ö¶È¼Ô¿ô¤âÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¿·µ¬³ÍÆÀ¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤¿»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ï¸Â³¦¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢CRM¥Äー¥ë¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥¯¡×¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾EC¥µ¥¤¥È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Äー¥ëÆ³Æþ¸å1¥ö·î¤Ç¤É¤ó¤Ê¿ôÃÍ¤¬¤É¤ì¤À¤±¿¤Ó¤¿¤Î¤«¡©¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤ÎÀ®²Ì¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊEC»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥ê¥Ôー¥¿ーÂÐºö¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
- ¥á¥ë¥Þ¥¬¤Î°ìÀÆÇÛ¿®¤Ê¤ÉÃ±½ã¤Ê»Üºö¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë
- ½é´ü¼ÂÁõ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥áー¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
- ¥ê¥Ôー¥È¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- CRM¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó
¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¡¡ÃæÂ¼Î´»Ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡¡À¾Â¼¸ø»Ö
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡¡¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×°Ñ°÷²ñ¡¡¾åµé¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î
³«ºÅ³µÍ×
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¿¤Ã¤¿1¥ö·î¤Ç¥ê¥Ôー¥ÈÇä¾å2ÇÜ¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LTV¤¬·ãÁý¤¹¤ëEC CRMÀ®¸ù¤ÎÅ´ÈÄ¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤Ï¡©
- ³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë13:30~14:00
- ²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZOOM¡Ë
- »²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
- ¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤ß¡§https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194021
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Û
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO Ã«¸ýÀ¯¿Í
- ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1－11-30 ÀÖºä1ÃúÌÜ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 9F
- ÀßÎ©¡§1994Ç¯11·î
- ¾å¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4193¡Ë
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.fabrica-hd.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Û
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO Ã«¸ýÀ¯¿Í
- ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó3-5-30¡¡»°¹¸¶Ó¥Ó¥ë8F
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Æ°¼ÖÈÎÇä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÈÎÇä»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢WEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡¢¼«Æ°¼Ö½¤Íý¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È
- ½Ð»ñÈæÎ¨¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹100¡ó
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.fabrica-com.co.jp/
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥ó¥¯»ö¶ÈÉô
TEL¡§0120-063-851
E-mail¡§ actionlink@fabrica-com.co.jp