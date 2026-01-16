FDA¡¡¡ÖFDA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¥µ¥ó¥¥åーÂÞ¡Ù¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥É¥êー¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º(Î¬¾Î:FDA¡¢ËÜ¼Ò:ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ËÜÅÄ ½Ó²ð)¤Ï
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é¤Î¡ÖFDA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥µ¥ó¥¥åーÂÞ¡Ù¤ò50¸Ä¸ÂÄê3.900±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ø¥µ¥ó¥¥åーÂÞ¡Ù¤Ï¡¢NOK³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CEO:Äá ÀµÍº¡¢°Ê²¼NOK)¤ÎÆÈ¼«ÁÇºà¥Ø¥¢¥´¥à¡ÖKKOOR(¤¯¤¯ー¤ë)¡×¤ò´ð¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÖKKOOR(FDA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ðー¥¸¥ç¥ó)¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¡ÖFDA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖFDA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¡×¡¢¤½¤ÎÂ¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë²è¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¹ç·×¶â³Û¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç1Ëü±ß°Ê¾å)¡£¤µ¤é¤Ë¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È ¾åÛê±ÑÍº»á¤Î¡ÖFDA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËFDA¤Î¡Ø¥µ¥ó¥¥åーÂÞ¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥µ¥ó¥¥åーÂÞ¡Ù³µÍ×.
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～1·î31Æü(ÅÚ)¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¶â¡¡¡¡³Û¡§3,900±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡ÈÎ Çä ¿ô¡§50¸Ä
¡¡ÈÎÇäÆâÍÆ¡§¡¦NOKÆÈ¼«ÁÇºà¥Ø¥¢¥´¥à¡ÖKKOOR¡×(FDA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ðー¥¸¥ç¥ó)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¡ÖFDA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖFDA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¾¦ÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë²è¾¦ÉÊ
¡¡È÷¡¡¡¡¹Í¡§¡Î¥·¥ç¥Ã¥×URL¡Ïhttps://shop.fujidream.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÎKKOOR URL¡Ï https://www.nokgrp.com/news/assets/20241016_release.pdf