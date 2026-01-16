¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥»¥óUSAÀßÎ©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÌÚÍ¥¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë¥Ö¥é¥¤¥»¥óUSA¡ÊBRYCEN USA, Inc.¡¢ÂåÉ½¡§³©Àî¸øÊ¸¡¢ËÜ¼Ò¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥ß¥·¥¬¥ó½£¡Ë¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÏAI¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¤Ï¡¢¥Çー¥¿´ðÈ×¹½ÃÛ¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ø¤Î³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥¤¥»¥ó
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÌÀÀÐÄ®8ÈÖ1¹æ
À»Ï©²Ã¥¿¥ïー30³¬
TEL:03-6264-7221¡ÊÂåÉ½¡Ë
https://www.brycen.co.jp/contact/