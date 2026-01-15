Onitsuka Tiger½é¤ÎÀìÍÑÀ¸»ºµòÅÀ¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤òÁÏ¶È¼ÔÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¡¦Ä»¼è¸©¤Ë³«Àß¡¡³«Àß¤òµÇ°¤·¡¢»³²¼ÃÒµ×»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥åー¥º¤âÈ¯É½
¡¡ÆüËÜÈ¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Onitsuka Tiger¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Onitsuka Tiger½é¤ÎÀìÍÑÀ¸»ºµòÅÀ¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤ò³«Àß
¡¡Onitsuka Tiger¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦µ´ÄÍ´îÈ¬Ïº¤ÎÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¸©¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëÀìÍÑÀ¸»ºµòÅÀ¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ò2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÉÕ¤Ç³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«½ê¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ÁÇºà³«È¯¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À¸»º¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÊ¸²½µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Onitsuka Tiger¤¬½êÍ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡Ö¥ß¥é¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¡¢Àè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¹©³Ø¸¦µæ½ê¡×¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Onitsuka Tiger¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖNIPPON MADE¡×¥·¥êー¥º¤ä¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê¥ì¥¶ー¥·¥åー¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE ONITSUKA¡×¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢À½ÉÊ¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¤ÎÀ¸»º¤â³«»Ï¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¥®¥ã¥é¥êーÆâ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î´õ¾¯¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥È¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä»¼è¸©¤Ç½é¤á¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿°ìÉô¤Î
¡ÖNIPPON MADE¡×¥·¥êー¥º¤ÎÈÎÇä¤È¡¢¥·¥åー¥º¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥ªー¥Àー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÆâ¤Î¹ÖÆ²¤Ïº£¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¸òÎ®¤¹¤ë³«¤«¤ì¤¿Ê¸²½µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ë¥Ä¥«¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥È¥¢
½»½ê¡§Ä»¼è¸©¶¹Á»ÔÅÏÄ®2900ÈÖÃÏ
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 - 17:00¡¡*ÅÚÆü½Ë¤Ï½ü¤¯
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È »³²¼ÃÒµ×»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥åー¥º¡ÖMEXICO 66 NM L9¡×¤òÈ¯É½
¡¡³«½ê¼°¤Ç¤Ï¡¢Ê¿°æ¿¼£Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¡¢°ËÃ£·ûÂÀÏº¶¹Á»ÔÄ¹¤¬ÍèÉÐ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢ËÜ»ÜÀß¤ÎÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥¤ä¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Onitsuka Tiger¤ÈÄ»¼è¸©¤¬¤È¤â¤ËÊâ¤à¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤ÎÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»³²¼ÃÒµ×»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤·¤¿¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ä»¼è¸©¤Îº½µÖ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¡¢¥¹¥¨ー¥É¥ì¥¶ー¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¤¬¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢Â¸µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
»³²¼»á ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖOnitsuka Tiger¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¸©¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤«¤é¡¢¼«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Ø¿·¤·¤¤É½¸½¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤ºOnitsuka Tiger¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î·É°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎOnitsuka Tiger¡£¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÀ¤³¦1,000Â¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜ»ÜÀß¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤è¤ê¥ª¥Ë¥Ä¥«¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó
Onitsuka Tiger¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
MEXICO 66 NM L9(TM)¡¡¡¡
Product Code: 1183C705.250
Color: CAMEL BEIGE / CAMEL BEIGE
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.onitsukatiger.com/innovative-factory
¡¡¾±ÅÄÎÉÆó Onitsuka Tiger¥«¥ó¥Ñ¥ËーÄ¹¤Ï¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³«Àß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡¢Onitsuka Tiger¤Î¿·¤¿¤ÊÃæ³ËµòÅÀ¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¼ÔÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ·Ñ¾µ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡ËÜ»ÜÀß¤ÏÄ»¼è¸©¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¡¢µ»½Ñ¿Íºà°éÀ®¡¢´Ñ¸÷Â¥¿Ê¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³«½ê¤òµÇ°¤·¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Ç¥ß¥é¥Î¤Ë¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¡¦ÆÁµÈÍÎÆó»á¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¡ÖRistorante ONITSUKA TIGER¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÍèÉÐ¤È¤·¤ÆÀÖß·Î¼Àµ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤¬Íè¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿Ä»¼è¸©¤ÎÃÏ¸µ¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Onitsuka Tiger¤¬ÆüËÜÈ¯¤ÎÊ¸²½Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÎ°è¤Ø¤È¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ³ÈÄ¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢
2026Ç¯9·î¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤ÎOnitsuka Tiger¥ß¥é¥Î´ú´ÏÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
