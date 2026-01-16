¡ÚPC¤äPS5 Pro¤¬Åö¤¿¤ë¡Û¡Ö¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº2025-2026¡×Ãæ´ÖÈ¯É½¡ª ºòÇ¯Èæ¤ÇPC¥²ー¥ÞーÁý²Ã¤Ê¤É
¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖEAA!!¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJILCH¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥²ー¥Þー°Õ¼±Ä´ºº¡Ö¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº 2025-2026¡×¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£´Ö¤â¤Ê¤¯ÄùÀÚ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î°ìÉôÃæ´Ö·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº2025-2026 Ãæ´Ö·ë²ÌÈ¯É½¡ª
¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ö¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº2025-2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î²óÅú¥Çー¥¿¤«¤é¸«¤¨¤¿Ãæ´Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ÏÄ´ººÄùÀÚ¸å¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Ç¯ÅÙ¡Ê2024-2025¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·èÄêÅª¤ÊÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÖPC¥·¥Õ¥È¡×¤È¥³¥ó¥½ー¥ë»Ô¾ì¤ÎÃ¼¶´ü
ºòº£¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- PC¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥äー¡§ Á°Ç¯Èæ9%Áý²Ã¡Ê½êÍÎ¨¤â¸þ¾å¡Ë¡£
- PC¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§ ¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ²½¤¬¤Ê¤¯¡¢Á´»þ´ÖÂÓ¤ÇºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¡£À¸³è¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÄêÃå¤«¡£
- ¥³¥ó¥½ー¥ë¡Ê²ÈÄíÍÑµ¡¡Ë¡§ Á´ÂÎ¤Ç7%¸º¾¯¡£
- PlayStation¡§ PS4¥æー¥¶ー¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢PS5¥æー¥¶ー¤¬7%Áý²Ã¡£À¤Âå¸òÂå¤¬¿ÊÅ¸¡£
- Nintendo Switch¡§ ¥·¥êー¥º¤Î½êÍÎ¨¤¬ºòÇ¯¤Î95%¤«¤é¶¼°Ò¤Î115%Ä¶¤Ø¡£Íµ¡EL¥â¥Ç¥ë¤äSwitch 2¤ÎÇã¤¤Áý¤·¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ¥×¥ì¥¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÊÑÁ«¡§FPS¤Ë°ìÉþ´¶¤«
Ä¹¤é¤¯»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ê±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- FPS¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ ºòÇ¯¤è¤ê5%¸º¾¯¡£
- VALORANT¡§ ºòÇ¯¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¿ô¤Ï6%¸º¾¯¡£
3. ¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤ÎÀªÎÏ¿Þ¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²¼¹î¾å¡×¤ÎÃû¤·
¼þÊÕµ¡´ï¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÏºòÇ¯¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¶¼¤«¤¹ÊÑÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡§ ¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥§¥¢¤¬6%¸º¾¯¡£¿·¶½¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÊ¬»¶¤«¡£
- ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡§ ¡Ö¤¢¤ÎÍÌ¾¥áー¥«ー¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËTOP3¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
- ¥²ー¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡§ ¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÈÖ¶¸¤ï¤»¡£
- ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡¦¥Á¥§¥¢¡§ ¥È¥Ã¥×3¼ÒÆâ¤Ç¤Î½ç°ÌÊÑÆ°¤ä¡¢¾å°Ì¿Ø¤Î¥é¥ó¥¯µÕÅ¾¤¬È¯À¸¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¥á¥â¥ê¹âÆ¤¬ºÇ½ª·ë²Ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡©
PC¥²ー¥àÇÉ¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é¤Î¥á¥â¥ê¡¦SSD²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°PCËÜÂÎ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¹ØÆþ°ÕÍß¤ä¥·¥§¥¢¤Ë¤É¤¦È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
ºÇ½ª·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢Ä´ººÄùÀÚ¸å¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò·Ð¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥²ー¥Þー¤Î¡Öº£¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤ëËÜÄ´ºº¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áí³ÛÌó150Ëü±ß¤Î¹ë²Ú¥²ー¥ß¥ó¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Â¿¿ô¤Î´ë¶ÈÍÍ¤¬¶¨»¿
º£Ç¯¤Î¡Ö¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº¡×»²²Ã¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹ë²Ú¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡£¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹âÊöÀ½ÉÊ¤äºÇ¿·¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¢¥ó¥±ー¥È´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤âÁí³Û150Ëü±ß°Ê¾åÁêÅö¤Î¹ë²Ú¥²ー¥ß¥ó¥°À½ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª ¤³¤ì¤Ï¶¨»¿³Æ¼ÒÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËþÂÅÙNo.1¥²ー¥ß¥ó¥°PC
35Ëü±ß¤Î¥²ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー
¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢ー
¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È & ¥Þ¥¤¥¯
³Æ¼ï¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¥²ー¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥È¥íー¥éー & ¥ー¥Üー¥É
¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー
¥²ー¥ß¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó
PS5 Pro ¡ß CORSAIR XENEON EDGE
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¡×¤ä¼«¿È¤Î¡Ö¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¡¢¡Ö¼ñÌ£¼ñ¸þ¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë¼«¿È¤Î¥²ー¥Þー¥é¥¤¥Õ¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤¬¥²ー¥à¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡ª
- Ä´ºº´ü´Ö¡§～2026Ç¯1·î20ÆüÍ½Äê
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§2025Ç¯¤Ë¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿Êý
- ÅöÁªÀ½ÉÊÈ¯Á÷¡§2026Ç¯1～2·îÍ½Äê
- ·ë²Ì¸ø³«¡§2026Ç¯2～3·î°Ê¹ß
¹¹¤Ë¡ª³ºÅö¥Ý¥¹¥È¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë
²¼µ¤Î¥Ý¥¹¥È¤òRP & ¤¤¤¤¤Í¤Ç¡¢ÃêÁª¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1Ëü±ßÊ¬¤ò5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº¥¢¥ïー¥É¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ö¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉáµÚ¡¦³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Î¤¨¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤Î¾å°ÌÆþ¾ÞÀ½ÉÊ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁª½Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¹¤¯È¯É½¤·¡¢É½¾´¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú»²¹Í¡Û¤Ê¤¼¡¢¥²ー¥Þー¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖTV¥²ー¥à¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃ±¤Ê¤ë¸ä³Ú¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ä²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¥áー¥«ーÍÍ¤ØÆÏ¤±¡¢¥²ー¥à¤ÎÌ¤Íè¤ËÄ¾ÀÜÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î¥²ー¥à´Ä¶¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¤ä¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥²ー¥à¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¡¢¤½¤·¤Æ¹ë²ÚÀ½ÉÊ³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë - ¤½¤ì¤¬¡Ö¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº¡×¤Ç¤¹¡£
¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ø
¡Ö¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¥Úー¥¸¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥²ー¥Þー¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢ËÄÂç¤ÊÅý·×¥Çー¥¿¤ä´ñëý¤Î¤Ê¤¤À¸¤ÎÀ¼¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
- ¡Öº£¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¤Ï¡©¡×
- ¡ÖÀ½ÉÊ¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡©¡×
- ¡Ö´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔËþ¤Ï¡©¡×
- ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤äÀ½ÉÊ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
- ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤äÀ½ÉÊ¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤Í§¿Í¤Ë¿ä¾©¤·¤¿¤¤¡©¡×
- ¡Ö¤É¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬¹¥¤¡©¡×
- ¡Ö¿Íµ¤¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ï¡©¡×
- ¡Ö¥²ー¥à¤äÇÛ¿®¼Ô¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¡¦ÈñÍÑ¤Ï¡©¡×
- ¡Ö¥²ー¥à°Ê³°¤Î¼ñÌ£¤Ï¡©¡×¤Ê¤É
¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥²ー¥Þー¹ñÀªÄ´ºº¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎÇ¯¼¡Ä´ºº¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥·ー¥ó¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¤ò±Ç¤·½Ð¤¹½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥Þー¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÓÏ¹¥¤ä¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤ä¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¥²ー¥Þー¤ÎÆ°¸þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¾å¤Ç¤è¤ê°ìÁØ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
