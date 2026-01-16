Ãã¼¼ÉÕ¤¸ÅÌ±²È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶õ¤²ÈºÆÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ëÏ¢Â³¹ÖºÂ¡Ö¸ÅÌ±²È¤òÉ³²ò¤¯¡×¤ò³«ºÅ¡ÚÂçºåÉÜÀôÆî»Ô¡Û
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡§ÃÏ°è¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¶õ¤²È¡×¤ò¤É¤¦¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤°¤«
¸½ºß¡¢Àô½£¥¨¥ê¥¢Á´°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ÉÍý¤Î¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¶õ¤²È¤ä¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¤Î²òÂÎ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÉÔÆ°»º¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¸Å¤¹¤®¤Æ»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²òÂÎ¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤òÆü¡¹¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
²òÂÎ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÃÏ°è¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ò¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÀ¸¤·¤Æ¡Ö³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤¹ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¡¢±ä¤Ù60Ì¾°Ê¾å¤Î»²²Ã¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¸ÅÌ±²È³èÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000089492.html)¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè£±²óÌÜ¡Ö¸ÅÌ±²È³èÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤Î¸ÅÌ±²È
Âè£±²óÌÜ¡Ö¸ÅÌ±²È³èÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÎÍÍ»Ò
¤Ê¤¼¡ÖÉ³²ò¤¯¡×¤³¤È¤¬ºÆÀ¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«
¸ÅÌ±²È¤È¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤ë¡§ ¸Åºà¡¢Ãã¼¼¡¢´¤¡¢Äí¡¢Ì±éº¡£³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö·úÊª¤Î²ÁÃÍ¡×¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë²òÀâ¡£
¹Í¤¨¤ë¡§ ¡Ö¤â¤·¡¢¤³¤³¤¬¼«Ê¬¤Î²È¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡×¡Ö³¹¤ÎµòÅÀ¤Ê¤é¤É¤¦»È¤¦¡©¡×¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹½ÁÛ¡£
·Ò¤°¡§ Ã±¤Ê¤ë¼õ¹Ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸ÅÌ±²È¤äÃÏ°è»ñ»º¡×¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊýÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÅÌ±²È¤òÉ³²ò¤¯¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÀôÆî»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃã¼¼ÉÕ¤¸ÅÌ±²È¡ÊÂçºåÉÜÀôÆî»Ô¡Ë¡£¤³¤Î¡ÖÀ¸¤¤¿¶µºà¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¿¼¤¯É³²ò¤¯Á´5²óÏ¢Â³¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¸ÅÌ±²È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·úÃÛÈþ¡¢Äí±àÊ¸²½¡¢Ãã¤ÎÀº¿À¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍÑ¤ÎÈþ¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢ À¸¤¤¿¶µºà¤Ç¤¹¡£¸ÅÌ±²È¤ò¡Ö¸«¤ë¡×¤«¤é¡Ö³è¤«¤¹¡×¤Ø¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢Àô½£ÃÏ°è¤Î¸ÅÌ±²È¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡¡À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¸ÅÌ±²È
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¸ÅÌ±²È¡ÊÃã¼¼¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÁ´5²ó¡Ë
²ñ¾ì¡§ ÂçºåÉÜÀôÆî»ÔÃ®°æ5-9-14¡ÊÆî³¤ËÜÀþ¡ÖÃ®°æ¡×±Ø ÅÌÊâ10Ê¬¡Ë
»þ´Ö¡§ ³Æ²ó 14:00～16:00¡Ê¼õÉÕ13:30¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ ³Æ²ó 500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Äê°÷¡§ ³Æ²ó 30Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
(Ãó¼Ö¾ìÍ ¢¨¾ì½ê¤Ï²ñ¾ì¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ´õË¾¼Ô¤Ï¿½¹þ»þ¤Ë¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
¡Ú¼çºÅ¡¦±¿±Ä¡Û
¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¾ðÊóÅÔ»Ô
¶¨ÎÏ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¶¨²ñ ÂçºåÂèÆó»ÙÉô
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/89492/table/42_1_378a3f17c8513c4d8aae79994159af03.jpg?v=202601160152 ]
¹Ö»Õ¿Ø¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾Ò²ð¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
Âè£±²ó 2/21 (ÅÚ) ¸ÅÌ±²È¤È¸Åºà
¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¤ä¸Åºà¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÆÀ¸»öÎã¤È¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¡¢¼õ¤±·Ñ¤°½»¤Þ¤¤¤Î²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¸ÅºàÌä²° ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÀÌÚ Å¯À¸
¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì´ØÀ¾¤Ç¸¦ïÓ¡¢¿ÌºÒ¤ò·Ð¤Æ¸Åºà¤ÈÅÁÅý¹©Ë¡¤ò³Ø¤Ó¡¢¸ÅÌ±²È·Ñ¾µ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·úÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
Âè2²ó 3/21 (ÅÚ) ¸ÅÌ±²È¤ÈÃã¼¼
Áí¹ç·Ý½Ñ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÆüËÜ¤ÎÃãÊ¸²½¤ÈÃã¼¼·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃã¼¼¤ò¸«³Ø¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¹½À®¤ä°Õ¾¢¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×ÁÛ¡¢Ãã¤ÎÅò¤¬°é¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃã¤ÎÅò½»Âð¿ä¿Êµ¡¹½ ÂåÉ½Íý»ö Àî¾å ¹¬À¸
¥³¥ß¥ó¥«¥Ë¥¹¥È¡¦¸ÅÌ±²È¤ÎÀìÌç½ñÃø¼Ô¡¦·úÃÛ»Î¡£Âçºå½Ð¿È¡¢¸½ºß¤Ï¾¾»³»Ôºß½»¡£ÌÚÂ¤½»Âð¡¢¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¡¢Ãã¼¼¤Ê¤É¤ÎÀß·×»Ü¹©¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè3²ó 4/25 (ÅÚ) ¸ÅÌ±²È¤È´¤²°º¬
ÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ä¹¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¸ÅÌ±²È¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë´¤²°º¬¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Îò»ËÅªÇØ·Ê¤ä¹½Â¤¤ÎÆÃÄ§¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Éø¤ÂØ¤¨¤Îµ»½Ñ¡¢¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¤Î¼ÂÎã¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒµÈÂ¼´¤µ»¸¦ ÂåÉ½¼èÄùÌò µÈÂ¼ Ä÷¹À
ÂçºåÉÜ»°Åç·´ÅçËÜÄ®¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¡¢»û±¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÁÅý·úÃÛÊª¤Î²°º¬½¤Á¶¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿´¤¿¦¿Í¡£
Âè4²ó 5/23 (ÅÚ) ¸ÅÌ±²È¤ÈÄí
¸ÅÌ±²È¤ÈÄí¤Î´Ø·¸À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Äí»Õ¤È·úÃÛ²È¤¬¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ÅÌ±²È¤ò¾å¼ê¤¯½»¤ß·Ñ¤°¤Ë¤Ï¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÎã¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¼£Ê¼±Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÀ¾ °ì¿Î
ÏÂÀô»Ô¤Ë¤¢¤ëÂ¤±à²ñ¼Ò¼£Ê¼±Ò¤ÎÂåÉ½¡£200·ï°Ê¾å¤Î¸Ä¿ÍÅ¡¤Î¤ªÄí¤òÇ¯´Ö´ÉÍý¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÌÚÂ¼¹©Ì³Å¹ ÀìÌ³¼èÄùÌò ÌÚÂ¼ µ®ÆÁ
µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤È»þÂå¤Ë¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌÚÂ¤¤ò¼ç¤ËÀß·×»Ü¹©¤¹¤ëÏ·ÊÞ¹©Ì³Å¹¡£
Âè£µ²ó 6/20(ÅÚ) ¸ÅÌ±²È¤ÈÌ±éº
Ì±éº¤Î»×ÁÛ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¸ÅÌ±²È¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£±×»Ò¡¦ßÀÅÄ¾±»ÊÅ¡¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¤Î¼ÂÁ©¤ä¡¢Ì±éº¤òÂÎ¸½¤·¤¿ºî²È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ì±²È¤Î²òÀâ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¿Ì±éº¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô ÃÏÍý³ØÃÏ°èÊ¸²½³ØÀì½¤ ¶µ¼ø ßÀÅÄ Âö»Ê
Ê¸²½ÃÏÍý³Ø¡¦ÃÏ°èÊ¸²½ÏÀ¤òÀìÌç¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ä¼ê»Å»ö¡¢Ì±·Ý±¿Æ°¤«¤éÅÁÅý¤Î²ÁÃÍ¤ò¸¦µæ¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
°Ê²¼¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¡¢»²²Ã´õË¾¤Î²ñ¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3FMWMDmlx0dpVlrjDebLkzM92F-CW4Dt0KXaIiVRMb07aaw/viewform
³ô¼°²ñ¼Ò¾ðÊóÅÔ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¾ðÊóÅÔ»Ô¤Ï¡¢Àô½£ÃÏ°è¤ÇÁí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï1986Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤ä¤ê¤ó¤¯¤¦¥¿¥¦¥ó¤È¶¦¤ËÀô½£ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£URÅÔ»Ôµ¡¹½¤«¤éÇã¤¤¼õ¤±¤¿º´ÌîÌ«ÃÄÃÏ¤Ï¡¢Åö»þ58%¤«¤é95%°Ê¾å¤ÎÆþµïÎ¨¤Þ¤Ç²þÁ±¤·¡¢300¸Í°Ê¾å¤ÎÄÂÂß½»ÂðÃÄÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¶õ¤²ÈÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾ðÊóÅÔ»Ô
½êºßÃÏ¡§Àôº´Ìî»Ô¾å´¤²°£¹£±£°-£±
ÂåÉ½¼Ô¡§µÈÅÄ¡¡ÎÉÉ×
URL¡§https://www.j-toshi.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TEL¡§072-464-3005
Ã´Åö¡§²ÏÅç
e-mail¡§k.kawashima@johotoshi.com