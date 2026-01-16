Levi¡Çs(R) Exclusive 565(TM) LOOSE STRAIGHT for URBAN RESEARCH DOORS
URBAN RESEARCH DOORS¤è¤ê¡¢Levi¡Çs(R) ¡Ö565(TM) LOOSE STRAIGHT¡× EXCLUSIVE MODEL¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Exclusive 565(TM) LOOSE STRAIGHT(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1040074/?_ga=2.179738980.197214376.1768376931-604587.1723687207)
ÉÊÈÖ¡§CD26110-1040074
²Á³Ê¡§\9,900 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§USED
¥µ¥¤¥º¡§ 28 / 30 / 32 / 34
90Ç¯Âå¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²óµ¢¤·¤¿565(TM)¥ëー¥º¡¦¥¹¥È¥ìー¥È¡£
¹ø¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¯¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¸½ÂåÅª¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¡£
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ï¥Õ¥§ー¥É´¶¤Î¤¢¤ëUSED²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿°ìËÜ¡£¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯1·î30Æü(¶â)Í½Äê
¢¨ URBAN RESEARCH ONLINE STORE¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1040074/?_ga=2.179738980.197214376.1768376931-604587.1723687207)
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
URBAN RESEARCH DOORS Á´Å¹(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)
URBAN RESEARCH Store Á´Å¹(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1040074/?_ga=2.260584909.197214376.1768376931-604587.1723687207)