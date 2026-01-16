Åì³¤Íý²½¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë»²²è
³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ã°±©·´Âç¸ýÄ® ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóÇ·Í¼ ÍµÈþ)¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñDX¿ä¿Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ö¶È¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë£´¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
(¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×¤Ï¡¢ÊÌÅº»ñÎÁ¡Ø²£ÉÍ»Ô¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥«¥ë5G¤ÈÏ©Â¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾Áö¹Ô»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÌµÀþ¥ê¥½ー¥¹ºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâ±ó³Ö´Æ»ë¤Î¼Â¾Ú¤ò³«»Ï～ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ëº®»¨È¯À¸ÃÏ°è¡¦¶¹¤¢¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Î°ÂÁ´±¿¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ò¸¡¾Ú～¡Ù¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
Åö¼Ò¤Ï±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¡¢¾èµÒ°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅö¼Ò¤ÎÌò³ä¡ä
¡û±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à
¼ÖÎ¾³°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿Ê£¿ôÂæ¤Î¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¹çÀ®½èÍý¤·¡¢±ÇÁüÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë±ó³Ö´Æ»ë¥»¥ó¥¿ー¤ØÅÁÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±¿¹ÔÃæ¤ÎÊ£¿ô¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô¾õ¶·¤ä¼ÖÆâ³°¤Î¾õ¶·¤ò1Âæ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç°ì³ç´Æ»ë¤¹¤ë¡¢´Æ»ë¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¡»¾èµÒ°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à
²èÁüÇ§¼±µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¾èµÒ¤¬Áö¹ÔÃæ¤ËÀÊ¤òÎ©¤Ä¤Ê¤É¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ°ÂÁ´¹ÔÆ°¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢°ÂÁ´¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¼ÖÎ¾¡Û
¡¦Ãæ·¿¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¡Ö¥Ý¥ó¥Á¥ç¡×¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ò2Âæ»ÈÍÑ
¡¦³Æ¼ÖÎ¾¤Î»£±Æ¥«¥á¥éÂæ¿ô
¼Ö³°7Âæ ¡Ê±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¾èµÒ°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥àÍÑÅÓ¡Ë
¼ÖÆâ3Âæ ¡Ê±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¾èµÒ°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥àÍÑÅÓ¡Ë