¼òÇô1¥È¥ó¤ò¡íÂÎ¸³¡í¤ÇÆÏ¤±¤ë14Æü´Ö¡£¿©¡¦ÈþÍÆ¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¼òÇô¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥Õ¥§¥¹¡×FARM8 STAND¸æÃã¥Î¿å¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒFARM8¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³òÂôÆØ¡Ë¤Ï¡¢JR¸æÃã¥Î¿å±ØÄ¾·ë¡Ö¥¨¥¥åー¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸æÃã¥Î¿å¡×2³¬¡Ê²þ»¥³°¡Ë¤Ë¤ÆÅ¸³«Ãæ¤ÎPOPUP¥¹¥È¥¢¡ÖFARM8 STAND¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2½µ´Ö¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼òÇô¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¤Î¼òÂ¢¤«¤éÆÏ¤¯¼òÇô1¥È¥ó¤ò¡¢2½µ´Ö¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ë¡£¿©¤Ù¤ë¡¢ÅÉ¤ë¡¢¿»¤«¤ë--¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼òÇô¤Î²ÄÇ½À¤òÆÏ¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2·î8Æü¤Ë±Ä¶È½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëFARM8 STAND¤ÎºÇ¸å¤Î´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ FARM8 STAND¤È¤Ï
FARM8 STAND¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë3¥ö·î¸ÂÄê¤ÎPOPUP¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯¹Ú¡¦ÆüËÜ¼ò¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿·³ã¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤òÅìµþ¤Î±Ø¥Ê¥«¤ÇÆÏ¤±¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¿·³ãÃÏ¼ò12ÌÃÊÁ¤Î°û¤ßÊüÂê¡¢¼òÇô¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¿·³ã¤Î¼òÂ¢¤«¤éÆÏ¤¯¿·Á¯¤Ê¼òÇô¤ò·îÍËÆü¤À¤±¸ÂÄêÂçÆÃ²Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖHacco Monday¡×¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é3¥ö·î¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿POPUP¤ÎÍ½Äê¤Ç2025Ç¯8·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤2ÅÙ¤Î±äÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ç·×9¥ö·î´Ö¤ÎÄ¹´ü³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬2026Ç¯2·î8Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ä¶È½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ »È¤¤Êý¤¬ÆÏ¤±¤Ð¡¢¼òÇô¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×--¼òÇô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯11·î¤ËFARM8¤¬SNS¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê²óÅú560·ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ë¼òÇô¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¥ì¥·¥Ô¤ä»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê47.5%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼òÇô¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÍÑÅÓ¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÆù¤äµû¤òÄÒ¤±¹þ¤à¡×¡Ê39.3%¡Ë¡¢¡ÖÌ£Á¹½Á¤ä²¹¤«¤¤½ÁÊª¤Ë²Ã¤¨¤ë¡×¡Ê35.3%¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥Ñ¥ó¤Ë»È¤¦¡×¡Ê18.3%¡Ë¤È¡¢´Ø¿´¤ÎÉý¤Ï¹¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¼òÇô¤ÇÄÒ¤±¹þ¤à¸ú²Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÆù¤¬·àÅª¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê48.2%¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£¼òÇô¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÈþÍÆ¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤»È¤¤Êý¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ë¼òÇô¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¥¢¥ó¥±ー¥È
¼òÇô¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¶½Ì£´Ø¿´¥¢¥ó¥±ー¥È
·Ü¶»Æù¤ò¼òÇô¤ÇÄÒ¤±¤ë´üÂÔÃÍ¥¢¥ó¥±ー¥È
¢£ ¼òÇô1¥È¥ó¤¬¡¢¸æÃã¥Î¿å¤Ë½¸¤Þ¤ë
¿·³ã¸©Æâ¤ÎÊ£¿ô¤Î¼òÂ¢¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼òÇô1¥È¥ó¤¬¡¢¤³¤Î¸æÃã¥Î¿å¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÏ¤¯¤Î¤Ï¡¢¿·³ã¤Ç¾ú¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¹â¤¤½ãÊÆ¶ã¾ú¤Î¼òÇô¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
FARM8 STAND¤Ç¤Ï¸æÃã¥Î¿å¤ÇPOPUP¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤¿´ü´ÖÃæ¡¢¿·Á¯¤Ê¼òÇô500g¤ò¾ï¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¡¢Ìó4000¸Ä¡£¹ç·×¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤¦¤É2¥È¥ó--¤½¤ì¤À¤±¤Î¼òÇô¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©Âî¤ØÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î2½µ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ÎÎÌ¤È¤Ê¤ë1¥È¥ó¤ò¡Ö¿©¤Ù¤ë¡¦ÅÉ¤ë¡¦¿»¤«¤ë¡×¤ÎÂÎ¸³¤ËÊÑ¤¨¤ÆÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
FARM8 STAND¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖHacco to go!¡×--È¯¹Ú¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¡£
¼òÇô¤òÆü¾ï¤Ë¡£¡Ö¼òÇô¤Ã¤Æ¤³¤¦»È¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤ò¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Áµ¢¤ì¤ë2½µ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¤Î¼òÇô¤¬Âç½¸¹ç
¢£ £´¤Ä¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à
1. ¿©¡ÃHacco Monday ´¶¼ÕÆÃÊÌ²Á³Ê
¡Ö¼òÇô¤òÆü¾ï¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿·³ã¤Î¼òÂ¢¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¿·Á¯¤Ê¼òÇô500g¤ò50±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë´ë²è¡£
¥ªー¥×¥óÅö½é¤«¤éËè½µ·îÍË¤ËÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶È´ü´ÖËþÎ»¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂçÆÃ²Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅÆü¡§1/26¡Ê·î¡Ë¡¢2/2¡Ê·î¡Ë
2. ÈþÍÆ¡Ã¼òÇôÈþÍÆ¥é¥Ü
¡Ö¼òÂ¢¤ÎÅÎ»á¤Î¼ê¤Ï¤Ê¤¼Èþ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×--¤½¤ÎÅú¤¨¤òÂÎ¸³¤Ë¡£
¼òÇô¥Ñ¥Ã¥¯ÂÎ¸³¡§¤½¤Î¾ì¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤¿¼òÇô¥Úー¥¹¥È¤Ç¥Ï¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ ¼òÇô¥Ð¥¹¥Ü¥àºî¤ê¡§Ãº»À¥¬¥¹¡ß¼òÇô¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆþÍáºÞ¤òÀ©ºî
¢¨³«ºÅÆü¡§1/30¡Ê¶â¡Ë～2/1¡ÊÆü¡Ë¡¢2/6¡Ê¶â¡Ë～2/8¡ÊÆü¡Ë
3. ¥¹¥¤ー¥Ä¡Ã¼òÇô¥Á¥ç¥³¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å
È¯¹Ú¿©ÉÊÆ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»--¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ß¼òÇô¤Î¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¡£ÆÃÊÌ¤Êµ¡ºà¤Ê¤·¤Ç²ÈÄí¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅÆü¡§1/30¡Ê¶â¡Ë～2/1¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2/6¡Ê¶â¡Ë～2/8¡ÊÆü¡Ë
4. ³Ø¤Ö¡Ã¼òÇô¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¼òÇô¤Î±ÉÍÜ¤ä¸úÇ½¡¢»È¤¤Êý¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼òÇô¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£´Å¼ò¤Î»î°û¤ä±þÍÑ¥ì¥·¥Ô¤Î»î¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¿Íµ¤´ë²è¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡£
¢¨³«ºÅÆü¡§2/7¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2/8¡ÊÆü¡Ë
¢¨³Æ²ó10Ì¾¸ÂÄê¡¦»²²ÃÈñ1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÍ½Äê
¢¨¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢FARM8¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
HaccoMonday ¼òÇôÂçÆÃ²Á
¼òÇô¤òÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤«¤¦
¿·³ã¤Î½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼òÇô
¼òÇô¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×@¸æÃã¥Î¿å
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¼òÇô¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥Õ¥§¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë14Æü´Ö
²ñ¾ì¡§FARM8 STAND¡ÊJR¸æÃã¥Î¿å±Ø¹½Æâ ¥¨¥¥åー¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸æÃã¥Î¿å2F¡¦²þ»¥³°¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡ÊÅÚÆü½Ë¤Ï～20:00¡Ë
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡ÊÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï°ìÉôÍÎÁ¡Ë
ÆâÍÆ¡§Hacco Monday¡Ê¼òÇô500g¤ò50±ßÈÎÇä¡¢¡Ê1/26¡¦2/2¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¼òÇôÈþÍÆÂÎ¸³¡¢
¡¡¡¡¡¡¼òÇô¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³¡¢
¡¡¡¡¡¡¼òÇô»ÈÍÑ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡¢
¡¡¡¡¡¡¼òÇô¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê2/7¡¦2/8¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë
¢£ FARM8¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¡Ö"ÃÏ°è¤ò¿©¤Ù¤ë"¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
Æý»À¶ÝÈ¯¹Ú¼òÇô¤«¤éºî¤ë¡ÖJOGURT¡×¡¢È¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖHacco to go!¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¸¼ÊÆ¤«¤éºî¤ë¸¼ÊÆàÝàê¡¢´Å¼ò¥«¥Õ¥§¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ´¹ñ100°Ê¾å¤Î¼òÂ¢¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¤ËÆÏ¤¯ÆüËÜ¼òÄê´üÊØ¡ÖSAKEPOST¡×¤Î±¿±Ä¡¢ÆüËÜ¼ò¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÁÇ¡Ö¤Ý¤ó¤·¤å¥°¥ê¥¢¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖBOKKA¡×¡ÖFER¡×¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¼ò¥«¥¯¥Æ¥ë»ö¶È¤â¼ê¤¬¤±¡¢¿·³ã¤ÎÅÁÅý»º¶È¤Ç¤¢¤ë¼òÂ¢¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹³èÆ°¤È¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¼«¼ÒÀ½Â¤ÈÎÇä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFARM8
ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÍè·Þ»ûÁ°ÅÄ3662
FARM8 STAND¡§JR¸æÃã¥Î¿å±Ø¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ2ÃúÌÜ6¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥åー¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸æÃã¥Î¿å2F¡Ê²þ»¥³°¡Ë
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡³òÂôÆØ
ÀßÎ©¡§2015Ç¯2·î
URL¡§https://farm8.jp/