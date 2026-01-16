¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¤Î¿¿¹üÄº¡Ø¹õ¤¤º½Çù¡Ù¡¢Ï£¶âÀÐ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÊÑ¤ä¿·¼í¤ê¾ìÄÉ²Ã¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒPearl Abyss JP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Ú ¾ºßæ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢PCÈÇ¡Ø¹õ¤¤º½Çù¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤Ë¡ÖÏ£¶âÀÐ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÊÑ¡×¡Ö¥Ñー¥Æ¥£ÍÑ¼í¤ê¾ìÄÉ²Ã¡×¡Ö°Ç¤Î¶¹´Ö¤Î¥Ü¥¹¤ÎÊó½·²þÁ±¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ï£¶âÀÐ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÊÑ
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¶·âÎÏ¤äËÉ¸æÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÏ£¶âÀÐ¡×¤Î»ÅÍÍ¤¬°ìÉô¡¢²þÊÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï£¶âÀÐ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅùµé¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¸¦Ëá/À®Ä¹¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÅùµé¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åùµé¤Î¾å¾º¤ËÈæÎã¤·¤ÆÇ½ÎÏÃÍ¤Î¾å¾º¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀ®Ä¹¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤¬²¼Íî¤»¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸ÅÂå¤Î¥¢¥ó¥Ó¥ë¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤ò°ìÄê²ó¿ô¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÅùµé¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÊÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Åùµé¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¼°¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥×¥ì¥¤¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥Ñー¥Æ¥£¼í¤ê¾ìÄÉ²Ã¡ª
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥Æ¥£¼í¤ê¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö¥ß¥ë¤ÎÌÚ°äÀ× [¥Ç¥¥¢¤ÎÅô¤ê]¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¬¥¤¥Ô¥ó¥éー¥·¥¢»û±¡(ÃÏ¾å) [¥Ç¥¥¢¤ÎÅô¤ê]¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¼í¤ê¾ì¤â3¿Í¥Ñー¥Æ¥£ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å°Ì¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥ô¥©¥ì¥«¥Ù¥ë¥È¡×¤ÎÂ¾¡¢¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¶õµõ¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤·Óñ¤¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡Ö¶õµõ¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤·Óñ¤¡×¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êー²þÎÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁÇºà¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¼í¤ê¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー²þÎÉ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ß¥ë¤ÎÌÚ°äÀ× [¥Ç¥¥¢¤ÎÅô¤ê](3¿Í¥Ñー¥Æ¥£ÍÑ)
¡¦Å¬Àµ¹¶·âÎÏ¡§350°Ê¾å(É½µ¹¶·âÎÏ´ð½à) / 1565°Ê¾å(ºÇ½ªÇ½ÎÏÃÍ´ð½à)
¡¦Å¬ÀµËÉ¸æÎÏ¡§427°Ê¾å(É½µËÉ¸æÎÏ´ð½à) / 615°Ê¾å(ºÇ½ªÇ½ÎÏÃÍ´ð½à)
¥ß¥ë¤ÎÌÚ
¢£¥¬¥¤¥Ô¥ó¥éー¥·¥¢»û±¡(ÃÏ¾å) [¥Ç¥¥¢¤ÎÅô¤ê](3¿Í¥Ñー¥Æ¥£ÍÑ)
¡¦Å¬Àµ¹¶·âÎÏ¡§370°Ê¾å(É½µ¹¶·âÎÏ´ð½à) / 1650°Ê¾å(ºÇ½ªÇ½ÎÏÃÍ´ð½à)
¡¦Å¬ÀµËÉ¸æÎÏ¡§440°Ê¾å(É½µËÉ¸æÎÏ´ð½à) / 715°Ê¾å(ºÇ½ªÇ½ÎÏÃÍ´ð½à)
¢£°Ç¤Î¶¹´Ö¤Î¥Ü¥¹¤ÎÊó½·²þÁ±¡ª
¡¡Äê´üÅª¤Ë½Ð¸½¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÇÀï¤¦¡Ö°Ç¤Î¶¹´Ö¡×¤Î¥Ü¥¹¤ÎÆ¤È²Êó½·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Ü¥¹¤ÎÆ¤È²Êó½·¤Ï2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥í¥óÀÐ¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡ÖÈù¼å¤ÊÁóãÖ¤ÎÀº¿ñ¡×¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÏ£¶âÀÐ¤ÎÀ®Ä¹¤ä¡¢¡Ö¥Ù¥ë¤Î¿´Â¡¡×¡Ö¥«ー¥ó¤Î¿´Â¡¡×¤ÈÏ£¶âÀÐ¤Î·ë¹ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö½¼Ëþ¤¹¤ëÁóãÖ¤ÎÀº¿ñ¡×¤ÎÁÇºà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÈù¼å¤ÊÁóãÖ¤ÎÀº¿ñ¡×¤ÏÆþ¼ê·ÐÏ©¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥É¥Îー¥º
²²ÉÂ¤Ê¥Ù¥°
¥Þ¥¹¥«¥ó
¶òÆß¤ÊÌÚ¤ÎÀºÎî
¥Õ¥§¥êー¥É
¥¢¥Ò¥Ö¥º¥°¥ê¥Õ¥©¥ó
¢£PCÈÇ¡Ø¹õ¤¤º½Çù¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é11¼þÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¤Î¿¿¹üÄº¡Ø¹õ¤¤º½Çù¡Ù¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ËÌÊÆºÇÂç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMMORPG.com¡×¤Ë¤Æ2023Ç¯¤Î¥æー¥¶ーÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¡ÖBest MMO of the Year¡×¡ÖBest MMO Expansion¡×¤Ê¤É¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿¶¶½±¡¡ÊKOCCA¡Ë¤Ë¤è¤ë2023Ç¯¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë´Ú¹ñ¥²ー¥à¥æー¥¶ーÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ»ºPC¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡×¤È¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡ÖËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÀïÆ®ÂÎ¸³¡×¡Ö¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥á¥¤¥¯¡×¡¢¤½¤·¤ÆËè½µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ë¡Ö³«È¯ÎÏ¤Î¹â¤µ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¹ñÆâ³°¤ÇÌó5,000Ëü¿Í¤ÎËÁ¸±¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´°¦¸ÜÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹õ¤¤º½Çù¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
