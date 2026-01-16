¡ÚÄùÀÚÇ÷¤ë¡Û¡ÖÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Èー¥êー ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¡×¥°¥íー¥Ð¥ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー
³¤³°Å¸³«¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½¸ø¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ª¤è¤Ó³¤³°»ö¶È¿ä¿Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÂè12²ó¥»¥ß¥Êー¤Î»²²Ã¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ïº£Ç¯ÅÙºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÈë·í¤ò¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¹ñ²È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÄ£¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Âè12²ó¤Î²ñ¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ²ñ¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë²ñ¾ì¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª´Ö°ã¤¨¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
======
¡ÚÂè12²ó¡§À®Ä¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¡Û
¢§»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Úº£¤¹¤°¿½¤·¹þ¤à¡Ûhttps://globalseminar-tokyokosha.jp/
»²²ÃÍÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦³¤³°Å¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¼êË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦³°¹ñ¿Íºà°éÀ®¡¦¶¨Æ¯¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤
¡¦¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¹Ö»Õ¤«¤éÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦Æ±¤¸Çº¤ß¤ò¤â¤Ä´ë¶È¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¤
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤·¤ÆÀìÌç²È¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¤
¿½¤·¹þ¤ß¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§
¢¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー¡¦³¤³°»Ö¸þ·¿¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¶¦Æ±³«ºÅ¢¢
¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡§
¡¦Âè12²ó 2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡ÖÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¡×
¿½¹þURL¡§ https://globalseminar-tokyokosha.jp/12th/12th
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
³Æ²óÄê°÷¡§¥ê¥¢¥ë»²²Ã25Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡¿TOKYOÁÏ¶È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þÇÛ¿®µÚ¤Ó¸åÆüÏ¿²èÇÛ¿®¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
³Æ²óÁ°Æü17:00¤Þ¤Ç¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¤¹¤°¿½¤·¹þ¤à¡Ûhttps://globalseminar-tokyokosha.jp/
¡Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ó
14:00 ～14:20 ¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
14:20～14:50 ¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È´ë¶È¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
14:50～15:15 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
15:15～15:25 ¼Áµ¿±þÅú
15:25～15:40 ¥¿¥¤¹ñ²È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÄ£¤Ë¤è¤ë¤´¹Ö±é
15:40～15:45 ¥¢¥ó¥±ー¥È¤´²óÅú
15:45～16:15 ¸òÎ®²ñ
¼çºÅ¡§
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½¸ø¼Ò
ÁÏ¶È»Ù±ç²Ý¡¿´ë¶È¿Íºâ»Ù±ç²Ý
²ñ¾ì¡§
TOKYOÁÏ¶È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó´Ý¤ÎÆâ3³¬ Advance Port ¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à
¢©100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-1-1 ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¥Ó¥ëÄãÁØÅï3³¬
TEL: 03-3434-4275
¡ã¸òÄÌ¼êÃÊ¡ä
¡¡①JRÅìµþ±Ø¡¡´Ý¤ÎÆâÆî¸ý¤è¤ê¡¡ÅÌÊâ5Ê¬
¡¡②JRÍ³ÚÄ®±Ø¡¡¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¸ý¤è¤ê¡¡ÅÌÊâ5Ê¬
¡¡③ÃÏ²¼Å´ÀéÂåÅÄÀþÆó½Å¶¶Á°±Ø¡¡3ÈÖ½Ð¸ýÄ¾·ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡§
¡Ê¥»¥ß¥Êー±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô ¹ñºÝ¶¨ÎÏÉô
Email¡§global-seminar@jpc-net.jp
Tel: 070-4452-8069
¡ÚÂè12²ó ¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³ØÉô ½Ú¶µ¼ø ¡¢
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¶¨µÄ²ñ¡ÊAITD¡ËÂåÉ½Íý»ö¡¡¾®»³·òÂÀ»á
¹Ö»ÕÎ¬Îò¡§ ÀìÌç¤ÏÁÈ¿¥¿´Íý³Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢¿´Íý³Ø¡¢°ÛÊ¸²½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡£Çî»Î¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡Ë¡£¡Ø·î´©¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¡Ù¡ØWEBÏ«À¯»þÊó¡Ù¡Ø´ë¶È¤È¿Íºà¡Ù¤Ê¤ÉÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹ÆÂ¿¿ô¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î½¢¿¦¤äºÎÍÑ¸å¤Î³èÌö¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡×°Ñ°÷¤Ê¤É¼Ò²ñÅª³èÆ°¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¥µ¥°¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÄÚ°æ½ÓÊå»á
¹Ö»ÕÎ¬Îò¡§ ±ÒÀ±¥Çー¥¿¤äAI¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÇÀ¶È¤Î·Ð±ÄÈ¯Å¸¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡Ö¥µ¥°¥ê¡×¤òÁÏ¶È¡£ Forbes¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ30¿Í¡×¤Î1¿Í¤ËÆüËÜÈÇ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢ÈÇ¤ÇÁª½Ð¡£
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§OUI Inc. Cheif Executive Officer, founder
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô´ã²Ê³Ø¶µ¼¼ ÆÃÇ¤¹Ö»Õ¡¡À¶¿å±ÇÊå»á
¹Ö»ÕÎ¬Îò¡§ 2016Ç¯OUI Inc.¤òÁÏ¶È¡£¹ñºÝ°åÎÅ»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤ÆÈ¯Å¸ÅÓ¾åÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë´ã²Ê¿ÇÎÅ¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÈ¯¸«¤·¡¢²ò·èºö¤È¤·¤ÆSmart Eye Camera¤ò³«È¯¡¦¼ÂÍÑ²½¡£´ã²ÊÀìÌç°å¡¦°å³ØÇî»Î¡£ÀìÌç¤Ï¥É¥é¥¤¥¢¥¤¡¦´ã²ÊAI¡£
ÆÃÊÌ¹Ö±é¹Ö»Õ¡§¥¿¥¤¹ñ²È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÄ£¥·¥Ë¥¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー
¥Ô¥Ã¥Á¥ã¥êー¡¦¥®ー¥é¥Æ¥£¥¿ー¥°¥ó»á
¹Ö»ÕÎ¬Îò¡§ ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Ç´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¹©³Ø¤ÎÍý³Ø½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢£¹Ç¯´Ö ¹âÅù¶µ°é¡¦²Ê³Ø¡¦¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Ê»±²¼µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¹ñ²È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÄ£¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥Ð¥¤¥ª¥±¥ß¥«¥ë»º¶È¡¢ÇÀ¶ÈÇÑ´þÊª¤«¤é¤ÎÂåÂØ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥¿¥¤¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î¼«Æ°²½¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¥¿ÊÌò¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥µ¥Ýー¥È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤äÁÈ¿¥¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥¿¥¤¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¡¢¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì»²²ÃÄê°÷¤Ï25Ì¾¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª