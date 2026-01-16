¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊÈþ½Ñ´Û¡¢ÇîÊª´Û¡Ë¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤ò¹ñÆâ³°ÀìÌç²È¤¬µÄÏÀ¡¡NCAR¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à006¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Èµ¤¸õÊÑÆ° ¡½¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×
¡Á2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) 13:00¡Á16:30¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û 3³¬¹ÖÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Á
¡¡¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÎ¬¾Î¡§NCAR¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡§ÊÒ²¬¿¿¼Â¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ÖNCAR¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à006¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Èµ¤¸õÊÑÆ° ¡½¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ù¡×¤ò¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û 3³¬ ¹ÖÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊÈþ½Ñ´Û¡¢ÇîÊª´Û¡Ë¤Èµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÆ°¸þ¤ä»öÎã¸¦µæ¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¼Ò²ñ³Ø¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à±¿±Ä¡¢Ê¸²½ºâ¤ÎÊÝÂ¸²Ê³Ø¡¢Èþ½ÑºîÉÊ¤ÎÍ¢Á÷¡¦ÊÝÂ¸¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¹Í¤¨¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤·¤ÆÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤ä¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Õ¼±´µ¯¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊNCAR¡Ë¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Êhttps://ncar.artmuseums.go.jp/¡Ë
NCAR¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¿¼¤á¤ë¡¢³È¤²¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤È¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¡¢¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î³È½¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÈþ½Ñ´Û³èÆ°Á´ÂÎ¤Î½¼¼Â¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³èÆ°¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³µÍ×¢¨ÅÐÃÅ¼Ô·É¾ÎÎ¬
https://digitalpr.jp/table_img/2523/126374/126374_web_1.png
¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥â¥ê¥¹¡¡Frances Morris, CBE¡ÊÂç±ÑÄë¹ñ·®¾Ï¡Ë
¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢Èþ½Ñ»Ë²È¡¢Gallery Climate Coalition¡Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼µ¤¸õÏ¢¹ç¡ËÍý»öÄ¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ø¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¹Êó»öÌ³¶É
TEL¡¡03-4570-2273¡¡FAX¡¡03-4580-9127
E-mail¡¡ncar@prap.co.jp
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â¡¡10»þ¡Á18»þ¡Ê½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à³èÆ°¤È¤âÊ£»¨¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ø¤Î¹³µÄ¹ÔÆ°¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬Èï¤ë¼«Á³ºÒ³²¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à³èÆ°¼«ÂÎ¤¬ÇÓ½Ð¤¹¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¸«Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¹ñºÝÇîÊª´Û²ñµÄ¡ÊICOM¡Ë¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÖÇîÊª´Û¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ°Ñ°÷²ñ¡ÊICOM SUSTAIN¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÈþ½Ñ´Û²ñµÄ¡ÊCIMAM¡Ë¤Ç¤Ï2021Ç¯°Ê¹ß¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¥¥Ã¥È¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝÃÄÂÎ¤Î»Ø¿Ë¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à³èÆ°¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤Îµ¤¸õ¤äÃÏÍýÅª¾ò·ï¤Ë´Õ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯¤Ù¤»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Èµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÅù¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤Î±¿±ÄÁÈ¿¥¡¦ÃÄÂÎ¡¢Ê¸²½¹ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à±¿±Ä¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
´ðÄ´¹Ö±é
2016Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¥Æ¡¼¥È¡¦¥â¥À¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Î´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥ë¥¤¡¼¥º¡¦¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¡¢Áð´Ö×½À¸¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤É¤Î¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿²ó¸ÜÅ¸¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ä½ÐÈÇÊª¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£2006Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥È¤Î¹ñºÝÈþ½Ñ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¾Ò²ð¤ä¡¢¼ýÂ¢¡¦Å¸¼¨¡¦´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò½é¤á¤Æ°·¤¦¤Ê¤É¡¢¼ý½¸Êý¿Ë¤Î³È½¼¤ÈÂ¿ÍÍ²½¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢Æ±´Û¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²þ³×¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯7·î¤Ë¥Æ¡¼¥È¤¬È¯É½¤·¤¿µ¤¸õ¡¦À¸ÂÖ·ÏÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ê¸²½¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÈ¯¿®¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Î¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡ÖPhyllida Barlow: unscripted¡×¡Ê2024Ç¯¥Ï¥¦¥¶¡¼¡õ¥ï¡¼¥¹¡¦¥µ¥Þ¥»¥Ã¥È¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡Ë¡¢¡ÖAgnes Martin: Moments of Perfection¡×¡Ê2024Ç¯¥½¥ë¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
https://digitalpr.jp/table_img/2523/126374/126374_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2523/126374/126374_web_3.png
¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼
ÊÒ²¬¿¿¼Â
¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
