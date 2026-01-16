ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ ¥Þ¥¤¥«ーÅÀ¸¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¥¹¥íー¥¬¥óÊç½¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÎáÏÂ8Ç¯1·î16Æü
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¿¶¶½²ñÏ¢¹ç²ñ
ÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙ ¥Þ¥¤¥«ーÅÀ¸¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¹¥íー¥¬¥óÊç½¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¥Æー¥Þ¡§ÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Î°Õ¼±¸þ¾å
ºÇÍ¥½¨¾Þ¡§¾Þ¶â£±£°Ëü±ß¡¿ÄùÀÚ¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£±Æü(Æü)
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¿¶¶½²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ê²ñÄ¹: ´îÃ«Ã¤É× ¡¢Î¬¾Î:ÆüÀ°Ï¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥«ーÅÀ¸¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÊÉ¸¸ì¡Ë¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ
Êç½¸¤¹¤ë¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Î°Õ¼±¸þ¾å¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥«ーÅÀ¸¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤Î¼Â»ÜÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂ£¶£±Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç£´£±²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
£¹·î¤ÎÂè£±ÅÚÍËÆü¤ò¡Ö¥Þ¥¤¥«ー¤Æ¤ó¤±¤óÆü¡×¡ÊËÜÇ¯¤Ï£¹·î£µÆü¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥«ーÅÀ¸¡¶µ¼¼¡×¡ÊÌµÎÁ¡ËÅù¤Î³Æ¼ï¹Ô»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¹ÊóÅ¸³«¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Äー¥ë¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷»ö¶È¼Ô¤È¼«Æ°¼Ö¥æー¥¶ー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤Ê¤«¤«¤é¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Ë¤è¤êºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ê£±ÅÀ¡Ë¤òÁª½Ð¤·¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¹ÊóÊª¤Ë¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤È¤·¤Æ£±£°Ëü±ß¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç£´£°£°Ì¾¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡È¤Æ¤ó¤±¤ó¤¯¤ó¡É¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥íー¥¬¥óÊç½¸¤Î³µÍ×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙ ¥Þ¥¤¥«ーÅÀ¸¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥¹¥íー¥¬¥óÊç½¸¡×³µÍ×
¥Æ ー ¥Þ¡§¡ÖÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Î°Õ¼±¸þ¾å¡×
¡Ê»²¹Í¡ËÆüÀ°Ï¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥¤¥«ーÅÀ¸¡¾ðÊó¡ÊMy Car Hand Book ÃÎ¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¡ª¥¯¥ë¥Þ¤ÎÅÀ¸¡¡¦À°È÷¡Ë»²¾È
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.jaspa.or.jp/user/mycar/
±þÊçÊýË¡¡§ÆüÀ°Ï¢¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ë¤è¤ë±þÊç
¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§https://www.jaspa.or.jp/
¥¹¥íー¥¬¥óÊç½¸¥Úー¥¸¡§https://www.jaspa.or.jp/slogan.html
ÄùÀÚ¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆÃÅµ¡§
¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ê£±Ì¾¡Ë―――――¾Þ¶â£±£°Ëü±ß
¢¨¡ÖÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙ ¥Þ¥¤¥«ーÅÀ¸¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¹ÊóÊªÆâ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¼«Æ°¼ÖÅÀ¸¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¤Î¤Ü¤ê¡×ÍøÍÑÎã
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè22²ó¥Þ¥¤¥«ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Î¡Ö²£ÃÇËë¡×ÍøÍÑÎã
¡¦±þÊç¼ÔÁ´°÷¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç£´£°£°Ì¾¤ÎÊý¤Ë¡È¤Æ¤ó¤±¤ó¤¯¤ó¡É¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
È¯É½¡§ÅöÏ¢¹ç²ñ¤¬¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ª¤è¤ÓÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÎÊý¤Ë¤Ï£´·îËöº¢¤ËÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª¤ÎÊý¤Ë¤Ï£µ·î¤Ë¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½¤Ë¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡§ºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¤ÎÃøºî¸¢¤ÏÅöÏ¢¹ç²ñ¤Ëµ¢Â°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£