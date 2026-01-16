AI¤ÇRNA¥¢¥×¥¿¥ÞーÁÏÌô¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëµ»½Ñ¡ÖRaptScore¡×¤ò³«È¯
¡¡¼¡À¤Âå¤Î°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëRNA¥¢¥×¥¿¥Þー¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤ÎÉ¸Åª¤Ë·ë¹ç¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÄÂç¤Ê¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤éÍË¾¤Ê¥¢¥×¥¿¥Þー¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°åÌôÉÊ¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÇÅ¬¤ÊRNA¥¢¥×¥¿¥Þー¤ÎÄ¹¤µ¤ËÃ»¤¯²Ã¹©¤¹¤ëºî¶È¤Ï¡¢Â¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤È¥³¥¹¥È¤òÍ×¤¹¤ë¼Â¸³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Àè¿ÊÍý¹©³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø¤ÎÌÚÂ¼(»³粼)¹¸¡Ê¤¤à¤é¡¡¤ä¤Þ¤¶¤¡¡¤¢¤¤é¡Ë¡¢ÉÍÅÄÆ»¾¼(¤Ï¤Þ¤À¡¡¤ß¤Á¤¢¤)¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ü¥ß¥Ã¥¯¡Ê½êºß¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼µÁ°ì¡Ë¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ê¸¾ÏÀ¸À®¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢¾¯¿ô¤Î¼Â¸³¥Çー¥¿¤«¤éÇ¤°Õ¤ÎRNA¥¢¥×¥¿¥Þー¤Î·ë¹ç³èÀ¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ëµ»½ÑRaptScore¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾ÍèË¡¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÇÛÎó¤ÎÃ»½Ì²½¤äÌ¤ÃÎ¤Î¸õÊäÇÛÎó¤ÎÉ¾²Á¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÏÌô¸¦µæ¤Î¸úÎ¨²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖNucleic Acids Research¡×¤Ë2025Ç¯1·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸Ì¾¡§RaptScore: a large language model-based algorithm for versatile aptamer evaluation
¥ー¥ïー¥É¡§
RNA¥¢¥×¥¿¥Þー¡¢ÁÏÌô¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡¢LLM¡¢AI¡¢RaptScore
¡Ê£±¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡¡RNA¥¢¥×¥¿¥Þー¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë³Ë»ÀÊ¬»Ò¤Ç¡¢°åÌôÉÊ¤ä¥Ð¥¤¥ª¥»¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î±þÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¥¢¥×¥¿¥Þー¤Ï¡ÖSELEXË¡¡×¢¨3¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Â¸³¤Ç¡¢ÇÛÎó¥×ー¥ë¤«¤éÉ¸ÅªÊª¼Á¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁªÈ´¤·¤Æ¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢SELEXË¡¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë°åÌôÉÊ¤È¤·¤ÆÍË¾¤ÊÇÛÎó¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ïº¤Æñ¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Â¸³¥Çー¥¿Ãæ¤Ë²¿²ó½Ð¸½¤·¤¿¤«¤ÎÉÑÅÙ¤Ê¤É¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¸³¥Çー¥¿¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·µ¬ÇÛÎó¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÛÎó¤ÎÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢°åÌôÉÊ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ËÇÛÎó¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¡ÖÃ»º¿²½¡×¢¨4¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¯¤·¤¿ÇÛÎó¤¬ÎÉ¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ºÆÅÙ¼Â¸³¤ò¤·¤Æ³Î¤«¤á¤ëÂ¾¤Ê¤¯¡¢³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë¿·¤¿¤Ë¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡ËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼Â¸³¥Çー¥¿¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÛÎó¤ä¡¢Ä¹¤µ¤¬°Û¤Ê¤ëÇÛÎó¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëRaptScore¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£DNA¤Î±ö´ðÇÛÎó¤ò³Ø½¬¤Ç¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëDNABERT¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¢¥×¥¿¥ÞーÁªÈ´¼Â¸³¡ÊSELEXË¡¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤ÇÄ´À°¤·¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥×¥¿¥ÞーÇÛÎó¤¬¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼«Á³¤«¡Ê·ë¹çÇ½¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÇÛÎó¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ë¡×¤ò¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Î¼ç¤ÊÀ®²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü¹âÀºÅÙ¤Ê³èÀÍ½Â¬¤ò¼Â¸½
¡¡¼Â¸³¤Ë¤è¤ë·ë¹ç³èÀÂ¬Äê¡ÊSPRË¡¡Ë¤Î·ë²Ì¤È¡¢AI¤¬»»½Ð¤·¤¿RaptScore¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â¤¤Áê´Ø¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¿ô¤Î¼Â¸³¥Çー¥¿¤ò¸µ¤ËÇ¤°Õ¤ÎÇÛÎó¤Î·ë¹çÎÏ¤ò¿äÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡ÖÃ»º¿²½¡×¤Ø¤Î±þÍÑ¼Â¾Ú
¡¡¼Â¸³Åª¤Ê¸¡¾Ú¤ò²ð¤µ¤º¤È¤â¡¢RaptScore¤¬¹â¤¤ÃÍ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤ËÇÛÎó¤òºï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë¹ç³èÀ¤ò°Ý»ý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÛÎóÄ¹¤òÃ»¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¤ÎÇÛÎó¤«¤éÄ¹¤µ¤òºÇÂç3³ä¤Û¤Éºï¤ê¤Ä¤Ä¤â·ë¹çÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÀ¸À®AI¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½
Æ±¸¦µæ¥Áー¥à¤¬³«È¯¤·¤¿RNA¥¢¥×¥¿¥ÞーÀ¸À®AI¡ÖRaptGen¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤¬À¸À®¤·¤¿¸õÊäÇÛÎó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Â¸³¤¹¤Ù¤ÍË¾¤Ê¸õÊä¤ò¹â³ÎÎ¨¤ÇÁªÈ´¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£³¡Ë¸¦µæ¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤ä¼Ò²ñÅª±Æ¶Á
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢RNA¥¢¥×¥¿¥ÞーÁÏÌô¤ËÊ£¿ô¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é´óÍ¿¤·¤¦¤ëAIµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ Âè°ì¤Ë¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ç¤¹¡£²½³Ø¹çÀ®¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë³Ë»À°åÌôÉÊ¤Ï¡¢ÇÛÎó¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£RaptScore¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¾å¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÃ»º¿²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ÂèÆó¤Ë¡¢³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡£¼Â¸³¤ò¤¹¤ëÁ°¤ËAI¤ÇÍË¾¤Ê¸õÊä¤ò¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¸³²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥×¥¿¥Þー¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢¤¬¤ó¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¼£ÎÅÌô¤ä¿ÇÃÇÌô¤¬¡¢¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤ê°Â²Á¤Ë¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë²ÝÂê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¸½ºß¤ÎRaptScore¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ï±ö´ðÇÛÎó¤ÎÊÂ¤Ó¤Î¤ß¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢RNA¤¬·Áºî¤ë3¼¡¸µ¤ÎÎ©ÂÎ¹½Â¤¤Î¾ðÊó¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Î©ÂÎ¹½Â¤¤Î¾ðÊó¤âÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½Â¬ÀºÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë¸¦µæ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢½ÏÎý¸¦µæ¼Ô¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥×¥¿¥Þー¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð¸³¤äÆ¶»¡¤òÊä´°¤·¡¢¥¢¥×¥¿¥Þー¤ÎÌÜÍø¤¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Çー¥¿¤ÈAI¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¿À¸À®AI¡¦RaptGen¤Ê¤É¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿·Ìô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¥×¥¿¥ÞーÁÏÌô¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡ËÍÑ¸ì²òÀâ
¢¨1 RNA¥¢¥×¥¿¥Þー
¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊ¬»Ò¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¡Ë¤Ë¶¯¤¯·ë¹ç¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢Ã»¤¤RNAÊ¬»Ò¡£¹³ÂÎ°åÌôÉÊ¤ËÂå¤ï¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÃæÊ¬»Ò°åÌôÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë
ÂçÎÌ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤·¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÀ¸À®¤äÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦AI¥â¥Ç¥ë¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢DNA/RNA¤Î±ö´ðÇÛÎó¡ÊA, G, C, T/U¡Ë¤ò¸À¸ì¤È¸«Î©¤Æ¤Æ³Ø½¬¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÊDNABERT¡Ë¤ò±þÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3 SELEX¡Ê¥»¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ËË¡
Systematic Evolution of Ligands by Exponential enrichment¤ÎÎ¬¡£ËÄÂç¤Ê¼ïÎà¤ÎRNA¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤«¤é¡¢É¸ÅªÊª¼Á¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤±¤òÁª¤Ó½Ð¤·¡¢ÁýÉý¤µ¤»¤ë¹©Äø¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·ë¹çÎÏ¤Î¶¯¤¤¥¢¥×¥¿¥Þー¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¼Â¸³¼êË¡¡£
¢¨4 Ã»º¿²½
¥¢¥×¥¿¥Þー°åÌôÉÊ¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³èÀ¤ËÉÔÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢ÇÛÎó¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¹©Äø¡£À½Â¤¥³¥¹¥Èºï¸º¤äÉûºîÍÑÄã¸º¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¼Â¸³Åª¤Ê»î¹Ôºø¸í¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ê£·¡ËÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§Nucleic Acids Research
ÏÀÊ¸Ì¾¡§RaptScore: a large language model-based algorithm for versatile aptamer evaluation¼¹É®¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§ÌÚÂ¼(»³粼)¹¸ (Áá°ðÅÄÂç³Ø), °ÂÃ£·òÏ¯, ÃæÂ¼½Å¹§, ÃæÂ¼µÁ°ì (³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ü¥ß¥Ã¥¯), ÉÍÅÄÆ»¾¼*¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
*¡§ÀÕÇ¤Ãø¼Ô
·ÇºÜÆü»þ¡§2026Ç¯1·î14Æü
·ÇºÜURL¡§https://academic.oup.com/nar/article/54/2/gkaf1480/8425320?guestAccessKey=7b0bb9bc-05b7-44a1-bc03-b25c04e9280c&utm_source=authortollfreelink&utm_campaign=nar&utm_medium=email
DOI¡§https://doi.org/10.1093/nar/gkaf1480
¡Ê£¸¡Ë¸¦µæ½õÀ®
¸¦µæÈñÌ¾¡§JSTÀïÎ¬ÅªÁÏÂ¤¸¦µæ¿ä¿Ê»ö¶È CREST¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÈ¯¤Ë»ñ¤¹¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½´ðÈ×µ»½Ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÅý¹ç²½¡×
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§¿Í¹©ÃÎÇ½µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿³×¿·Åª¥¢¥×¥¿¥ÞーÁÏÌô¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§ÉÍÅÄÆ»¾¼¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§JST ÀïÎ¬ÅªÁÏÂ¤¸¦µæ¿ä¿Ê»ö¶ÈCREST¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÈ¯¤Ë»ñ¤¹¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½´ðÈ×µ»½Ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÅý¹ç²½¡×¡Ê±ÉÆ£ÌÁí³ç¡Ë
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§AI¥¢¥×¥¿¥ÞーÁÏÌô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§ÉÍÅÄ Æ»¾¼¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§ ²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È ³Ø½ÑÊÑ³×ÎÎ°è¸¦µæ(A)(25H01310)
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§À¸Êª¤ÎÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤¿³ÉÍðRNA¤ÎÌÖÍåÅªÃµº÷¤ÈÆÃÄ§ÉÕ¤±
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§Àîºê ½ãºÚ¡ÊÀéÍÕÂç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È ´ðÈ×¸¦µæ(S)(25H00427)
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§¿·µ¬ËÝÌõÍ¶Æ³µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿´Ä¾õRNA¤ÎÊ¬»ÒÀß·×¤È±þÍÑ
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§°¤Éô ÍÎ¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È Ä©ÀïÅª¸¦µæ(³«Âó)(24K21326)
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§RNA¥ê¥¤¥ó¥«¥Íー¥·¥ç¥ó
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§ÉÍÅÄ Æ»¾¼¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§ ²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È ´ðÈ×¸¦µæ(A)(23H00509)
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§RNA¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê¬»Ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë´ð¤Å¤¯À¸Êª³ØÅªÁêÊ¬Î¥¤ÎÐíâ×Åª¡¦ÂÎ·ÏÅªÍý²ò
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§ÉÍÅÄ Æ»¾¼¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§ ²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È ³Ø½ÑÊÑ³×ÎÎ°è¸¦µæ(³Ø½Ñ¸¦µæ»Ù±ç´ðÈ×·ÁÀ®)(22H04925)
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§Àè¿Ê¥²¥Î¥à¸¦µæ²òÀÏ¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§¹õÀî ¸² ¹ñÎ©°äÅÁ³Ø¸¦µæ½ê¡Ë
¸¦µæÈñÌ¾¡§ NEDO ÎÌ»Ò¡¦¸ÅÅµ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¡¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë³«È¯»ö¶È
¸¦µæ²ÝÂêÌ¾¡§ ÎÌ»Ò¡¦A I¼¡À¤ÂåÁÏÌô
¸¦µæÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§ÉÍÅÄ Æ»¾¼¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë