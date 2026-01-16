¡ÖÍä²°¶¶¥²ー¥È¥¿¥ïー¡×½×¹©
¡¡Íä²°¶¶±ØÀ¾ÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¡ÊÍý»öÄ¹¡§¹¾¸ý¹¯Æó¡Ë¤È¤½¤Î»²²ÃÁÈ¹ç°÷¤Ç¤¢¤ëÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ»°ÃúÌÜ3ÈÖ5¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§¹À»Ì¡Ë¡¢½»Í§¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®ÆóÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§¾åÌî¿¿¸ã¡Ë¡¢´ØÅÅÉÔÆ°»º³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç»°ÃúÌÜ3ÈÖ23¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ËÜ·ÃÈþ¡Ë¤¬¡¢¡ÖÍä²°¶¶±ØÀ¾ÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡ÖÍä²°¶¶¥²ー¥È¥¿¥ïー¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë½×¹©¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜÆü1·î16Æü¤Ë½×¹©¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ú¤Â³¤Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤Þ¤ÎÆâÁõ¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤ÎÆþµï¤Ï2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¡¢¾¦¶È¥Õ¥í¥¢¤Î³«¶È¤Ï2026Ç¯7·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¤Ë¤è¤êÉßÃÏ¡¦·úÊª¤ò¶¦Æ±²½¤·¡¢¸æÆ²¶Ú¤Î¸¼´Ø¸ý¤ÇÃæÇ·Åç¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂçºå¿ï°ì¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾å¼Á¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¼çÂÎ¤ÎÂç·¿Ê£¹ç¥Ó¥ë¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£¸å¡¢ÂçÀîÄ®¸ø±à¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¿åÊÕ¤ÎË¤«¤Ê¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå¡¦Íä²°¶¶¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆÀ¸¡¦À®Ä¹¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¡¦½á¤¤¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñºÝÅª¤Ê´Ä¶ÀÇ½É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ëLEEDÇ§¾Ú¡ÊGold¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤Î¼èÆÀ¤ò¸«¹þ¤à¤Ê¤É¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦ÄãÃºÁÇ²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍä²°¶¶¥²ー¥È¥¿¥ïー¡×³°´Ñ
¢£½×¹©¼Ì¿¿
·úÊª³°´Ñ¡ÊÍä²°¶¶ÊýÌÌ¤«¤é»£±Æ¡Ë
Âçºå¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¸æÆ²¶Ú¤Î¸¼´Ø¸ý¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£´ðÃÅÉô¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸æÆ²¶Ú·Ê´Ñ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸òº¹ÅÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê´é¤ò»ý¤Ä½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª³°´Ñ¡Ê¸½ÃÏËÌÀ¾¤«¤é»£±Æ¡Ë
¿åÅÔÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæÇ·Åç¥¨¥ê¥¢¤Ë³«¤«¤ì¤¿·Ã¤Þ¤ì¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÅÚº´ËÙÀî¤Î¿åÊÕ·Ê´Ñ¤äÎÐ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¡¢±ó·Ê¤«¤é¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¸òº¹ÅÀ¤Î·Ê´Ñ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¶ÀÌÌ»Å¾å¤Î¥Þ¥ê¥ª¥ó¤È¥¬¥é¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¥ó¥Àー¤Ï¡¢ÅÚº´ËÙÀî¤Î¿åÌÌ¤ÎÍÍ¤Ëßê¤á¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãë´Ö¤Ï³¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢Ìë´Ö¤ÏÆâÉô¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò³¹¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·úÊªÌ¾¾Î¡¦¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó
·úÊªÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍä²°¶¶¥²ー¥È¥¿¥ïー¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¸æÆ²¶Ú¤Î¡Ö¸¼´Ø¸ý¡×¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢Âçºå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Î¿Ê²½¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Î¡Öµ¯ÅÀ¡Ê¡áGATE¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ðÃÅÉô¤Ë½Å¿´¤ò´¶¤¸¤ë·úÊª¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¡¢³°´Ñ¤Ë»Ü¤·¤¿³Ê»ÒÁë¤Î°Õ¾¢¤â¡ÖÌç¡Ê¡áGATE¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î½Å¸ü¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´ðÃÅÉô¤È¾åÁØ³¬¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¼Éô¤Î³¬ÁØ¤Ë¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¡¢½Å¸ü´¶¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ãー¥×¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ëÇ§À¤â´Þ¤á¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Êª·ï³µÍ×
¢£»ö¶È·Ð°Þ
°Ê¡¡¡¡¾å