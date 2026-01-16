·úÃÛ¶È³¦¤Î¡Ö¶µ°é¤ÎÂ°¿Í²½¡¦»þ´ÖÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦º¬Äì²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡ª¶È³¦ÆÃ²½·¿³Ø½¬Æ°²è¥¢¥×¥ê¡ÖACRO5¡×»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥Õ¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢2·î¤ËºÆ»ÏÆ°¡ª
½»Âð·úÃÛ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXT STAGE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Â¼Ä¾¹î¡¢°Ê²¼¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¡Ë¤Ï¡¢·úÃÛ¶È³¦¤Î¶µ°é´Ä¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤Î¤¿¤á¡¢2020Ç¯1·î¤è¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦ÆÃ²½·¿³Ø½¬Æ°²è¥µー¥Ó¥¹¡ÖACRO5¡Ê¥¢¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢ºÆ»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Õ¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÇØ·Ê¡§¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡Öµ»½Ñ¾µ·Ñ¤Î´íµ¡¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Î¡Ö·Ð¸³°ÍÂ¸¡×¤«¤é¤ÎÁá´üÃ¦µÑ¤Î¼Â¸½
¸½ºß¡¢½»Âð·úÃÛ¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤ëÃÏ°è¹©Ì³Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¿ÍºàÉÔÂ¤È¶µ°é²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÀß¶È¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï¡¢55ºÐ°Ê¾å¤¬36.7%¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢29ºÐ°Ê²¼¤Ï¤ï¤º¤«11.7%¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Îµ»½Ñ¾µ·Ñ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Î¾ïÂÖ²½¤â¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÆþ¿¦¤òÁË¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¶µ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËýÀÅª¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿·úÃÛ¶È³¦ÆÃ²½·¿³Ø½¬Æ°²è¥µー¥Ó¥¹¡ÖACRO5¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Îß·×ÍøÍÑ¼Ô¿ô9,000Ì¾¤òÆÍÇË¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î¥Õ¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î°ÕÍß¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡ÖÇ½Æ°Åª¤Ê³Ø½¬¤Î¾ì¡×¤ò¡¢Æü¡¹¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÃÎ¸«¤Ë¿¨¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÆü¾ï¤Î½¬´·¡×¤Ø¤È¡¢³Ø¤Ó¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖACRO5¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ³Ø¤Ó¤ò½¬´·²½¤µ¤»¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ¡Ç½¡×
¶È³¦¥Ë¥åー¥¹¤ä¥»¥ß¥Êー¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖNews Lab¡×¤ò¿·Àß¡£¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¸«¤ë½¬´·¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬¼«Á³¤È³Ø½¬½¬´·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¶Ë¤á¤¿ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÍøÍÑ¼Ô¤Î¶¥ÁèÀ¤È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¸µ¡Ç½¡×
»ëÄ°¿ô¤ä»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÅØÎÏ¥Ð¥Ã¥¸¡×¡¢¼ÒÆâ1°Ì¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ö·î´ÖÉ½¾´¥Ð¥Ã¥¸¡×¡¢ÀìÌçÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¸¡×¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÆ°µ¡¤Å¤±¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
3. ¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¶µ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¡×
ACRO5¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤äºÎÍÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀìÍÑ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¥Æ¥¹¥È¤ò´ÊÃ±¤Ë¹½ÃÛ²ÄÇ½¡£ ¡Ö¼«¼Ò¤Ë¶µ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¶µ°é¤ÎÉ¸½à²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ACRO5(¥¢¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ö)¤È¤Ï
·úÃÛ¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤âÃ»ÊÔÆ°²è¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£e¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë½¬½ÏÅÙÊ¬ÀÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ä¥Æ¥¹¥È¤ÎºîÀ®¤â²ÄÇ½¡£¥á¥Ç¥£¥¢ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¡Öµ»½Ñ¡¦µ»Ç½¡×¤ÎÄì¾å¤²¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Â¼Ä¾¹î
·úÃÛ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯¡¹À¸»ºÀ¸þ¾å¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¸Î¤Ë¡¢¥Ò¥È¤¬»Å»ö¤Ç²ÁÃÍ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ¤äµ»Ç½¤Î½¬ÆÀ¤¬¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¶È³¦¤òÇØÉé¤¦Í¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤ê³Æ¡¹¤Î´ë¶È¤Ç¤Î³Ø½¬´Ä¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò°÷¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¾úÀ®¤ä¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»×¹Í¤òÊÑ¤¨¡¢¼ÂÁ©¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³Ø¤Ö½¬´·²½¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³Ø½¬´Ä¶¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶È³¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¡Ø·úÃÛµ»½Ñ¡ßIT¡Ù¤ÇÃÏ°è¤Î¡Ø¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡×¤ò»ö¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºòº£¡¢¾ðÊó²áÂ¿¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¹¤Þ¤¤¼ê¡×¤ÎÍ×µá¥ì¥Ù¥ë¤Î¾å¾º¤È¡¢Ç¯¡¹ÀÈ¼å²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤Ä¤¯¤ê¼ê¡×¤Î½»ÂðÀ½Â¤¥ê¥½ー¥¹¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤«¤é°ú¤µ¯¤³¤ëÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ò¡Öµ»½Ñ¡¦µ»Ç½¡×¡ÖÃÎ¸«¡¦·Ð¸³¡×¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ö¿Íºâ²½¡×¤Î£´¤Ä¤Î¶¯¤ß¤ò¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¸þ¤±¤¿PDCA·¿¤Î½»ÂðÀ½Â¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¡¡¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò NEXT STAGE
ÂåÉ½¼Ô¡§¾®Â¼ Ä¾¹î
½êºßÃÏ¡§¢©545-6033¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è°¤ÇÜÌî¶Ú1ÃúÌÜ1ÈÖ43¹æ ¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹33F
Àß¡¡Î©¡§2006Ç¯8·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://nextstage-group.com/
ACRO5¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nextstage-group.com/lp/acro5/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò NEXT STAGE
Ã´Åö¼Ô¡§¹ÊóÉô¡¡²Ï¸¶
TEL¡§06-6622-0333
MAIL¡§info@nextstage-group.com