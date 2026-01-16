HBC¡Ø¤¢¤°¤ê²¦¹ñËÌ³¤Æ» NEXT¡Ù¡Ö2025 ¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯»ö¶È¡×¤ËÇ§Äê!
¡¡HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤°¤ê²¦¹ñËÌ³¤Æ»NEXT¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸á¸å5»þ～¡Ë¤¬¡¢¡Ö2025¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯»ö¶È¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯»ö¶È¡×¤È¤Ï¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎSDGsÃ£À®¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹çÅù¤ÎÏ¢·ÈÂ¥¿Ê¤Þ¤¿¤Ï³¤³°¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¡¢¡Ø¤¢¤°¤ê²¦¹ñËÌ³¤Æ»NEXT¡Ù¤Ï¡¢2025¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯Á´¹ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢»ö¶ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯12·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¢¤°¤ê¤Ã¤³OB¤È³Ø¤Ö ¤¢¤°¤ê²¦¹ñ ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¶µ¼¼¡Ù¤Ç¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÎò»Ë¤ä»ÅÁÈ¤ß¡¢¸½ÂåÅª°ÕµÁ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¡¢Æ»Ì±¤ò¤Ï¤¸¤áÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ø¤ÎÍý²ò¤È´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø ÇÀ³ØÉô¤Î¾®ÎÓ¹ñÇ·½Ú¶µ¼ø¤ò¡ÈÀèÀ¸¡É¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤°¤ê²¦¹ñ¤Ç¤¢¤°¤ê¤Ã¤³¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤ÎOB¤ò¡ÈÀ¸ÅÌ¡É¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é³Ø¹»É÷¤ËÈÖÁÈ¤òÅ¸³«¡£Æ»Ì±¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢ÈÖÁÈ¤È¤â¤«¤«¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊJA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢Êë¤é¤·¤È»Å»ö¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2025¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯»ö¶È¡×Ç§Äê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åö³ºÊüÁ÷²ó¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£¡ÖHBC¥Õ¥¡¥ó¥¹¥È¥êー¥à¡×¤è¤ê¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¡¡
HBC¥Õ¥¡¥ó¥¹¥È¥êー¥à¡¡»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é
¢§HBC¥Õ¥¡¥ó¥¹¥È¥êー¥à
https://hbcfanstream.stores.play.jp/videos/152bbf70-e717-4c25-8e69-832c69a118c9
