¡Ö¤ê¤ó¤´¡×¡Ö¥é¥¤¥à¡×¡Ö¥·¥å¥¬ー¡×¡Ä¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡È´¶³Ð¤Î¸«¤¨¤ë²½¡É¼Â¸³¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤ÎÀ½ÉÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë
https://youtu.be/9Z_tkQHYvqo( https://youtu.be/9Z_tkQHYvqo )
º¸¡§Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡£È¡õ£Â¸¦µæ½ê¡¡´ðÈ×µ»½Ñ¥°¥ëー¥×¡¡°¯ÈþÍÛ¹á
±¦¡§Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊËÜÉô¡¡H¡õB¿ä¿ÊÉô¡¡BMÂè°ì¥°¥ëー¥×¡¡ÇòÀÐÍ³²Â
¡Ê°Ê²¼¡¢Æ°²è¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¡Ë
¥í¥¥½¥Ë¥ó¤ä¥ë¥ë¡¢¥¬¥¹¥¿ー10¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤¬¡¢À½ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ëÆ°²è¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥Ç¥£¥·¥¢¥¿ー¡×¡£
º£²ó¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¿¤Ä¤¡¢Ì©Ãå´¶¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÍî¤Á¶ñ¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢É¾²Á¤¬Æñ¤·¤¤À½ÉÊ¤Î´¶³Ð¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÀ½ÉÊÍý²ò¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡
ÇòÀÐ¡§¥é¥¤¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÍî¤Á¶ñ¹ç¤¤¤ò¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥à¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê±úÆÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ÎÈ©¤ÎÌÓ·ê¤ÎºÆ¸½¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¯Èþ¡§¥é¥¤¥à¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉ®¤ò»È¤Ã¤Æ²½¾Ñ²¼ÃÏ¤òÅÉÉÛ¤·¡¢10Ê¬·Ð¤Ã¤¿¸å¤Ë¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¤ò¾è¤»¤ÆÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢±úÆÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ë²½¾Ñ²¼ÃÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÍî¤Á¶ñ¹ç¤¤¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡
ÌÜ¤Ç¸«¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¶½Ì£¤ò¤Ò¤¯¡¢¡È´¶³Ð¤Î¸«¤¨¤ë²½¡É¼Â¸³¡£
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Î¿·È¯Çä¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë»þ¤Ë¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ½ÉÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¸¦½¤¤äÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤Ç¤³¤Î¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÀÐ¡§À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÒÆâ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤ÎÀ½ÉÊÍý²ò¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Õ¤Ç¥Çー¥¿¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÆ¬¤Ç¤Ï¥¤¥áー¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¯Èþ¡§¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥É¤Î¹Í¤¨Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶³Ð¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¸«±É¤¨¤ÎÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤ò¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤ò¸µ¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¼Â¸³¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡
ÇòÀÐ¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÈÄ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ë¢Àö´éÎÁ¤ÎË¢¤¬¿â¤ì¤ëÂ®¤µ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£´é¤Ë¾è¤»¤¿Ë¢¤¬Àö´éÃæ¤Ë¿â¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±ø¤ì¤ÎµÛÃåÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤Ê¤É¤ÎÇº¤ß¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎË¢¿â¤ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼Â¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°¯Èþ¡§ÈÄ¤ËË¢¤ò¾è¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÄ¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¢¤¬¿â¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ôー¥É¤Î°ã¤¤¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡
ÇòÀÐ¡§¼¡¤Ï¡¢¥Ïー¥È·¿¤Î¥·¥å¥¬ー¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤´¶¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¸å¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤ÏÉÔ²÷´¶¤ä²½¾Ñ¥Î¥ê¤Î°¤µ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°¯Èþ¡§¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¿Í¹©ÈéÉæ¤Ë¥·¥å¥¬ー¤òÊÂ¤Ù¡¢¤½¤Î¸åµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¿¤Ä¤´¶¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥í¥Ý¥í¤È¥·¥å¥¬ー¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤´¶¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼ÁÌä¡§¤Ê¤¼¥Ïー¥È·¿¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë
ÇòÀÐ¡§¼Â¸³·ë²Ì¤ò»ñÎÁ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤Ö¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¥Ïー¥È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡
ÇòÀÐ¡§ºÇ¸å¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤Ç¤¹¡ª
°¯Èþ¡§¤½¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ±Õ¤ò¿»¤·¤¿¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤ÎÌ©ÃåÅÙ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ÇòÀÐ¡§¥·ー¥È¤¬È©¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢½½Ê¬¤ËÈ©¡Ê³Ñ¼ÁÁØ¡Ë¤ËÀ®Ê¬¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤«¤º¡¢¤Ê¤¬¤é²È»ö¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¯Èþ¡§¤ê¤ó¤´¤ò¾å¤«¤é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¥·ー¥È¤´¤È»å¤ÇÄß¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥·ー¥È¤È¤ê¤ó¤´¤¬Ì©Ãå¤·°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ê¤ó¤´¤Î½Å¤ß¤Ç¥·ー¥È¤¬ÇË¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÀÐ¡§´é¤ÎÈ©¼Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥´¤Î¼ê¿¨¤ê¤¬¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÅö¤ÊÌ©ÃåÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼ÒÆâ¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢À¸³è¼Ô¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡
ÇòÀÐ¡§¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¤È¤·¤Æ¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢°ìÊýÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì½Ö¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÒÆâ¥á¥ó¥Ðー¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ÎÀ½ÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¸¦µæ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÀ¸³è¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¯Èþ¡§²½¾ÑÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬³Î¤«¤Ê¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¥Çー¥¿¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶³Ð¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡ÖFit for You¡¡·ò¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡×¡£
¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¿ÍÀ¸¡£1ÉÃ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¡£
ÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡
¡ãÂè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¡Ê¢¨¡Ë¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°åÌôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¼«¤éÁªÂò¤·¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ëOTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢OTC°åÌôÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µ¡Ç½À¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¡¦¿©ÉÊ¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖFit for You¡¡·ò¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤êÂÐ½è¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤è¤ê·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö°åÌôÉÊ¡Ê¿·Ìô¡Ë¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦OTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£