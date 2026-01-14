¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー2·î3Æü³«ºÅ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
2026Ç¯2·î3Æü³«ºÅ¡¡¼«¼£ÂÎ¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤È¥ー¥Þ¥ó¤Î¹¶Î¬ÊýË¡¥»¥ß¥Êー
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨¶È¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¡¢¶¨¶È¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðËÜÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÈÎÏ©³ÈÂç¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤é¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÄó°Æ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Ï¼«¼£ÂÎÈ¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä Ä¹°æ¿¹¸»á¡£
¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö¤ÎÀÜÅÀ¤òÂ¿¿ôÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¼ÂÌ³·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖºÇ½é¤Î°ìÊâ¡×¤«¤é¡Ö·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¨¶È´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¡×¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤È»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¶¨¶ÈÀïÎ¬¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¡¢¼«¼£ÂÎÄó°Æ¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
https://www.marken.co.jp/seminar/006574post_210.php
¹Ö»Õ¡§Ä¹°æ ¿¹¸¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸Í»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É ²ÝÄ¹¡Ê¥³¥Ù¥«¥Ä¿ä¿ÊÃ´Åö¡Ë¡¡
¹ÔÀ¯¡ßÌ±´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢ ¼«¼£ÂÎÈ¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁ©¼Ô¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç Facebook Japan¡¢Uber Eats¡¢¥ä¥Õー¡¢¥Þ¥¯¥¢¥±¤Ê¤É17¼Ò¤È¤Î´±Ì±Ï¢·È¤ò´ë²è¡¦¿ä¿Ê¡£
Á´¹ñ¤Î¸øÌ³°÷¤¬¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ÔÌò½ê¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßーÅÁÆ»»Õ¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¸¦½¤³èÆ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤Û¤«¡¢NPOË¡¿ÍUnknown KobeÍý»öÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¡¢Forbes JAPAN¡ÖSMALL GIANTS¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡×Áª½Ð¡£
¡ÚÃø½ñ¡Û¡Ö¼«¼£ÂÎ¡ßÌ±´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç²ò·è¡ª¸øÌ±¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î´±Ì±Ï¢·È¡×
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡§
1 Ì±´Ö´ë¶È¤È¼«¼£ÂÎ¤Î¶¨¶È¤ÎÄ¬Î®¤È£³ÃÊ³¬¤Î´Ø¤ï¤êÊý
¡¦º£¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬¹ÔÀ¯¤È¶¨¶È¤¹¤ë°ÕµÁ¤È¤Ï¡©
¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤Î3ÃÊ³¬¤Î´Ø¤ï¤êÊý
¡¦¶áÇ¯¤Î¶¨¶È¤ÎÄ¬Î®
2 ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤È¥ー¥Þ¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ëÊýË¡
¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ª¼Â»Ü¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì
¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎÇ¯´Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤»ö
¡¦Ã¯¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¶¨¶È¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½é¤Î°ìÊâ
¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤äµÄ»öÏ¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡ª¶¨¶ÈÀè¤ÎÃµ¤·Êý
¡¦¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¼«¼£ÂÎ¤âÆ±¤¸¡¢»ÔÄ¹¤Î¹Í¤¨¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡¦Äó°Æ¤Î³ÎÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¥ー¥Þ¥ó¤È·Ò¤¬¤ë
3¡¡¼«¼£ÂÎ¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¶¨¶ÈÆâÍÆ¤È»öÎã
¡¦Á°Îã/Í½»»¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ë4Îà·¿¤È¶¨¶È¤Þ¤Ç¤ÎÆñ°×ÅÙ
¡¦¿À¸Í»Ô¤¬·Ç¤²¤ë¥·¥§¥¢¥¨¥³¥·¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î¼èÁÈ¤ß¤ÇÇä¾åÁý²Ã¡ª
¡¦¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤òÍÑ¤¤¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Î¾ì¤ò³ÈÂç¡ª
¡¦Ì±´Ö´ë¶È¤Î¶¨¶È¤ÎÎØ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Þ¤Ç¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÎËÉºÒ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¦»Ò¶¡¤Î¸«¼é¤ê¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Ç¥µー¥Ó¥¹Æ³ÆþÁý²Ã¡ª
£´ ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨¶È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë
¡¦Ì±´Ö´ë¶È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÁêÃÌ¤Î»ÑÀª¤È¼«¼£ÂÎ¤ÎËÜ²»
¡¦¶¨¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë4¤Ä¤Î¥¹¥¥ë¤È5¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É
¡¦Äó°Æ¤Î°ì²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¡ª¼«¼£ÂÎ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä¥á¥ê¥Ã¥È
£µ ¤Þ¤È¤á
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¼«Í³»²²Ã¡§¥»¥ß¥Êー¸å¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤´¼ÁÌä¡¦¤´ÁêÃÌ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³«ºÅ³µÍ×¡§
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î3Æü(²Ð) 13:00~16:00
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¼õ¹ÖÎÁ¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://www.marken.co.jp/seminar/006574post_210.php
