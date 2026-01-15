»Ò¤É¤âÀìÌç¤Î¶ºÀµ»õ²Ê¡ÖABC Dental¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
ABC Dental »Ò¤É¤âÀìÌç ¾®»ù»õ²Ê ¶ºÀµ»õ²Ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÅÄ±àÄ´ÉÛ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®»ù¶ºÀµ¤ËÆÃ²½¤·¤¿»Ò¤É¤âÀìÌç¤Î»õ²Ê°å±¡¤È¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÇ¯Îð¤äÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼£ÎÅ¾ðÊó¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê¡Û
¶áÇ¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î»õÊÂ¤Ó¤ä³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¶ºÀµ¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼£ÎÅË¡¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢¤è¤êÅª³Î¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
- ¾®»ù¶ºÀµ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ðÊóÀß·× 0ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿¶ºÀµ¼£ÎÅ¤Î¾ðÊó¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÊÝ¸î¼ÔÌÜÀþ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ ¼£ÎÅ¤ÎÎ®¤ì¤äÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹½À®¤Ëºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÂÐ±þ¤Î¶¯²½ ¤ªË»¤·¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚABC Dental¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ABC Dental¤Ï¡¢0ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤âÀìÌç¤Î¾®»ù»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÂçÅÄ¶è¡¦ÌÜ¹õ¶è¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î·ò¤ä¤«¤Ê»õ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»õ¤ß¤¬¤¡×¤È¡Ö»õ¤Ê¤é¤Ó¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö£³¤Ó¤¤Î¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡×¤ÎYouTube¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú°å±¡³µÍ×¡Û
ABC Dental »Ò¤É¤âÀìÌç ¾®»ù»õ²Ê ¶ºÀµ»õ²Ê
¢©145-0071 ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÅÄ±àÄ´ÉÛ2ÃúÌÜ39－12
https://abcdental11.com/
X(https://x.com/abc_111_) / Instagram(https://www.instagram.com/abcdental11/) / YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCktncYCvlkpICeb1SxMCUWg)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
