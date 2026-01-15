¡Ú¶ÛµÞÍèÆü¡Û¸µ¥³¥«¡¦¥³ー¥é²¤½£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä»á¤¬ÅÐÃÅ·èÄê¡£¾®»³Îµ±û¼çºÅÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ØMentor of Mentors¡Ù¤¬1·î19Æü¤Ë³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒTrynnox¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£Â¼ Ô÷²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¶¶¡Ê¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯ÀõÁð¶¶¥Ó¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿Í±Û¤¨YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³Ø¡×(https://www.youtube.com/@marketing-zamurai)¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¾®»³Îµ±û¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMentor of Mentors¡Ê¥á¥ó¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥á¥ó¥¿ー¥º¡Ë¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¤ä¥¶¡¦¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²È¡¢¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä»á¤ò±Ñ¹ñ¤è¤ê¾·æÛ¡£AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä»Ô¾ì¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤à2026Ç¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¡ÖÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡§2026Ç¯¡¢¡ÖÆó¶Ë²½¡×¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ô¾ì
2026Ç¯¤Ï¡¢¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Î¨¤¤¤ë¥¹¥Úー¥¹X¤Î¾å¾ì´ÑÂ¬¤ä±§Ãè»º¶È¤Î³èÀ²½¡¢AI¤Î¥Õ¥§ー¥º°Ü¹Ô¡¢SNS¤Î¼ÁÅªÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È»Ô¾ì´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¡ÖÊÑ²½¤ÎÀáÌÜ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ³×´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¡Ö¶ô¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¶ô¤¦Â¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤ÎÆó¶Ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¼Ô¤Î¾®»³Îµ±û¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÇYouTube»²Æþ¤ò¶¯¤¯Äó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎÃø½ñ¡ØYouTubeÂçÁ´¡Ù½ÐÈÇ»þ¤Ë¤Ï´û¤Ë¡Ö¸åÈ¯ÁÈ¡×¤È¤·¤Æ¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸åÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦Å´Â§¤Î¤â¤È¡¢Íè¤ë¤Ù¤Àï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¾ï¼±³°¤ÎÈ¯ÁÛ¡×¤È¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä»á¤È¾®»³Îµ±û¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¤³¦É¸½à¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¡¢Ï«Æ¯½¸Ìó·¿¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö»Ø¿ô´Ø¿ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¤òÄó¾§¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ëºÂ³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂÁ©²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡õ¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×ÀïÎ¬
¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä»á¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÌ¤¸ø³«¥á¥½¥Ã¥É¤ÈÀß·×»×ÁÛ¤òÄó¾§¡£¤Þ¤¿¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥¼¥í¡×¤òÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²È¥¸¥§¥ì¥ßー»á¤ËÂÐ¤·¡¢VIPÀÊ»²²Ã¼Ô¤ÏÄ¾ÀÜ¤Î¼ÁÌä¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÎ¸«¤ò¼«¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ¾ÀÜ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë´õ¾¯¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¾®»³Îµ±û¤¬Äó¾§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ö»Ø¿ô´Ø¿ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Î¸ø³«
Çä¾å¤ÈÍø±×¤¬»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤Ë¿¤Ó¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ´ËÆ¤ò¸ø³«¡£¾®»³¼«¿È¤¬º£Ç¯¼è¤êÁÈ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò²òÀâ¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬»²Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êË¡¤Þ¤Ç¶µ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
3.¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¼ÂÁ©Êó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë»²Æþ¥µ¥Ýー¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤â¡¢»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¥°¥ëー¥×¤Ë¤Æ¾®»³¤Î¼ÂÁ©¥Çー¥¿¤ò¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤ÇÊó¹ð¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£À®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤ò´Þ¤á¤¿À¸¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¼«¿È¤â¥â¥Ç¥ë¤Ø»²Æþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡ü¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¡ÊJeremy Schwartz¡Ë
¥³¥«¡¦¥³ー¥é¼Ò¤Ë¤Æ²¤½£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥¼¥í¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ½Ð¤ÈÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¶¡¦¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Î²ñÄ¹¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎCEO¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤äÀ¯ÉÜ¤Ë½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
¡ü¾®»³Îµ±û¡Ê¤³¤ä¤Þ¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë/ ¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸ /¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç²È
¹ñÆâºÇÂç¥¢¥Ð¥¿ーÇäÇã¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ë¤Ô¤á¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢¥¢¥Ð¥¬¥Á¥ãÊ¸²½¤ò³ÎÎ©¤·¤¿µ¯¶È²È¡£Á´¹ñ¤Ç±ä¤Ù40Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¹Ö±é¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Åª¥Þー¥±¥¿ー¤È¤â¶¦ÁÏ¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢PR¥×¥é¥ó¥Êー¡¢½ÐÈÇ¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢Â¿³ÑÅª»ëÅÀ¤Ç´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¡£YouTubeÀïÎ¬¤Ç¤ÏÁíÅÐÏ¿¼Ô¿ô9,600Ëü¿Í¡¦Ç¯´ÖÇä¾å200²¯±ßÄ¶¤ÎÇä¾å¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢Ãø½ñ¡ØYouTubeÂçÁ´¡Ù¤ÏÈÎÇäÉô¿ô5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¸»Î®¡×¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥¿ー¡¦¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¤ò¾·æÛ¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Mentor of Mentors¡Ê¥á¥ó¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥á¥ó¥¿ー¥º¡Ë
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë 10:30～18:00¡Ê³«¾ì 9:45¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯ÀõÁð¶¶¥Ó¥ë 2³¬¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶1-22-16¡Ë
¡¦Íè¾ìÁÛÄê¼Ô¿ô¡§550Ì¾ÄøÅÙ
¡¦¼çºÅ¡§¾®»³Îµ±û
¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒTrynnox
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTrynnox ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒTrynnox¡Ê¥È¥é¥¤¥Î¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ©Àï¤Ê¤¯¤·¤Æ³×¿·¤Ê¤·¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î±¿±Ä°ÑÂ÷¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¡Ö´ë¶ÈÈ¯Å¸¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ³ÈÂç¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¸½ºßÂè4´üÌÜ¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î´ë²è¤«¤é¼Â¹Ô¡¢¤½¤ÎÀè¤Î´ë¶ÈÈ¯Å¸¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È»ö¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦ ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTrynnox¡Ê¥È¥é¥¤¥Î¥¯¥¹¡Ë
¡¦ ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ3ÈÖ13¹æ À¾¿·½É¿å´Ö¥Ó¥ë6³¬
¡¦ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£Â¼ Ô÷²ð
¡¦ ÀßÎ©¡§2022Ç¯8·î
¡¦ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¡¦·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¶ÈÌ³¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°
¡¦ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://trynnox.jp/