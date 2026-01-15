ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¡¢´±¡¦»º¡¦Ì±¡¦µ»½Ñ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýDX¥Õ¥©ー¥é¥à2026¡×¤ò2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÂìÂô ·é¡¢´¬¸ý À®·û¡¢°Ê²¼¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¡×¡Ë¤Ï¡¢´ÉÍý¿ÍÉÔÂ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÌÜ¸º¤ê¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤ÈDX¤Ë¤è¤ë²ò·è¤ÎÊý¸þÀ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýDX¥Õ¥©ー¥é¥à2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÇØ·Ê
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢À©ÅÙ¤È¸½¾ì¤ÎÐªÎ¥¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Ï½¾Íè¤Î±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¸Â³¦¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¿ÍÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤ÎÁýÂç¤ä¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÌÜ¸º¤ê¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤Ï¹½Â¤Åª¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¹©É×¤À¤±¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºöÆ°¸þ¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÅª²ÝÂê¡¢¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤àDX»öÎã¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤ª¶â¤ò¤É¤¦¼é¤ê¡¢Áý¤ä¤¹¤Î¤«¡×¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂÎã¤ÈµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ëÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ§
¡þ´ðÄ´¹Ö±é
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ò½ä¤ë¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÀ¯ºöÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡þ¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£(Á´4¥Æー¥Þ)
- DX¤òÁË³²¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¾òÎã¡§´ÉÍý¿ÍÉÕÃÖµÁÌ³¤ÎÄ´ºº·ë²ÌÊó¹ð
- ¥´¥ß½Ð¤·DX¤ÎºÇÁ°Àþ¡§À¶ÁÝ¶É¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡ÖÄ«8»þ¤Þ¤Ç¡×¤ÎÊÉ¤Ø¤ÎÄ©Àï
- ³°Éô¼Ô´ÉÍýÊý¼°¡§¿·¤·¤¤´ÉÍý·ÁÂÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È²ÝÂê
- ½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÀÑ¶Ë±¿ÍÑ¡§ÊÆ¹ñºÄ±¿ÍÑ¤Î¼ÂÎã¤È¼ÂÌ³¤ò¾Ò²ð
¡þ¥Ô¥Ã¥Á¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê8¼Ò¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾Ò²ð
URL¡§https://retechjapanevent.com/
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ) 15:00～18:00¡Ê14:30¼õÉÕ³«»Ï)
²ñ¾ì¡§¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ーÈ¬½Å½§ÄÌ¤ê²ñµÄ¼¼501¹æ¼¼
(¢©104-0032 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ1ÃúÌÜ9-8)
Äê°÷¡§150Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦ÀèÃå½ç¡Ë
¢¨¿½¹þ¤ßÄùÀÚ¡§ 2·î25Æü17:00
»²²Ã»ñ³Ê¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý²ñ¼Ò¡¿´ÉÍýÁÈ¹çÍý»ö¡¿¹ÔÀ¯¡¦À¯ºö´Ø·¸¼Ô¡¿ÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¼Ô
»²²ÃÈñ : ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ
ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë·¸¤ë»ö¶È¤Ê¤é¤Ó¤ËÉÔÆ°»º¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ê¡¢¹ñÌ±·ÐºÑ¤È¹ñÌ±À¸³è¤Î¸þ¾åÊÂ¤Ó¤Ë¸ø¶¦Ê¡»ã¤ÎÁý¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÄ´ºº¤ä¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ëºöÄê¡¢¤Þ¤¿³¤³°ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¾õ¶·Ä´ºº¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·òÁ´¤Ê¶È³¦³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÈ×¹½ÃÛ¤ÈºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¶È³¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í³µÍ×
ÃÄÂÎ ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ
ÂåÉ½Íý»ö ¡§ÂìÂô ·é¡¢´¬¸ý À®·û
URL ¡§https://retechjapan.org/(https://retechjapan.org/)
ËÜ¼Ò ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-15-9 CREST É½»²Æ» 3F
ÀßÎ© ¡§2018Ç¯9·î
³èÆ°ÆâÍÆ ¡§
¡¦ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÉÔÆ°»º¡ßIT¡Ë¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæµÚ¤Ó¾ðÊóÈ¯¿®
¡¦ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÉÔÆ°»º¡ßIT¡Ë¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½µÚ¤Ó¥ëー¥ë¤Î³ÎÎ©
¡¦ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÉÔÆ°»º¡ßIT¡Ë½¾»ö¼ÔÅù¤Î°éÀ®¡¦»ØÆ³
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î³Æ¼ï³èÆ°
¡¦¹ñÆâ³°¤Î´ØÏ¢½ôÃÄÂÎÅù¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤äÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤È¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¦¹ñµÚ¤ÓÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¨ÎÏÊÂ¤Ó¤Ë·úµÄµÚ¤ÓÍ×Ë¾
¡¦Á°³Æ¹æ¤Ë·Ç¤²¤ë»ö¶È¤ËÉíÂÓËô¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È
Æþ²ñURL ¡§https://retechjapan.org/membership/(https://retechjapan.org/membership/)
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ»öÌ³¶É¡§info@retechjapan.org