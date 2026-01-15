¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼ ¥·¥«¥×¥é¥¹¥È ¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à B5+¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥ÓーÂè2ÃÆ¤ËÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¡¢GYUTAE¤µ¤ó¡¢ÈªÌî¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÖSOS SKIN STORY¡×¤ò1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤ê¸ø³«
Ê©²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¥í¥ì¥¢¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è)¤Î¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÖLA ROCHE-POSAY(¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼¤Ç¤âÇä¾åNo.1*4¤ò¸Ø¤ê¡¢2024Ç¯£²·î¤ÎÁ´¹ñÈ¯Çä°Ê¹ß¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò23´§*⁵¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥«¥×¥é¥¹¥È ¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à B5+¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥ÓーÂè2ÃÆ¡ÖSOS SKIN STORY¡×¤ò2026Ç¯£±·î15Æü(ÌÚ)¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§https://www.laroche-posay.jp/product/cica-26q1.html
¢£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖSOS SKIN STORY¡×
È©¹Ó¤ì*¹¡¢ÈþÍÆ»Ü½Ñ¸å*²¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ©¤Ë¸½¤ì¤ëSOS¡£¤³¤¦¤·¤¿¸Ä¡¹¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¥·¥«¥×¥é¥¹¥È ¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à B5+¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¡ÖSOS SKIN STORY¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¡¢GYUTAE¤µ¤ó¡¢ÈªÌî¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ©¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥·¥«¥×¥é¥¹¥È ¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à B5+¡×¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=lQ5dM-SjIsA ]
Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¿©À¸³è¤ÎÍð¤ì¤«¤é¤¯¤ëÈ©¹Ó¤ì*¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¿´¤Þ¤Ç¤âÄÀ¤ß¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Â¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥·¥«¥×¥é¥¹¥È¡×¤Ï¡¢ÍÉ¤é¤®¤¬¤Á¤ÊÈ©¤Ë°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=ruam140_Mv8 ]
½ÅÅÙ¤ÎÉÒ´¶È©*⁶¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈþÍÆ»Ü½Ñ¸å*²¤ÎÈ©¹Ó¤ì*¹¤äÉÔ²÷´¶¤È¤¤¤Ã¤¿È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿GYUTAE¤µ¤ó¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥·¥«¥×¥é¥¹¥È¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£È©¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥±¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËèÆü¤òÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=aE54Gpl3rfk ]
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÈ©¤È¸þ¤¹ç¤¦ÈªÌî¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥·¥ï*³¤ä¤¯¤¹¤ß*⁷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£È©¤Ï±³¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÊú¤¯Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥·¥«¥×¥é¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¾ï¤ËÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢£Â¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¡¢GYUTAE¤µ¤ó¡¢ÈªÌî¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡Ö¥·¥«¥×¥é¥¹¥È¡×
È©¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁ°¸þ¤¤ËÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥·¥«¥×¥é¥¹¥È ¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à B5+¡×¡£
¤³¤Î¿´¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¾ï¤Ë¸½¤ì¤ëÈ©¹Ó¤ì*¹¡¢ÈþÍÆ»Ü½Ñ¸å*²¤Î¥±¥¢¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¾®¤¸¤ï*³¤È¤¤¤Ã¤¿È©¤ÎSOS¥µ¥¤¥ó¤Ë¡¢¡ÖÅÉ¤ë¤À¤±SOS¥·ー¥ë¥É¡×¤È¤·¤ÆÂ®¹¶¥±¥¢*⁸¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦¤Î¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼Æâ¤ÇÇä¾åNo.1*⁴¡ªÈ©¤ÎSOS¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÅÉ¤ë¤À¤±SOS¥·ー¥ë¥É¡×
¡Ö¥·¥«¥×¥é¥¹¥È ¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à B5+¡×¤ÏÀ¤³¦¤Î¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼Æâ¤ÇÇä¾åNo.1*⁴¤ÎÀ½ÉÊ¡£À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿À½ÉÊ¤¬2024Ç¯2·î¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÉÒ´¶È©¤ò¹Í¤¨¤Æ³«È¯*⁶¤µ¤ìÂÔË¾¤ÎÆüËÜ½èÊý¤Ë¤Æ¾åÎ¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á23´§*⁵¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢µ¨ÀáÌä¤ï¤ºÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½¤Éü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¡£
È©¹Ó¤ì¥À¥áー¥¸¥±¥¢*⁹¤Þ¤Ç¡£
▌7¼ï¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¡£È©¥À¥áー¥¸*¹¤òÂ®¹¶¥±¥¢*⁸¡£
Æü¡¹¤Î¿È¶á¤ÊÈ©Çº¤ß¤«¤éÉý¹¤¤È©¤ÎSOS¤â¡£
£±. ¥«¥µ¤Ä¤¡¡£².È©¹Ó¤ì*¹ £³.¤¯¤¹¤ß*⁷ £´.´¥Áç¤Ë¤è¤ë¾®¤¸¤ï*³ £µ.¥¬¥µ¥¬¥µÈ©*¹⁰
£¶.¡¡ÈþÍÆ»Ü½Ñ¸å*² £·.²ÖÊ´¤ÎÉÕÃå*¹¹
▌È©¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¾ïºß¶Ý¸¦µæ¤Ë¤è¤ê³«È¯¡£¥Àー¥ÞCICA¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー*¹²ºÎÍÑ¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÉÒ´¶È©¤ò¹Í¤¨¤Æ³«È¯*⁹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½èÊý¡£
·«¤êÊÖ¤·¤¬¤Á¤Ê´¥Áç¤äÈ©¹Ó¤ì*¹¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢È©¤ÎÅÚÂæ¡ö¹³¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
▌È©¤Î½¤Éü¥×¥í¥»¥¹¤ËÃåÌÜ¤·¤¿SOS¥·ー¥ë¥É
POINT1¡§ÅÉ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÊÝ¸îËì·ÁÀ® È©¥Ð¥ê¥¢Êä¶¯
POINT2¡§48»þ´Ö¤¦¤ë¤ª¤¤½èÊý*¹⁴
Á´¿È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â*¹⁵²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹ë²Ú¥¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¡ª
²Á³Ê¡§3,190±ß(ÀÇ¹þ)
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¡ÚÊÝ¼¾¥¯¥êー¥à¡Û¥·¥«¥×¥é¥¹¥È ¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à B5+¡¡40mL¡Ê¸½ÉÊ¡Ë
¡¦¡ÚÊÝ¼¾¥¯¥êー¥à¡Û¥·¥«¥×¥é¥¹¥È ¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à B5+ 3mL¡Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦¡Ú²½¾Ñ²¼ÃÏ¡ÛUV¥¤¥Ç¥¢ ¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥× ¥íー¥º+ 3mL¡Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ë
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·¤Ê¤É
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¿¥ì¥ó¥È/Â¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó
1998Ç¯7·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¸µHKT48¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥Èー¥¯¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È½é¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ØTOLEETY¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー/GYUTAE¤µ¤ó
1994Ç¯12·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¡ÖÀ°·Áµé¥á¥¤¥¯¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÇSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô290Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏASOBISYSTEM¤Ø¤Î½êÂ°¤ä¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë/ÈªÌî¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó
1975Ç¯11·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£17ºÐ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØJJ¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¡ØCLASSY.¡Ù¡ØVERY¡Ù¡¢¸½ºß¤Ï¡ØSTORY¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËµ¤é¡¢Æó»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î¤ª²Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Õ¥é¥ïー¥é¥¤¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÍ¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¥·¥«¥×¥é¥¹¥È ¥ê¥Ú¥¢¥¯¥êー¥à B5+
ÍÆÎÌ¡§40mL / 100mL
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§3,190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ 5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÈÍÑÊýË¡¡§
£±. ¼ê¤Î¤Ò¤éÃæ±û¤Ë¥¯¥êー¥à¤ò¥Ñー¥ëÎ³Âç1¸ÄÊ¬¤Î¤»¤ë
£². º¸±¦¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥êー¥à¤ò²¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿ô²ó¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¼ê¤Î¤Ò¤éÁ´ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¹¤²¤ë
£³. ¥¯¥êー¥à¤Î¤Ä¤¤¤¿¼ê¤Î¤Ò¤éÉôÊ¬¤ò´éÁ´ÂÎ¤Ë¤¢¤Æ¡¢È©¤Ë¶Ñ°ì¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤µ¤·¤¯¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç´é¤ÎÃæ±û¤«¤é³°Â¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¡¢¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£
£´. È©¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ó¥É¥×¥ì¥¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
¢£¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
¡Ú¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼¤Ï1975Ç¯¤ËÉÒ´¶È©¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È©¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡£ÈéÉæ¤ÎÀìÌç²È¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÈéÉæ²Ê³Ø¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ï¤Ë¡Ö¿Í¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£0ºÐ¤«¤é100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*AplusAµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ2024Ç¯1·î¤«¤é5·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦80%¤ÎGDP¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë31¤«¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈéÉæ¤ÎÀìÌç²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Àー¥â¥³¥¹¥á»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡£ * ÈéÉæ²Ê¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¤È¤Ï¡Û
¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¤È¤Ï¡¢¡ÖDermatology (ÈéÉæ²Ê³Ø¡Ë¡ß Cosmetics ¡Ê²½¾ÑÉÊ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿À®Ê¬¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥«¥Æ¥´¥êー¡£
1 ´¥Áç¤Ë¤è¤ë 2 »Ü½ÑÄ¾¸å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ªÈ©¤Î¾õÂÖ¤¬ÄÌ¾ï¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´»ÈÍÑÁ°¤ËÈéÉæ²Ê°å¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ëü°ì¡¢¤ªÈ©¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 3 ´¥Áç¤Ë¤è¤ë¾®¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¡£¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß¡£¡¡4 2023Ç¯1·î～2023Ç¯8·î¤ÎÁ´À¤³¦¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼60¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£ 5 2024Ç¯1·î～2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡£ÈþÍÆ»ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤É¤Î¼õ¾Þ¿ô¡£¡¡6 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤ª¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ 7 ´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß 8 ¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë¤è¤ê 9 È©¹Ó¤ì¤òËÉ¤®¡¢´¥Áç¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È 10 ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë´¥Áç¾õÂÖ¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È 11 ¥¹¥®²ÖÊ´¡¢¥ª¥ª¥¢¥ï¥¬¥¨¥ê¡Ê¥¤¥Í²Ê¡Ë¡¢¥Ö¥¿¥¯¥µ 12 ¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¦Á-¥°¥ë¥«¥ó¥ª¥ê¥´¥µ¥Ã¥«¥ê¥É¡¢¥Ý¥ê¥àÆó¥¢¥½¥ó¥Á¥Û¥ê¥¢º¬½Á¡¢Æý»ÀÛå¶Ý¡¢¥Þ¥ó¥Îー¥¹¡ÊÁ´¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¡ÊÊÝ¼¾¡¦À°È©À®Ê¬¡Ë*13 ³Ñ¼ÁÁØ 14 ½èÊýÃæ¤Î½á¤¤À®Ê¬¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¡Ê20¡î¡¢¼¾ÅÙ40%´Ä¶²¼¡¢48»þ´Ö¡Ë¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼Ä´¤Ù¡£ 15 À¸¸å3¤«·î¤«¤é¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ê¤É¤ËÅÉÉÛ¤¯¤À¤µ¤¤¡£