Guidable¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÎÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖGuidable RPO¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
Guidable³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄîµ À¯´î¡¢°Ê²¼Guidable¡Ë¤Ï¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÎÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖGuidable RPO¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
RPO¤È¤ÏRecruitment Process Outsourcing¤ÎÎ¬¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´ÂÎ¤ò³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢µá¿Í´ë¶È¤´¤È¤ËºÎÍÑÍ×·ï¤ä¸½¾ì¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í±þÊç¼Ô¤Ø¤Î½é´üÂÐ±þ¤«¤é¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¢ÌÌÀÜ¤Î¼Â»Ü¤Þ¤Ç¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÂå¹Ô¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¶È³¦¤ÇºÎÍÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ¿ÍºÎÍÑ¤Ï¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËºßÎ±¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¤ÇÌó395Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ê½»¼Ô¡¦Äê½»¼Ô¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤É¡¢½¢Ï«À©¸Â¤Î¤Ê¤¤ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÁØ¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇºÎÍÑ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀºßÎ±³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤Î³ÎÇ§¡¢ÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤Î¸«¶Ë¤á¡¢½¢¶È¾ò·ï¤ÎÄ´À°¡¢ºÎÍÑ¸å¤ÎÄêÃå¥Õ¥©¥íー¤Ê¤É¥×¥í¥»¥¹¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤´ë¶È¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Â¾¤Îµá¿Í¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï±þÊç¼Ô¤ÎÌó9³ä¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿ÍºÎÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤»¤º¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÎÍÑ²ÄÇ½¤Ê¸õÊä¼Ô¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í±þÊç¼Ô¤ËÆÃ²½¤·¡¢±þÊçÂÐ±þ¤«¤éÌÌÀÜ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂå¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸õÊä¼Ô¤Î½ñÎàÁª¹Í
- ÄÌÏÃ¤Ë¤è¤ë´Ê°×ÌÌÀÜ
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ¡ÊÏ¿²èÂÐ±þ¡Ë
- ATS¤Ø¤ÎÂåÍý¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¿¥¹¹¹¿·¡¢ÌÌÀÜÏ¿²è¥Çー¥¿¤Î³ÊÇ¼
- ÌÌÀÜÆüÄø¤ÎÄ´À°
- ²áµî±þÊç¼Ô¤Ø¤ÎºÆÏ¢Íí¤ä¡¢Å¹ÊÞ´Ö¤Ç¤Î¸õÊä¼Ô¿¶ÂØÂÐ±þ
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¥Õ¥íー¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Î¸õÊä¼ÔÂÐ±þ¤Î¹©¿ô¤òºï¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÎÍÑ¿ô¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
½é´üÈñÍÑ¤äËè·î¤ÎÈñÍÑ¤ÏÈ¯À¸¤»¤º¡¢ÌÌÀÜÀßÄê¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÈñÍÑ¤¬·è¤Þ¤ëÀ®²ÌÊó½··¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áºßÎ±³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¼ÂÀÓ¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë»öÎã¡Ë
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ìÉô´ë¶È¤Ë¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾®Çä¶È¤ÎA¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤«¤é¤Î±þÊç¿ô¼«ÂÎ¤Ï°ìÄê¿ô³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤Î³ÎÇ§¤äÆüËÜ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¡¢±þÊç¼ÔÂÐ±þ¤äÁª¹Í¤ò½½Ê¬¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÌÀÜÀßÄêÎ¨¤Ï2¡ó¡¢ºÎÍÑ¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶Ñ¤Ç21Æü¤È·ç°÷²ò¾Ã¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇGuidable¤¬RPO¤È¤·¤Æ¡¢±þÊç¼õÉÕ¸å¤ÎÂ¨»þÏ¢Íí¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¡¦½¢¶È¾ò·ï¤Î³ÎÇ§¡¢ÆüËÜ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Î°ì¼¡¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤òÂå¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌÌÀÜÀßÄêÎ¨¤Ï20¡ó¤Þ¤Ç²þÁ±¤·¡¢ºÎÍÑ¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶ÑÆü¿ô¤â14Æü¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Áª¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Î²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È±þÊç53·ï¤Î¤¦¤Á4Ì¾¤ÎºÎÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤Î¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Guidable¤ÎÃÎ¸«¤È±¿ÍÑÂÎÀ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºßÎ±³°¹ñ¿Í±þÊç¤ò³è¤«¤·¤¤ë¤¿¤á¤Î²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ë¶È¤ÇºßÎ±³°¹ñ¿Í¤«¤é¤Î±þÊç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤¤±þÊç¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÌÌÀÜÀßÄê¤äÏ¢ÍíÂÐ±þ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÂ¿¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÎÁª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½é´üÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤ä¾ò·ï³ÎÇ§¡¦°Õ»×³ÎÇ§¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÌÀÜÀßÄê¤Ë¤¤¤¿¤ëÁ°¤Ë¸õÊä¼Ô¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢±þÊç¿ô¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÌÌÀÜÀßÄê¿ô¤äºÎÍÑ¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤à¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¨»þÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌÀÜÀßÄêÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤«¤é¤Î±þÊç¤â¡¢ÌÌÀÜÀßÄê¤äºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºßÎ±³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëGuidable¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÆüËÜ¿Í¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢ºÎÍÑ¼êË¡¤ä¥Äー¥ë¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÆâÀ½²ÄÇ½¤ÊÎÎ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ °ìÊý¤Ç¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤Ï¶ÈÌ³¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤ÆÂå¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÎÍÑ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¸õÊä¼ÔÂÐ±þ¤äÁª¹Í¥×¥í¥»¥¹¡¢½¢¶È¾ò·ï¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤Ã¤¿Á°Äó¤È¤Ê¤ëÀß·×¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Guidable¤Ï¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¸þ¤±µá¿ÍÇÞÂÎ¡ÖGuidable Jobs¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤Î»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ëºÎÍÑÂå¹Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀß·×¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ºßÎ±³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ³èÍÑ¤¹¤Ù¤ºÎÍÑ¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
Guidable¤Ï¡¢º£¸å¤âºßÎ±³°¹ñ¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¡¢´ë¶È¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÎÍÑ¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Guidable³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Guidable³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://guidable.co.jp/¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¹ñÀÒ¤Ë¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢¡ÖGuidable Jobs¡×¡ÖGuidable Japan¡×¡ÖGuidable Marketing¡×Åù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£229¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌó40Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤òÊú¤¨¤ë¡¢¡Ö¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬Áª¤Ö³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹No.1¡×¤ÎºßÎ±³°¹ñ¿Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¢¨¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¥È¥ì¥ó¥É¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡£2022Ç¯3·î¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://guidable.co.jp/contact/?utm_source=RPOpress&utm_medium=guidableHP)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Guidable ¹ÊóÃ´Åö
Tel: 03-6886-4008
E-mail: pr@guidable.co.jp