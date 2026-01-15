¡ÖVitality¥¹¥Þー¥È¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´ÖÉÕ¡Ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ¹âÅÄ ¹¬ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î15Æü¤«¤éVitality·ò¹¯¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ë¤Î°ìÉô¤ò¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖVitality¥¹¥Þー¥È¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´ÖÉÕ¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¾¦ÉÊ¡×¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¢¨£±¡£
¡¡½»Í§À¸Ì¿¤Ï¡¢2023 Ç¯£³·î¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê³èÆ°¤Ë¤è¤êÉý¹¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¤ÈËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖVitality ¥¹¥Þー¥È¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó11ËüÌ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Vitality¥¹¥Þー¥È¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¿½¹þÁ°¤ËËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê³èÆ°¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿½¹þÆü¤«¤é£±¤«·î´ÖÌµÎÁ¤ÇËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¤òÂÎ¸³¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ë¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½»Í§À¸Ì¿¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤ë¡á¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡½»Í§À¸Ì¿¤ÎÀìÍÑHPÅù¤è¤ê¡¢Web¾å¤ÇÄ¾ÀÜ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ÍÎÁ´ü´Ö¤Ë¼«Æ°°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡¡VitalityÍøÍÑÎÁ¤Ï¾ÍèÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¼ç¤Ê²ÃÆþ¾ò·ï¢¨£´
¤ª¿½¹þ¤ß»þÅÀ¤ÎÇ¯Îð¤¬18ºÐ°Ê¾å80ºÐ°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¢¨£´¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ÇVitality¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ò¹¯Áý¿Ê·¿ÊÝ¸±¡¡¡È½»Í§À¸Ì¿¡ÖVitality¡×¡É¡¢¡ÖVitalityÂÎ¸³ÈÇ¡×¤È½ÅÊ£¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£²¡¥Äó¶¡¤¹¤ëÆÃÅµ¡Ê¥ê¥ïー¥É¡Ë¢¨£µ
¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¡Ê¥ê¥ïー¥É¡Ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½
¢¨£µ¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¡Ê¥ê¥ïー¥É¡Ë¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¾åµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍÎÁ´ü´Ö¤Ë°Ü¹Ô¸å¡¢·ò¹¯Áý¿Ê³èÆ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆÃÅµ¡Ê¥ê¥ïー¥É¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¡Ê¥ê¥ïー¥É¡Ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½
£³¡¥VitalityÍøÍÑÎÁ¢¨£¶
¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö¡§ÌµÎÁ¢¨£·
ÍÎÁ´ü´Ö°Ü¹Ô¸å¡§·î³Û330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨£¶¡¡VitalityÍøÍÑÎÁ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£·¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë²òÌó¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢VitalityÍøÍÑÎÁ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
£´¡¥ÍøÍÑ´ü´Ö
Ìµ´ü¸Â
°Ê¾å