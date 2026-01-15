Paperpal¡¢¹ñÆâÅ¸³«¤«¤é3Ç¯¤Ç¥æー¥¶ー¿ô5Ëü¿Í¤òÆÍÇË
¸¦µæ¼ÔÁí¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥Ç¥£¥Æー¥¸¡Ê¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI±Ñ¸ìÏÀÊ¸¼¹É®»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖPaperpal¡Ê¥Úー¥Ñー¥Ñ¥ë¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¥æー¥¶ー¿ô¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤Ë5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Paperpal¤Ï¡¢°å»Õ¡¦¸¦µæ¼Ô¡¦³ØÀ¸¤¬±Ñ¸ì¤ÇÏÀÊ¸¤ò¼¹É®¡¦Åê¹Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÌÀÎÆÀ¡¦Àµ³ÎÀ¡¦³Ø½ÑÅªÀ¿¼ÂÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¼¹É®¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¡¢³Ø½ÑÊ¬ÌîÆÃ²½·¿¤ÎAI¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Î³Ø½Ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸¦µæ¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÃå¼Â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AIÏÀÊ¸¼¹É®»Ù±ç¥Äー¥ëPaperpal :
https://paperpal.com/ja
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¡§³Ø½ÑÆÃ²½·¿AI¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤òÇØ·Ê¤ËÍøÍÑ³ÈÂç
Paperpal¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢±Ñ¸ìÏÀÊ¸¤Î¼¹É®¤äÅê¹Æ½àÈ÷¡¢¸¦µæ»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¡¦Âç³Ø±¡À¸¤òÃæ¿´¤ËÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¥æー¥¶ー¿ô3Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï5Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ë½êÂ°¤·¡¢±Ñ¸ì¤ÇÏÀÊ¸¤ò¼¹É®¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¿Í¸ý¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤â²ÃÂ®¤¹¤ëÀ®Ä¹ ― À¤³¦300Ëü¿ÍÄ¶¤Ø
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Paperpal¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯10·î»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥æー¥¶ー¿ô¤ÏÌó10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢2024Ç¯5·î¤Ë100Ëü¿Í¡¢2025Ç¯2·î¤Ë200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£ ¤µ¤é¤Ë2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦300Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸¦µæ¼Ô¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëAI¥Äー¥ë¤ÎÉáµÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø½Ñ¼¹É®¤È¤¤¤¦ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëAI¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Paperpal¤Ï¡¢Àµ³ÎÀ¤äÊ¬ÌîÍý²ò¡¢¸¦µæÎÑÍý¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø½ÑÊ¬ÌîÆÃÍ¤ÎÍ×·ï¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÈÆÍÑÅª¤ÊAI¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¸¦µæ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³Ø½Ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¤Î»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥ê¥µー¥Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º»ö¶È Chief Growth Officer (CGO) ÅòÀõ À¿ ¥³¥á¥ó¥È¡§
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç 5Ëü¿Í ¤Î¥æー¥¶ー¤ËPaperpal¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î 5Ëü¿Í ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ë½êÂ°¤·¡¢±Ñ¸ì¤ÇÏÀÊ¸¤Ê¤É¤ò¼¹É®¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÁí¿ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AI¤¬³Ø½ÑÊ¬Ìî¤Ë¿»Æ©¤¹¤ëÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤ÄÀìÌçÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Paperpal¤Ïº£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¹âÉÊ¼Á¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅòÀõÀ¿
¸¦µæ¼Ô¡¦³ØÀ¸¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë¼¹É®¡×¤ò»Ù¤¨¤ëPaperpal
Paperpal¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥ªー¥µー¥·¥Ã¥×¡ÊResponsible Authorship¡Ë¤ò½Å»ë¤·¡¢¸¦µæ¡¦¼¹É®¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÊ³¬¤Ç¸¦µæ¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ê¸Ë¡¡¦É½¸½¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥é¥Õ¥ìー¥º¡¢ÅðÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢AIÍ×Ìó¡¢Åê¹ÆÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¼¹É®ºî¶È¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¸¦µæ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Paperpal¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î³Ø½Ñ½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÅê¹Æ¡¦ÊÔ½¸¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¡¦°ì´ÓÀ¡¦¸¦µæÎÑÍý¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊ¸ÂÎ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÏÀÊ¸¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡×¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¤Î³Ø½Ñ¼¹É®¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Paperpal¤Ïº£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦³ØÀ¸¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø½Ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ëAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸¦µæÀ®²Ì¤òÀµ³Î¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Paperpal¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://paperpal.com/ja(https://paperpal.com/ja)¡Ë
AI±Ñ¸ìÏÀÊ¸¼¹É®»Ù±ç¥Äー¥ëPaperpal¤Ï¡¢²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º (https://cactusglobal.com/jp/)¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Paperpal¤Ë»È¤ï¤ì¤ëAIµ»½Ñ¤Ï¡¢½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Î³Ø½¬¤Ë²Ã¤¨¡¢20Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ±ÑÊ¸¹»Àµ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ç¥£¥Æー¥¸¤Î½ÏÎý¤Î³Ø½Ñ¹»Àµ¼Ô¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¹»Àµ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Paperpal¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¹»Àµ¼Ô¤Î±ÑÊ¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¡¢Àµ³Î¤ÇÊ¸Ì®¤Ë¹ç¤Ã¤¿±Ñ¸ìÉ½¸½¤ÎÄó°Æ¤ä¡¢AI¤Ë¤è¤ëÃ±¸ìºï¸º¡¢½ñ¤´¹¤¨¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥Æー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ (https://www.editage.jp/(https://www.editage.jp/))
¥¨¥Ç¥£¥Æー¥¸¤Ï¡¢²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2002Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢±ÑÊ¸¹»Àµ¡¢ËÝÌõ¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¢½ÐÈÇ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤äAI¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2,000¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢300Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬³Ø½Ñ»ï¤Ë¸¦µæÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¤ª¤è¤½200Ëü·ï¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://cactusglobal.com/jp/(https://cactusglobal.com/jp/)¡Ë
¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¤Ø¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡¢ÏÀÊ¸¤Î½ÐÈÇ¡¢²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢È¯¸«¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊAIÀ½ÉÊ¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ç¥£¥Æー¥¸¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢Paperpal¡¢Mind the Graph¡¢R Discovery¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎAIÀ½ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢Êñ³çÅª¤Ê¸¦µæ¼Ô¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¯¥¿¥¹¤ÏCactus Life Sciences¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²¼¤Ç°åÎÅ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¤Æ¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ªー¥Õ¥¹¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ËÌµþ¡¢¾å³¤¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¡¢3,000¿Í°Ê¾å¤ÎÀìÌç²È¤òÍÊ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤³¤³¿ôÇ¯¾ï¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡§https://cactusglobal.com/jp
¥¨¥Ç¥£¥Æー¥¸¡§https://www.editage.jp
Paperpal¡§https://paperpal.com/ja
Mind the Graph¡§https://mindthegraph.com/science-figures/jp
R Discovery¡§https://www.editage.jp/r-discovery
CACTUS Labs¡§https://www.cactuslabs.io