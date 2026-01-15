¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¡¦¼ÒÆâwiki¥Äー¥ë¡ÖNotePM¡×¤¬¡¢¸¡º÷µ¡Ç½¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¿·¤·¤¤¸¡º÷Êý¼°¤È¤·¤Æ¡Ö´ØÏ¢ÅÙ¸¡º÷¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥âー¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍýSaaS¡ÖNotePM ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )¡×¤¬¡¢¸¡º÷µ¡Ç½¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ØÏ¢ÅÙ¸¡º÷¡×¤òÆ³Æþ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢NotePM¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¤Ï¡ÖÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ëÃ±¸ì¡×¤ò´Þ¤à¥Úー¥¸¤òÃµ¤¹¡Ö´°Á´°ìÃ×¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÍÉ¤é¤®¡×¤ä¡ÖÆ±µÁ¸ì¡×¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢¾ðÊó¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¿·¤·¤¤¸¡º÷Êý¼°¤È¤·¤Æ¡Ö´ØÏ¢ÅÙ¸¡º÷¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ä´ØÏ¢À¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ØÏ¢ÅÙ¸¡º÷¡×¤Ç¤³¤³¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹
¡Ö´ØÏ¢ÅÙ¸¡º÷¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¥ー¥ïー¥É¡×¤Ç¤â¡¢ÌÜÅª¤Î¾ðÊó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¸¡º÷¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¤Î¸þ¾å¡§ É½µÍÉ¤ì¤äÆ±µÁ¸ì¤â¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
- Ãµ¤¹¼ê´Ö¤Îºï¸º¡§ Àµ³Î¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥ïー¥É¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎºÆÈ¯¸«¡§ Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ÎÍÍÑ¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
- ¤¢¤¤¤Þ¤¤¸¡º÷
- - ¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¡¢´Á»ú¤ÎÉ½µ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢Á÷¤ê²¾Ì¾¤Î°ã¤¤¤ò¼«Æ°¤ÇµÛ¼ý¤·¤Æ¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¡£
- Æ±µÁ¸ì¸¡º÷
- - ¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¡º÷·ë²Ì¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- OR¸¡º÷
- - Ê£¿ô¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤«¡×¤ò´Þ¤à¥Úー¥¸¤òÃµ¤·¤¿¤¤»þ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
- ½ü³°¸¡º÷
- - ÆÃÄê¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò´Þ¤à¥Úー¥¸¤ò¡Ö¸¡º÷·ë²Ì¤«¤é½ü³°¡×¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥¤¥º¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤»þ¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
- ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¥½ー¥Èµ¡Ç½
- - ¸¡º÷·ë²Ì¤ÎÊÂ¤Ó½ç¤ò¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸¡º÷·ë²ÌÉ½¼¨¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥ー¥ïー¥É¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
- - PDF¤äWord¤Ê¤É¤ÎÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¸¡º÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¡º÷·ë²ÌÉ½¼¨¾å¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥ー¥ïー¥É¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ê¶¯Ä´¡ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸¡º÷Â®ÅÙ¤âÂçÉý¸þ¾å
- - ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Îºþ¿·¤ËÈ¼¤¤¡¢¸¡º÷¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÊØÍø¤Ê¸¡º÷µ¡Ç½¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://help.notepm.jp/hc/ja/articles/54182971773849
https://help.notepm.jp/hc/ja/articles/17274831398681
NotePM¤È¤Ï ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )
NotePM¡Ê¥Îー¥È¥Ôー¥¨¥à¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ÊÃ±¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¸¡º÷µ¡Ç½¤ÇÍß¤·¤¤¾ðÊó¤ò¤¹¤°¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢¼ê½ç½ñ¡¢¶ÈÌ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¼ÒÆâFAQ¡¢ÆüÊó¡¦µÄ»öÏ¿¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤â¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=WXrW-pwU6ek ]
NotePM¤ÎÆÃÄ§
¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¡¢¼Ò³°¥á¥ó¥Ðー¶¦Í
¡¦¶¯ÎÏ¤Ê¸¡º÷µ¡Ç½¡£PDF¤äExcel¤ÎÃæ¿È¤âÁ´Ê¸¸¡º÷
¡¦¼ÒÆâFAQ¡¦¼ÁÌäÈ¢¡¦¼ÒÆâ¥Ýー¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë
¡¦¶ä¹Ô¡¢Âç³Ø¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡£°ÂÁ´¤Ë¾ðÊó¶¦Í¤Ç¤¤ë
NotePMÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
£±¡Ë¸¡º÷¤¬¶¯¤¯¡¢¤Û¤·¤¤¾ðÊó¤¬¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ë
¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò¡¢NotePM¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡Ö¤¢¤Î¾ðÊó¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©¡×¤¬²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎËÉ»ß
NotePM¤Ë¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¼ê½ç½ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Î¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦
Â°¿Í²½¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡Ë¶µ°é»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢¶ÈÌ³°ú·Ñ¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º
Æþ¼Ò»þ¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡¡¢¸¦½¤ÆâÍÆ¡¢°ú¤·Ñ¤®¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òNotePM¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
Ã´Åö¼Ò°÷¤ÎÉéÃ´¤ä°ú¤·Ñ¤®¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
