¥·¥êー¥ºC Áí³Û¤ÇÌó35²¯±ß¤òÄ´Ã£¡Ê¢¨¡Ë¤Þ¤óÊ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¿©¡Ù¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡£
¡¡¤Þ¤óÊ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ÃÒ¼£¡¢°Ê²¼ ¡Ö¤Þ¤óÊ¡HD¡×¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºC ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢B Dash Ventures³ô¼°²ñ¼Ò(¢¨)¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎCVC¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾Ê£¿ô¤ÎÅê»ñ²È¤ò°ú¼õÀè¤È¤·¤¿Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥·¥êー¥ºCÁí³Û¤ÇÌó35²¯±ß¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÎß·×»ñ¶âÄ´Ã£³Û¤ÏÌó57²¯±ß¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨·ÀÌóÄù·ë¤ò´°Î»¡£3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÊ§¹þ´°Î»Í½Äê¡£
¡¡¤Þ¤óÊ¡HD¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡È¿©¤ÎÎÎ°è¡É¤ËÆÃ²½¤·¡¢¡ÖÃÈÎü¤È¸ÛÍÑ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡×»ö¶È¾µ·Ñ¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤«¤éÌó4Ç¯È¾¤Ç¹ñÆâ³°14¼Ò¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢¥°¥ëー¥×Çä¾å¤ÏÇ¯¾¦Ìó110²¯±ß¡¢½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó1,800Ì¾¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÌÜÅª - À®Ä¹Åê»ñ¡¦¾µ·Ñ³ÈÂç¡¦·Ð±Ä´ðÈ×¶¯²½¤Î3ËÜÃì
º£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤Ë½ÅÅÀÅê»ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±. ¹ñÆâ³°´ûÂ¸»Ò²ñ¼Ò14¼Ò¤Ø¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¡¦¼ý±×À²þÁ±
¾µ·Ñ³Æ¼Ò¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²þÁ±¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÏ©³ÈÂç¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¡¢¡ÈÂèÆó¤ÎÁÏ¶È¡É¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËºÆÅê»ñ¡£
£². Á´¹ñ¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È¾µ·Ñ¡Ê¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¡Ë
¿©»ö¶È¤Î¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¾µ·Ñ°Æ·ï¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯²½¡£
¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼çÆ³¤Î¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¾µ·Ñ´ë¶È¼«¿È¤¬¼þÊÕ´ë¶È¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¡È¥¹¥âー¥ë¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¡É¤â·ÑÂ³³ÈÂç¡£
£³. ÃæÄ¹´ü²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò»Ù¤¨¤ëËÜÉô´ðÈ×¤Î¶¯²½
¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡Ç½¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢ºÎÍÑ¡¦¶µ°éÂÎ·Ï¡¢·Ð±Ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Ê¤É¤ò³È½¼¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÂÑ¤¨¤ëÁÈ¿¥´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¡£
ÆÈ¼«¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¡§¡Ö¥íー¥ë¥¢¥Ã¥× ¡ß ¥¨¥ê¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤Ç²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Æù¡¦µû¡¦ÊÛÅö¡¦³°¿©¤Ê¤É¡È¿©¤ÎÀî¾å～Àî²¼¡É¤ò¤Ä¤Ê¤°´ë¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢»ö¶ÈÆÃÀ¤´¤È¤Ë°Ê²¼¤Î 4¤Ä¤Î¡Ö¥¨¥ê¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¡× ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ËÌ³¤Æ»¼÷»Ê¶¦ÏÂ¹ñ
¡¦ÀÅ²¬¡¿¿ÀÆàÀîµû¶¦ÏÂ¹ñ
¡¦Æî´ØÅìÆù¶¦ÏÂ¹ñ
¡¦·§ËÜÆù¶¦ÏÂ¹ñ
¡¡³Æ°èÆâ¤Ç¸¶ÎÁÄ´Ã£¡¦²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¡¦Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Ê¤É¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÎ®¸úÎ¨¤ä»ÅÆþÎÏ¤ò²þÁ±¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿©¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢´ûÂ¸4¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¶¦ÏÂ¹ñ·ÁÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÈÁê¸ßÏ¢·È¤¹¤ë¿©¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É ¤Î´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¥¿¥¤¥¿¥¹¡×2¼Ò¤ò¾µ·Ñ
¡¡2025Ç¯10·î31Æü¤è¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Õー¥É¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡Ë
2025Ç¯11·î£´Æü¤è¤ê¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÐÁ°¼÷»Ê¥Á¥§ー¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö»¥ËÚ³¤Á¯´Ý¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò»¥ËÚ³¤Á¯´Ý¡¢°Ê²¼ ¡Ö»¥ËÚ³¤Á¯´Ý¡× ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓÄÍÎ´É× ¡Ë¤ÏÃÕÆâÈ¯¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÕÆâ²óÅ¾¼÷»Ê ²Ö¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÍ¸Â²ñ¼Ò¥¿¥¤¥¿¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»ÃÕÆâ»Ô¡Ë¤Î»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤óÊ¡HD¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ13¼ÒÌÜ¡Ê³¤³°1¼Ò¤ò´Þ¤á14¼ÒÌÜ¡Ë¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È´ðÈ×¤Ï°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤Î»ö¶È¾µ·Ñ Âè1¹æ°Æ·ï¤«¤é¹¤¬¤ë²ÄÇ½À
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¿·Àß¤·¤¿Manpuku USA,Inc.¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿©´ØÏ¢»ö¶È¡Ê¸½ÃÏ¤Ç¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ä²Ã¹©µ»½Ñ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò³¤³°»Ô¾ì¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ä²ÁÃÍ¤ò³¤³°¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³¤³°»ö¶ÈÉô¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¤â¤È¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ÃÒ¼£ ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥·¥êー¥ºC¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ìó35²¯±ß¤È¤¤¤¦Â¿Âç¤Ê¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È²ÁÃÍ¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦¿·µ¬»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¶âÍ»µ¡´Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¤ò¤ªÂ÷¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ªー¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¼è°úÀè³Æ¼Ò¡¢³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó1,800Ì¾¤ÎÃç´Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÀ¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ13¼Ò¡¦³¤³°1¼Ò¡¢·×14¼Ò¤Î¿©´ØÏ¢»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×Ï¢·ëÇä¾å¤ÏÌó110²¯±ß¡ÊÇ¯´Ö¥Ùー¥¹¡Ë¤ØÀ®Ä¹¤·¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¨¥ê¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¾µ·Ñ´ë¶È¤Î±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Î¹õ»ú²½¤ä¿ô½½¡óµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ´ûÂ¸¾µ·Ñ´ë¶È¤Î¡ÖÂèÆó¤ÎÁÏ¶È¡×¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ
¡¦ Á´¹ñ¤Ç¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î²ÃÂ®
¡¦ »ýÂ³À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹´ðÈ×¤Î¹âÅÙ²½
¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸ ¡ß ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥× ¡ß ¿©»º¶È¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¡È¡Ø¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤Ç¤³¤ÎÀ±¤ò¤·¤¢¤ï¤»°ìÇÕ¤Ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÈÃÏ°è¤Î¸ÛÍÑ¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¡ØÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¥íー¥«¥ë¥Òー¥íー¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤´»ØÆ³¡¢¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤óÊ¡HD¤Î»ö¶È³µÍ×
¡¡ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê2025Ç¯ÌäÂê¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢Åö¼Ò¤Ï2021Ç¯4·î¡¢¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤ËÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë²ñ¼Ò¤ËÆÃ²½¤·¤Æ»ö¶È¤ò¼õ¤±·Ñ¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÏ¶È¤«¤é4Ç¯È¾¤Ç14¼Ò¡ÊÊÆ¹ñ1¼Ò´Þ¤à¡Ë¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤óÊ¡HD¤Ï¡ÖÁÏ¶È¼Ô¡¿ÁÏ¶È²È¤ÎÊý¡¹¤ÎÁÛ¤¤¡¢²ñ¼Ò¤ÎÅÁÅý¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼Ò°÷¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¼é¤êÂ³¤±¡¢¾µ·Ñ¸åÇäµÑ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¹Ô¤ï¤º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¡¦È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×¢¡
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤Þ¤óÊ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://manpuku-hd.jp
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®3-7-15VORT½©ÍÕ¸¶VII5³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡§²ÃÆ£ÃÒ¼£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¿©¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È