¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¦ÃË»Ò¥Ñー¥¯±Ê¸¶ÍªÏ©Áª¼ê¤È¤Î½êÂ°·ÀÌó¤ò¹¹¿·
ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ ÀÆ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4626¡¢°Ê²¼¡ÖÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×) ¤Ï¡¢2023Ç¯1·î1Æü¤è¤ê½êÂ°·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¦ÃË»Ò¥Ñー¥¯¤Î±Ê¸¶ÍªÏ©Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò2026Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´ÖÃæ¡¢±Ê¸¶ÍªÏ©Áª¼ê¤Ï°ú¤Â³¤ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹½êÂ°Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¹¹ðÀëÅÁ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
±Ê¸¶ÍªÏ©Áª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É4¼ïÌÜ¤Î¤¦¤ÁÃË»Ò¥Ñー¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢2024Ç¯8·î¤Ë½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRockstar Energy Open¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¦ÃË»Ò¥Ñー¥¯¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9°Ì¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ê¸¶ÍªÏ©Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË»Ò¥Ñー¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ìµÚ¤ÓÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤À¤³¦¤Ï¡¢³Ú¤·¤à¿Í¤¬¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Þ¤ÀÃ¯¤âÀ®¤·¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦°ì¤ØÄ©Àï¤¹¤ë±Ê¸¶ÍªÏ©Áª¼ê¤ò¡¢°ú¤Â³¤¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ê¸¶ÍªÏ©Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯6·î10Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡¡¡§Ä¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼
¼ç¤ÊÀ®ÀÓ¡§
2019Ç¯
ÆüËÜ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡§2°Ì
¥ïー¥ë¥É¥íー¥éー¥²ー¥à¥º¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡§8°Ì
Vans Park Series Asia¡§2°Ì
2022Ç¯
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÆüËÜOPEN¡§Í¥¾¡¡Ê½éÍ¥¾¡¡Ë
X Games Japan¡§4°Ì¡ÊÃË»Ò¥Ñー¥¯¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿Í²áµîºÇ¹â°Ì¡Ë
ÆüËÜ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡§Í¥¾¡¡ÊÃË»Ò¥Ñー¥¯ºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¡Ë
2023Ç¯
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥ÉÆüËÜOPEN¡§Í¥¾¡¡ÊÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¡Ë
¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡§¶ä¥á¥À¥ë
World Championships¡Ê¥íー¥Þ¡Ë¡§7°Ì¡Ê¼«¿È½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡Ë
2024Ç¯
WST Dubai Park 2024¡ÊUAE¡Ë¡§10°Ì
X Games Ventura 2024¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡§12°Ì
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡§15°Ì
Rockstar Energy Open¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡§Í¥¾¡
X Games Chiba 2024¡§8°Ì
2025Ç¯
WST Dubai Park 2025¡ÊUAE¡Ë¡§2°Ì
X Games Osaka 2025¡ÊÆüËÜ¡Ë¡§12°Ì
Rockstar Energy Open¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡§2°Ì
¢¨À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°9°Ì¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
¢£ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Êhttps://www.taiyo-hd.co.jp/¡Ë
ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥½¥ë¥Àー¥ì¥¸¥¹¥È(ÍÍ¡¹¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀä±ïºà)¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢No.1¢¨¤ò¸Ø¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅÅ»ÒÉôÉÊÍÑ²½³ØÉÊºà¤Î³«È¯¡¦À½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇäµÚ¤ÓÀ½Â¤¼õÂ÷¤ò¹Ô¤¦°åÎÅ¡¦°åÌôÉÊ»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ä¸ÜµÒ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëICT»ö¶È¡¢¼õÂ÷¹çÀ®³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤ä¿¢Êª¹©¾ì¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¿©ÎÈ»ö¶È¤Ê¤É¡¢²½³Ø¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö2024Ç¯¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ÀèÃ¼ºàÎÁ¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¡×³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦Ä´¤Ù
¡ÚËÜÅ¹½êºßÃÏ¡Û¢©355-0222 ºë¶Ì¸©Èæ´ë·´Íò»³Ä®Âç»úÂçÂ¢388ÈÖÃÏ
¡ÚËÜ¼Ò¡Û¢©171-0021 ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ°ìÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ¡¡¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥×¥é¥¶¥Ó¥ë16³¬
¡ÚÂåÉ½¡Ûã·Æ£ ÀÆ ¡ÚÀßÎ©¡Û1953Ç¯9·î29Æü ¡Ú»ñËÜ¶â¡Û102²¯617Ëü±ß
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡ÛÏ¢·ë 2,485Ì¾/Ã±ÂÎ 171Ì¾¡¡(2025Ç¯3·îËö»þÅÀ)