¡Ú¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü¡Ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆÃ½¸¡Û¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î¡È¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö5¼ÒÊ¬¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¢À¥µÁ·û¡Ë¤Ï¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆÃ½¸¤ò¸ø³«¤·¡¢5¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¿·¤¿¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤äÀìÌç²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À©ÅÙÀß·×¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¡¢À©ÅÙ¤ò·Á³¼²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÎ¸«¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü¤È¤Ï¡©
¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü¡×¤È¤Ï¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤òÀß·×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¿®ÍêÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
³Æ¼ïSaaS¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Î¾Ò²ð¡¢À©ÅÙÀß·×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢Æ³Æþ»öÎã¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¿¦¼ïÊÌ¤ÎÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê¾å¤²¡¢¸½¾ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆÃ½¸ ´ë²è¤ÎÇØ·Ê
¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ä¿ÍºàÄêÃå¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢
- ¡ÖÀ©ÅÙ¤òºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¡×
- ¡ÖÉ¾²Á¤ÈÊó½·¡¦°éÀ®¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Û£Ëæ¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÅª¤ÊÀ©ÅÙÆ³Æþ¤ä¡¢Â¾¼Ò»öÎã¤ÎÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ©ÅÙÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¤äÀìÌç²È¤Î¡È¹Í¤¨Êý¡É¤ä¡È»î¹Ôºø¸í¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆÃ½¸¤ÎÆâÍÆ
ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢5¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤òÀß·×¤¹¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨Êý
- Ãæ¾®´ë¶È¡¦À®Ä¹´ë¶È¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
- À©ÅÙ¤¬·Á³¼²½¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î±¿ÍÑ¾å¤Î¹©É×
- É¾²ÁÀ©ÅÙ¤È¿Íºà°éÀ®¡¦Êó½·Àß·×¤Î´Ø·¸
- ¼ÂÌ³¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤È²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È
É½ÌÌÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯°ì¼¡¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢ËÜÆÃ½¸¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»öÆÃ½¸
¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë¡ÖÍ£°ì¤ÎÀµ²ò¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÇÀ©ÅÙ¤òÀß·×¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÀìÌç²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À©ÅÙÀß·×¤Î»×ÁÛ¤ä¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¡¢±¿ÍÑ¤Î¹©É×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Authense¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í
¡ÖÀ©ÅÙ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢±¿ÍÑ¤ÇËá¤¯¡×Authense¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í ¶ÍÀ¸Í³µª¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡È¸½¾ì¤¬Æ°¤¯¿Í»öÀ©ÅÙ¡È¤Îºî¤êÊý
https://jinjihyouka-lab.jp/authense/
¢§OGS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
50Ì¾¤«¤é100Ì¾¤Î¡ÈÊÉ¡É¤ò±Û¤¨¤ë-OGS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Çò¿å¤µ¤ó¤È¹¹â¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ÖÀïÎ¬Ï¢Æ°·¿ ¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤È¼«Áö²½»Ù±ç¤Î¶Ë°Õ-
https://jinjihyouka-lab.jp/ogsconsulting/
¢§³ô¼°²ñ¼ÒFusic
¡ÖÉ¾²Á¤Ï¡ÈÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¡É¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡×360ÅÙ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ö360¡Ê¤µ¤ó¤í¤¯¤Þ¤ë¡Ë¡×¤òËá¤Â³¤±¤¿Fusic¤¬¸ì¤ëÁÈ¿¥¤¬ÊÑ¤ï¤ëÀß·×
https://jinjihyouka-lab.jp/fusic/
¢§¥¢ー¥ë¥·ー¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ç¤¤¤¤¡×―¥¢ー¥ë¥·ー¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò ¶ÌÅÄ²í¹Ô¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¡ßÀß·×SaaS¡ÖTegajin¡×¤ÈÀ®Ä¹´ë¶È¤Î¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×»Ù±ç¤Î¥ê¥¢¥ë―
https://jinjihyouka-lab.jp/rcc/
¢§Zone Labo³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÏÉ¬Í×°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ZoneLaboÆü²¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡¢ÁÈ¿¥¤ò¡ÖZone¡Ê¥¾ー¥ó¡Ë¡×¤ËÆ³¤¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¤ÎËÜ¼Á
https://jinjihyouka-lab.jp/zonelabo/
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü
ÆâÍÆ¡§¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâµ»ö¡¢Æ³Æþ»öÎã¡¢ÀìÌç²È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄó¶¡
¥ê¥êー¥¹³«»Ï¡§2025Ç¯8·î
¾ÜºÙ¡§https://jinjihyouka-lab.jp/
