¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¯¥í¥¹¥Þ¥¤¥ë¶¦ºÅ¡¡¸ËÆâÊªÎ®DX¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー～¼«Æ°²½¤È°ÂÁ´¶µ°é¡¢2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¸½¾ì²þ³×～
ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¸þ¤±SaaS¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥í¥¸¥Ý¥±¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëX Mile³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥í¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌîÏ¤ ´²Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÉÚß· Ê¸½¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡Ö¸ËÆâÊªÎ®DX¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー～¼«Æ°²½¤È°ÂÁ´¶µ°é¡¢2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¸½¾ì²þ³×～¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥ß¥Êー¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://logipoke.com/seminar/20260225(https://logipoke.com/seminar/20260225?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB000015ALfjYAG_20260115)
¿Í¼êÉÔÂ¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¸ËÆâÊªÎ®¤Î¼«Æ°²½¡¦DX¤ÏµÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤äÈÂÁ÷¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢¸½¾ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Îº®Íð¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡Ö¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤È¡Ö°ÂÁ´¶µ°é¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸ËÆâÊªÎ®DX¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°²½ÀßÈ÷¡¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ»þ¤ËÎ±°Õ¤¹¤Ù¤°ÂÁ´ÂÐºö¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¡¦±¿ÍÑÀß·×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°²½¡¦DX¤ò¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î±¿ÍÑÌÌ¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¸ËÆâÊªÎ®¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸úÎ¨¡×¤È¡Ö°ÂÁ´¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://logipoke.com/seminar/20260225?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB000015ALfjYAG_20260115
¢£¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
Âè°ì¹ÖºÂ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Î®¡¦¸ËÆâÊªÎ®¼«Æ°²½¥»¥ß¥Êー～¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È°ÂÁ´¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑË¡～
¿Í¼êÉÔÂ¤ä¸úÎ¨²½¤òÇØ·Ê¤ËÁÒ¸ËÆâÊªÎ®¤Î¼«Æ°²½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¹ÔÆ°¤Ëµ¯°ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¥»¥ó¥µー¤ÇÄä»ß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ää»ß¤·¤¿µ¡´ï¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊªÎ®¼«Æ°²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤«¤éºÇ¿·¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑÎã¤Þ¤Ç¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó¹ÖºÂ¡ÊX Mile³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡§DX»þÂå¤Î¸ËÆâ°ÂÁ´¶µ°é¥»¥ß¥Êー～»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¡¢¸½¾ìÄêÃå¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿Í¤È»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê～
¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ë´Ø¤ï¤ëÏ«Æ¯ºÒ³²¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÄÆÍî¡¦Å¾Íî¡×»ö¸Î¡£
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤Ë¤è¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë¡ÈÅÁ¤ï¤ë¡É°ÂÁ´¶µ°é¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¶µ°é¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¡£
¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´¶µ°éÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤â¼ÂºÝ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://logipoke.com/seminar/20260225?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB000015ALfjYAG_20260115
¢£¹Ö»Õ¾Ò²ð
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶ÈËÜÉô¡¡»ö¶È´ë²è²Ý¡¡²ÝÄ¹
ÌðÌî ³Ð»Î»á
°ÌÃÖ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤ÎË¡¿Í±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë»²²è¡£¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÊªÎ®»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î±Ä¶È¡¦´ë²è¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤ÏÊªÎ®¼«Æ°²½»ö¶È¡¦AutoStore»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È´ë²è¤òÃ´Åö¡£
X Mile³ô¼°²ñ¼Ò
ÊªÎ®DX»ö¶ÈÉô¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
ºÙÌî ·ËÍ¤
Âç¼ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¾¦¼Ò¤Ë¤Æ¡¢¸¶Ìý¡¦°ÙÂØ¡¦ÃÏÀ¯³Ø¾ðÊó¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤äÈÎÇä·×²è¤Ê¤É¡¢ÀÐÌý¶È³¦¸þ¤±¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢X Mile¤Ç¤ÏÊªÎ®¶È³¦¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¡£Ç¯´Ö300·ï°Ê¾å¤ÎÊªÎ®²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä´ë²è¤Î»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ë¡£°ÂÁ´¶µ°é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä°éÀ®¡¦ºÎÍÑ¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ê¤É2024Ç¯ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¡£
¢£ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×
¡ãÆü¡¡»þ¡ä2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë 13»þ00Ê¬～14»þ10Ê¬
¡ã¾ì¡¡½ê¡ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZOOM¡Ë
¡ãÈñ¡¡ÍÑ¡äÌµÎÁ
¡ã¼ç¡¡ºÅ¡äX Mile³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡ä°Ê²¼¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://logipoke.com/seminar/20260225(https://logipoke.com/seminar/20260225?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB000015ALfjYAG_20260115)
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖPepper¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÀ¶ÁÝ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÇÛÁ·¡¦±¿ÈÂ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¤ÏÊªÎ®¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä²ÔÆ¯¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡ÊRI¡Ë¤È¤·¤ÆÀè¶îÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦9¥«¹ñ¡¢21¤ÎµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÀ½ÉÊ¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈËÄÂç¤Ê²ÔÆ¯¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊRX¡Ë¤òÄÉµá¤·¡¢¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£X Mile³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§X Mile³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¯¥í¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÌîÏ¤ ´²Ç·
½êºßÃÏ¡§
¡¦Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡¿¥¤ー¥¹¥È¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6-27-30 ¿·½É¥¤ー¥¹¥È¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ W7F
¡¦Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê¥ëー¥·¥Ã¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ1-3-21 ¥ëー¥·¥Ã¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É¥¤ー¥¹¥È 4F
¡¦Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-1-3 Âçºå±ØÁ°Âè3¥Ó¥ë 4F
¡¦Ì¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó2-9-14 Éú¸«¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë 4F
¡¦¹Åç¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÆî¶èµþ¶¶Ä®9-21 »°¶¦µþ¶¶¥Ó¥ë 8F
¡¦Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊHCC¥Ó¥ë¡Ë¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-8-6 HCC¥Ó¥ë 5F
¡¦Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê»°ÍÛÄ¹ÉÍ¥Ó¥ë¡Ë¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÄ¹ÉÍ2-3-6 »°ÍÛÄ¹ÉÍ¥Ó¥ë 6F
ÀßÎ©¡¡¡§2019Ç¯2·î
HP¥µ¥¤¥È¡§https://www.xmile.co.jp/
¼õ¾ÞÎò¡§
¡¦¡ÚForbes JAPAN¡Û¼¡Âå¤òÃ´¤¦¿·À±¤¿¤Á¡Ö2024Ç¯ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×100Áª¡×Áª½Ð¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë
¡¦¡Ú·ò¹¯·Ð±Ä¡ÛÁ´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Î¡Ö·ò¹¯Í¥ÎÉ´ë¶ÈÀë¸À¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ò¹¯Í¥ÎÉ´ë¶È¤ËÇ§Äê¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë
¡¦¡Ú¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¦ー¥Þ¥ó¥º¥Ð¥ê¥åー¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡ÖWOMAN's VALUE AWARD¡×¼õ¾Þ¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë
¢£X Mile¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥«ー¤¬¼çÌò¤ÎÀ¤³¦¤ò¡×
ÆüËÜ¤ÎÀ¸»º¿Í¸ý¤Ï¡¢º£¸å20Ç¯´Ö¤Ç1428Ëü¿Í¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê¿¦¼ï¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢·úÀßºî¶È¼Ô¡¢·ÙÈ÷°÷¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥«ー¡×¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¼ê¤ÎÉÔÂ¡¦Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎÄã¤µ¡×¤ÎÂç¤¤¯2ÅÀ¤Ç¤¹¡£¸½ºß»ä¤¿¤Á¤ÏÁÐÊý¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ø¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡ä
¡Ê1¡Ë ¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯»º¶È¸þ¤±SaaS¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¡¡ÊÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎÄã¤µ¤ò²ò·è¡Ë
±¿Í¢¶È³¦¤Ç¤Ï¼Ò²ñÌäÂê²½¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÂ¿½Å²½²¼ÀÁ¤±¹½Â¤¡×¤äÅÅÏÃ¡¦»æ¡¦FAX¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÄã¤¤Ï«Æ¯À¸»ºÀ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ò·è¤¹¤Ù¤¶È³¦²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÇä¾åºÇÂç²½¡¦¥³¥¹¥È²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é»º¶È¤Ç¤¢¤ë±¿Í¢¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÊªÎ®¶È³¦¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥í¥¸¥Ý¥±¡×
±¿Á÷¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¡¦·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢±¿Á÷¶È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶ÈÌ³¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
TEL¡§050-1780-3184
HP¡§https://logipoke.com/(https://logipoke.com?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB000015ALfjYAG_20260115)
¢£³Æ¼ïSNS±¿ÍÑÃæ¡ª
¡¦¤ªÌòÎ©¤Á¥³¥é¥à¡§https://logipoke.com/column
¡¦X¡§https://x.com/logipoke_xmile
¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/logipoke
¡Ê2¡Ë HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¡¡ÊÆ¯¤¼êÉÔÂ¤ò²ò·è¡Ë
¥¯¥í¥¹¥ïー¥¯¤Ï¡¢ÊªÎ®¡¦±¿Á÷¡¦·úÀßÆÃ²½¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ë90Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¼è°ú»ö¶È½ê¿ô¤Ï20,000¼Ò°Ê¾å¡£¾å¾ì´ë¶È´Þ¤á¡¢Âç¼ê¥°¥ëー¥×ÍÍ¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä»Ü¹©´ÉÍý¡¢À°È÷»Î¤Ê¤É¿¦¼ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://x-work.jp/(https://x-work.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB000015ALfjYAG_20260115)
¢£³Æ¼ïSNS±¿ÍÑÃæ¡ª
¡¦Intagram¡§https://www.instagram.com/xwork2024/
¡¦X¡§https://x.com/xwork_job
¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@xwork2024
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/@xwork_official_channel
¢£ºÎÍÑ¾ðÊó
X Mile¤Ç¤Ï¡¢µðÂç»º¶È¤ÎÊÑ³×¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃç´Ö¤òÀÑ¶ËºÎÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´Ã£»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ä¶µðÂç¤Ê¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯»º¶È¤ÎDX¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê»ö¶È³«È¯¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÍºàºÎÍÑ¡¦ÁÈ¿¥¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤¤¤Ã¤¿¿¦¼ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥ÈÉôÌç¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤ä»ö¶È³«È¯¤Ê¤É¤Î¥»ー¥ë¥¹ÉôÌç¡¢ºâÌ³¤ä¿Í»ö¤È¤¤¤Ã¤¿¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¤Î3ÉôÌç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¥»ー¥ë¥¹¤ÎÎ¾ÉôÌç¤ÎÁÈ¿¥¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥Ã¥×¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§²ñ¼ÒºÎÍÑ¾ðÊó
¡¦ºÎÍÑ¥Úー¥¸¥È¥Ã¥×¡§https://www.xmile.co.jp/recruit
¡¦²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ¡§https://speakerdeck.com/xmile/recruit
¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥ÓーURL¡§https://www.youtube.com/watch?v=xbxtcc_m5qA
¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4
¢§ºÎÍÑ±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.xmile.co.jp/recruit
¢§¤½¤ÎÂ¾¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°Ê²¼¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.xmile.co.jp/inquiry
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
X Mile³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó
MAIL¡§pr@xmile.co.jp
TEL¡§03-6845-3624