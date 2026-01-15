WOW WORLD¡¢Web¥¢¥ó¥±ー¥ÈºîÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWEBCAS formulator¡×¤òµ¡Ç½¶¯²½
SaaS¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÎCX¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWOW WORLD¡Ê¥ï¥ª¥ïー¥ë¥É¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈþÇ» ÏÂÃË¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëWeb¥¢¥ó¥±ー¥ÈºîÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWEBCAS formulator¡Ê¥¦¥§¥Ö¥¥ã¥¹ ¥Õ¥©ー¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È´ë¶È¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µ¡Ç½¶¯²½¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ËÜÆü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£ÈÌ¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ç¤Ï¡¢ËþÂÅÙÉ¾²Á¤äNPS(R)¢¨¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÉ¾²Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎÅëºÜ¤ª¤è¤Ó¥«¥ì¥ó¥Àー·Á¼°¤ÎÆüÉÕÁªÂò¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖWEBCAS formulator¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎWeb¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä³Æ¼ïWeb¥Õ¥©ー¥à¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Á÷¿®¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ï°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö²óÅú¿ôÌµÀ©¸Â¡×¡Ö1¤«·îÃ±°Ì¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡×¡ÖÀßÌäÀß·×¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½ÀÆðÀ¡×Åù¤Ë¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶È¼ï¤äµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ µ¡Ç½¶¯²½¤ÎÇØ·Ê
Web¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¥Õ¥©ー¥à¤¬´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤Î½ÅÍ×¤ÊÀÜÅÀ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²óÅú¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÓÃæ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¡¦±¿ÍÑ¼ÔÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ëµ¡Ç½¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¡Ç½¤Î³µÍ×
¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦É¾²Á¥Ö¥í¥Ã¥¯
ËþÂÅÙ¤äÉ¾²Á¤Î²óÅú¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀßÌä¹àÌÜ¡ÖÉ¾²Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¡¢ËþÂÅÙÉ¾²Á¤äNPS(R)¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ¾²Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¼ê½ç¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁªÂò»è¤Ï¡Ö¥Þー¥¯¡ÊÀ±¡¿¥Ïー¥È¡Ë¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¡×¡ÖÅÀ¿ô¡×¤Ê¤É»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¼°¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÈÅÀ¿ô·Á¼°¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¡×¡ÖÉáÄÌ¡×¡ÖÉÔËþ¡×¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¥Æ¥¥¹¥È¤òÇ¤°Õ¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ·Á¼°¤Ç½é´üÃÍ¤ÎÀßÄê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£É½¸½¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥ÈÀß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙÉ¾²Á¤ä¥ì¥Ó¥åー»þ¤ÎÅÀ¿ôÉ¾²Á¡¢NPS(R)¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¿ÍÑ¤¬¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥¯·Á¼°¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉ½¼¨¿ô¤Ï3～£µ¸Ä¤ÎÃæ¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó·Á¼°¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉ½¼¨¿ô¤Ï3～£µ¸Ä¤ÎÃæ¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£5¸Ä°Ê¾åÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤ÎÀßÌä·Á¼°¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÀ¿ô·Á¼°¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉ½¼¨¿ô¤Ï5～11¸Ä¤ÎÃæ¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡££°ÅÀ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢NPS(R)¤òÂ¬¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢¨Net Promoter(R)¤ª¤è¤ÓNPS(R)¡¢Predictive NPS(R)¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥¯¥Ø¥ë¥É¡¢¥µ¥È¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º(¸½NICE Systems,Inc)¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¥«¥ì¥ó¥Àー·Á¼°¤ÎÆüÉÕÁªÂò
ÆüÉÕ¤ò²óÅú¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー·Á¼°¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÆüÉÕ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦UI¤ò²þÁ±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥ÈºîÀ®»þ¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥×¥ë¥À¥¦¥ó¥á¥Ë¥åー¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤â´Þ¤á¤¿·Á¼°¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¥ó¥Àー·Á¼°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤Ï½µ¤äÍËÆü¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥àー¥º¤ËÆüÉÕ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âWEBCAS¥·¥êー¥º¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶ÈÍÍ¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦¥Õ¥©ー¥àºîÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWEBCAS formulator¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.webcas.jp/formulator/
¡ÖWEBCAS formulator¡×¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¡¢Web¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þ¼õÉÕ¥Õ¥©ー¥à¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¼ý½¸¤·¤¿¾ðÊó¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²¼¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¡£PC¸þ¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¸þ¤±¤ÎWeb¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥°¥¤¥ó¸ÂÄê¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä²óÅú¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÌä¤¬Ê¬´ô¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¥Õ¥©ー¥à¤ÎºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWEBCAS¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.webcas.jp/
WOW WORLD¤Î¼«¼Ò³«È¯À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖWEBCAS¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤Î¡ÈÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡É¤òÂ¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥áー¥ëÇÛ¿®¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈºîÀ®¡¢¥áー¥ë¶¦Í´ÉÍý¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¡¢LINE¥á¥Ã¥»ー¥¸ÇÛ¿®¡¢SMSÇÛ¿®¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤äÂ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¡¢½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¼«¼Ò´Ä¶¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£EC±¿±Ä´ë¶È¡¢¥áー¥«ー¡¢ÊÝ¸±¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢´±¸øÄ£¤Ê¤É¡¢Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë11,000¼Ò°Ê¾å¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒWOW WORLD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WOW WORLD¤Ï¡¢¥áー¥ëÇÛ¿®¤ä¥Õ¥©ー¥àºîÀ®¤ò¼´¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWEBCAS¡Ê¥¦¥§¥Ö¥¥ã¥¹¡Ë¡×¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖWOW engage¡Ê¥ï¥ª¥¨¥ó¥²ー¥¸¡Ë¡×¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤È¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWEBCAS¡×¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖWOW engage¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¦¥áー¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äWeb¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦À©ºî
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÈþÇ» ÏÂÃË
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7-20-9
ÀßÎ©¡§1995Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
URL¡§https://www.wow-world.co.jp