ÃæÉÙÎÉÌîÄ®¤È¤Î¸òÄÌ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ëÄ®Æâ¸òÄÌºÆÊÔ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
ÃæÉÙÎÉÌîÄ®
£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÌ³¤Æ»»ÙÅ¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥ó¥É
ÃæÉÙÎÉÌîÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§¾®¾¾ÅÄ À¶¡Ë¡¢NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÌ³¤Æ»ËÌ»ÙÅ¹¡ÊËÌ³¤Æ»ËÌ»ÙÅ¹Ä¹¡§Æ²¸þ¡¡½¤»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖNTTÅìÆüËÜ¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥ó¥É¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌî¡¡¸µ¡¢°Ê²¼¡Ö¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥ó¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃæÉÙÎÉÌîÄ®¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÃæÉÙÎÉÌîÄ®¸òÄÌ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ëÄ®Æâ¸òÄÌºÆÊÔ¼Â¾Ú»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ»ö¶È¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸òÄÌ¶õÇòÃÏ°è¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆÀß·×¡¦¼Â¾Ú¤òEBPM¢¨1¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥È¡¦¥Ý¥ê¥·ー¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡Ö¡Ø¸òÄÌ¶õÇò¡Ù²ò¾ÃÅù¥ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´ÌÌÅ¸³«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú±¿¹Ô»ö¶È)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1 EBPM¡Ê¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥È¡¦¥Ý¥ê¥·ー¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºöÎ©°Æ¡Ë¤È¤Ï¡¢À¯ºö¤Î´ë²è¤ò¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºöÌÜÅª¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹çÍýÅªº¬µò¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆâ³ÕÉÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Òhttps://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ebpm.html¡Ó¤è¤ê¡Ë
1.³µÍ×
ÃæÉÙÎÉÌîÄ®¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÃ´¤¤¼ê¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢½¾Íè¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃæÉÙÎÉÌîÄ®¤Ï¡¢Ä®Æâ¤Î°ÜÆ°¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿µ¡Æ°Åª¡¦ÌÖÍåÅª¤ÊÄ®Æâ¸òÄÌÌÖ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê±¿¹Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ûÂ¸¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤äÍ½Ìó·¿¾è¹ç¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿¹Ô¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢°ÜÆ°¼ûÍ×¤òÇÄ°®
- ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¡¢°ÜÆ°¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿Ï©Àþ¤ÎºÇÅ¬²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î¸¡Æ¤
- EBPM¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¸òÄÌ¤ÎºÆÊÔ°Æ¤òÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô
2.¼Â¾ÚÆâÍÆ
¡Ê1¡Ë¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥ó¥É¤¬³«È¯¤·¤¿¼ÖºÜ´ï¡ÖQR¥³ー¥É¾è¹ß¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤ËÀßÃÖ¤·¡¢À¸ÅÌ¤´¤È¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤ò¾è¹ß¸ý¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¾è¹ß¥Çー¥¿¡ÊOD¾ðÊó¢¨2¡Ë¤ò¼ý½¸¡£¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁ÷¿®¤·¡¢±¿¹Ô¾õ¶·¤äÍøÍÑ·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¡¦¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡Origin¡Ê½ÐÈ¯ÅÀ¡Ë¤ÈDestination¡ÊÅþÃ£ÅÀ¡Ë¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¿Í¤ä¼Ö¤¬¡Ö¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Ø¡×°ÜÆ°¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¡£
¡Ê2¡Ë¡Ö¥Ð¥¹¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¡ÖQR¥³ー¥É¾è¹ß¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÏ¢·È¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ç¥Ð¥¹¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¡£ÂÔ¤Á»þ´ÖÃ»½Ì¤äÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤È¼ÖºÜ¥¹¥¥ã¥Êー¡Ó
¡Ò¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¡Ó
3.¼Â¾Ú´ü´Ö¡Ê¥Çー¥¿¼èÆÀ´ü´Ö¡Ë
2025Ç¯11·î1Æü～2026Ç¯2·î27Æü¡Ê4¤«·î´Ö¡Ë
4. ³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
¡üÃæÉÙÎÉÌîÄ®¡§ÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î°Ý»ý¡¦·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦²Ä»ë²½
¡üNTTÅìÆüËÜ¡§¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¡¦ÊÝ¼é¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
¡ü¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥ó¥É¡§¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡¦Æ³Æþ»Ù±ç
5.º£¸å¤ÎÅ¸³«
ÃæÉÙÎÉÌîÄ®¤Ï¡¢¼èÆÀ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î±¿¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£NTTÅìÆüËÜ¡¢¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ICTµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ïÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÃæÉÙÎÉÌîÄ® ¶µ°é²Ý¡¡³Ø¹»¶µ°é·¸
Ã´Åö¡§»°Ã«¡¢º´Æ£
TEL¡§0167-44-2204
Mail : kyouiku-soumu@nakafurano.jp
NTTÅìÆüËÜ¡¾ËÌ³¤Æ» ´ë²èÁíÌ³Éô ¹ÊóÃ´Åö
Ã´Åö¡§²¬ºê¡¢º´Æ£¡¢ÃæÅç
TEL¡§011-221-9803
Mail : h-kkk-kou-gm@east.ntt.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥ó¥É¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×
Ã´Åö¡§Æ£ËÜ
TEL¡§03-5479-5750
Mail : info¡÷unitrand.co.jp